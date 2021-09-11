Güzel İzmir’i sevmek ilkesiyle 20 yıl

9 EYLÜL ÇOK ÖNEMLİ
Haftayı farklı kılan en önemli gün tabii ki 9 Eylül... İzmir’in kurtuluşunun 99’ncu yıldönümü. Fuar o gün de dolu. Ancak dışarıda da ilk aklıma gelen, “Zafer Yürüyüşü”, “Fener alayı”, “Athena konseri” gibi on binlerce kişiyi toplayabilecek etkinlikler var.
DÜNYANIN GÖZÜ BİZDE
Ve 9 Eylül’de İzmir Kültür Zirvesi başlıyor. İzmir,Dünya Belediyeler Birliği temsilcilerini ağırlayacak. Ve İzmir’in adını tüm dünya yine duyacak. Zirvede oluşacak mesajlar İzmir’den duyurulacak tüm dünyaya. Zirve kapsamında da farklı etkinlikler düzenlenecek.
DOLU DOLU BİR HAFTA
Dedim ya, dolu dolu bir hafta. Ege’nin çeşitli il ve ilçelerinde de kurtuluş günleri kapsamında başta konser olmak üzere, zengin etkinlikler var. Zaten hafta sonu da sevindik. Kadın voleybolcularımız Avrupa üçüncüsü oldu. Erkek voleybolcular, üçte üç yaparak hedef ilerliyor. Milli futbolcular bile Cebelitarık’ı yenmeyi başardı.
KÜRESEL İŞLEVİ VAR
90’ncı Fuar’ın, tanıtım toplantısında da kafamda aynı soru vardı. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Atatürk’ün gelecek planlarının hayata geçirilmesi için kurduğu Fuar’ın İzmir’i, Türkiye’yi aştığını, küresel işlev üstlendiğini dile getirdi. Alıcı, Türkiye’nin birçok yeniliği Fuar’da tanıdığını vurgularken, televizyon örneğini verdi.
DÜNYAYLA BAĞ BÜYÜYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar’ın İzmir’e bir kültür mirası olduğunu vurguladı, kafamdaki soruya özet yanıt verdi adeta:
* İEF’yi zamana uydurmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İEF büyüdükçe tüm Türkiye’nin dünya ile bağları da büyüyecek ve gelişecek. İEF’yi bu yıl, Atatürk’ün vizyonundan ilhamla ‘90 yıldır birlikte kutluyoruz, geleceği İzmir’de birlikte kuruyoruz’ temalarıyla açıyoruz.
Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00 de kesilmesi filan da değil. Sorun desibel boyutu! Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı. Sadece kendi alanı duymalı, yalıtım mı yapar, sesi mi kısar. O onun sorunu, yapamazsa en ağır cezayı basın.”
Fazıl Say, sonradan mekan sahiplerine seslenmiş: “Size müzik seçiminiz konusunda bir şey diyen yok. Sen bu desibelde opera çalıyor olsan, ben yine aynı yazıyı yazacaktım. Konu müzik seçimi değil, benim hayatımda bu volümde sesi diretmen.”
KİMSE KARŞI DEĞİL
Fazıl Say geçmişte de Alaçatı’da gürültüden yakınmıştı. Şimdi Say’ın yakınmalarına gelecek tepkileri merak ediyorum. İtiraz edenler mi çoğunlukta olacak, hak verenler mi? Aslında müziğe, özellikle eğlence yerlerinde, kimse karşı değil. Hatta 24.00 kısıtlamasının da kaldırılması gerek. Ama gerçekten de çevreyi rahatsız etmeyecek müzikten söz ediyoruz. Müzik adıyla sunulan gürültüden değil. Son olarak aklıma geldi. Alaçatı’daki gürültü sürekli gündeme gelir ya! Hani Çeşme Belediyesi de gürültü denetleme yetkisini almıştı. Alaçatı Turizm Derneği de üyelerini ve gelen konukları bu konuda uyarıyordu Yanlış anımsamıyorsam, gürültüyle mücadele konusunda iddialı sözler verilmişti. Belki de gerçekten gürültü yoktur. Dünya müzik sanatçısı Fazıl Say, o güne özgü bir şanssızlık yaşamıştır, ya da ona gürültü var gibi gelmiştir. Bilemedim. Vardır bir açıklaması!
BEDENİMİZİN SESLERİ
* “Titreşim tıbbının esas aldığı temel bilgi, ‘Her şey enerji ile titreşir, tüm enerjiler bir bilgi içerir.’ Bedenimiz de enerji alanı ile çevrilidir. Bedenimizden yükselen ses detone yani bozuk değilse sağlığımız yerindedir. Fiziksel bedenimizin herhangi bölgesinden detone ses yükseliyorsa hastalık başlamış demektir.
AÇLIK SÜRESİNİN YARARI
* İnsanın doğasına daha uygun şey, acıktıktan sonra yemekle buluşmasıdır. Yoksa sadece öğün vakti geldi diye yemek, kendimize en büyük zarardır. İki öğün, hatta zaman zaman tek öğünle gün geçiştirilmelidir. Nelerin yenilip, nelerin yenilmeyeceği kadar, yemeklerin zamanlanması da önemlidir. Bu süreçte aç kalma süresinin uzun tutulması, vücudumuzda çok yararlı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
BESLENME DÜZENİ ŞART
* Sadece kilo vermek için mi açlık diyeti yapmalıyız? Hedef kilo vermek değil, sağlıklı kalmak olmalı. Beslenme zamanlarının bu şekilde düzenlenmesi, kilo vermenin yanında, kronik yangıyı ve insülin direncini ortadan kaldırmak suretiyle başta kanser olmak üzere pek çok hastalığı engelleyecektir. Obezite dediğimiz olay, buzdağının görünen kısmıdır. Altında kansere kadar varabilen bir dizi hastalık kocaman bir dağ olarak durmaktadır.”
ÇANAKKALE ONUN İÇİN SEFERBER
Çanakkale’de, Biga’nın Kemer Köyü’nden SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp bebek için neredeyse tüm kent ayakta. Kampanyalar, destek programları düzenleniyor, herkes olanakları ölçüsünde katkı koyuyor. Kimi harçlığını, kimi el işlerinden sağladığı geliri, kimi günlük hasılatını bağışlıyor. Çanakkale Belediyesi de bebeğin tedavisi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı verdi, kentliler umut olmaya çağrıldı. Başkan Ülgür Gökhan, yardım için internette canlı programa da katıldı.
SAĞLIĞI EN GÜZEL HEDİYE
Gökhan, Babalar Günü’nde kendisine gelen, “Babalar gününüzü en içten dileklerimizle kutlar, Ahmet Alp’e umut olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz” yazılı afişle mesajı paylaşmış, duygularını da, “Babalar gününde aldığım güzel hediyeyi paylaşmak istedim. Kampanyanın en kısa zamanda tamamlanması ve Ahmet Alp’in sağlığına kavuşması kadar güzel hediye düşünemiyorum” diyerek dile getirmişti.
İŞ İNSANLARINA MEKTUP
Çanakkale Belediye Meclisi’nin son toplantısında Başkan Gökhan, Ahmet Alp için yardım çağrısını yineledi, iş insanlarına bu konuda mektup yazdığını belirterek, “Ahmet Alp için Çanakkaleli iş insanlarına mektup yazdım. Çok ciddi bağışlar geldi, tek seferde 50 bin lira, 100 bin lira gibi... Karınca kararınca, herkes bütçesi kadar bir hayır yapabilirse iyi olur diye düşünüyorum” dedi.
YANGIN SONRASI SEL FELAKETİ
“Yangın yaraları nasıl sarılacak, kararan ormanlar yeniden yeşerebilecek mi” diye düşünür olduk, herkes yardım yarışına girdi, “Yapılacak çok iş var, yurduma kolay gelsin” dedim ben de. Ve yangın yarası çok tazeyken sel vurdu, Kastamonu ve Sinop civarını, tomruklar vurdu geçti. Bozkurt ilçesinde suyun üçüncü, dördüncü katlara yükseldiği söylendi. Görüntüler korkunçtu, sel suları apartmanları kağıttan yapılmış da deprem vurmuş gibi, yıkmıştı. Bu yazıyı yazarken yitirdiğimiz can 70, kayıp sayısı 77’ydi. Afet bölgesi ilan edildi oralar. Her yer balçıktı. Çaresizce bakıp kalıyoruz görüntülere.
SALGIN İLLETİNİ UNUTMAYALIM
BAKANLIK UYGUN BULMADI
“Adana’da 50 yaşındaki bir müvekkilime rahim ve yumuşak doku kanseri tanısı konuldu. Özel bir hastanedeki kemoterapi yeterli görülmeyince, onkoloğu ‘akıllı ilaç’ olarak bilinen ‘Tecentriq’ isimli ilacı uygun buldu. Hastalık ve kemoterapinin zayıf düşürdüğü kişinin bağışıklığını güçlendirmeyi, yalnızca kanserli hücreleri hedef alıp diğerlerine zarar vermeden tedaviyi öngören, yaşam süresini ve kalitesini artıran ilacın temini ve uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na başvuruldu. Bakanlık ilacın kullanımını uygun bulmadı, başvurumuzu reddetti.
SGK BEDELİ VERMEK İSTEMEDİ
Sağlık Bakanlığı’na Ankara 8’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtım. Mahkeme, bakanlığın işlemini durdurdu, 25 Şubat 2021’de davamızı kabul etti ve kazandık. Müvekkilim uzun süre ilacı ücretsiz kullandı, önemli iyileşme kaydedildi. İthal ilacın dozuna 12 bin 500 lira ödeyen, en az 6-7 doz daha gereken müvekkil adına ilacın bedelini karşılaması için Adana SGK İl Müdürlüğü’ne başvurduk, reddedildik.
MAHKEMEDEN ‘ÖDE’ KARARI
Ödediği bedelin geri ödenmesi ve yürütmenin durması istemiyle Adana 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Mahkeme, 4 Mayıs 2021’de SGK’nın ilaç bedelini ödemesine karar verdi. Müvekkilim uzun süre ilacı ücretsiz kullandı. 10 Haziran 2021’de haklılığımız kabul edildi, SGK’ya açtığımız davayı da kazanmış olduk. İlaç 15 bin-18 bin lira. 21 günde bir ödenmek zorunda. ‘Tecentriq’adlı ilacın dışında, kanser hastaları, ‘Keytruda, Optivo, Lynparza’ gibi yüksek bedelli ilaçları ne yazık ki satın alıyor.
Elbette bu denli büyük değildi. Ormancılarla bir röportajımız geldi aklıma. Manisa Spil’de, Kuşadası Pamucak’ta bütün işi 24 saat bir kuleden duman gözetlemek olanlar... Sabuncubeli’nde yollarla ormanlık arasındaki zakkumların özellikle sigara izmaritini önlemek için dikildiğini o zaman öğrendim. (Gözetleme kuleleriyle zakkum fidanlığı bugün de var mı?)
İYİ NİYETLİ BİR YARIŞ
Her kafadan, elbette iyi niyetle sesler geliyor... İşi yardım olanlar, “7.5 milyon fidan” diyor. İş dünyasının her kesiminde dur durak yok zaten. TOBB bir günde 15.5 milyon lira toplandığını, gereken şekilde harcanacağını bildiriyor. Her ağzını açan 100 binlerce, milyonlarca fidandan söz ediyor. Ayrıca yangın yerlerine gönderilen gıda maddesi, su, buz, gerekli donanım, alet, açıkta kalan vatandaşa giysi gibi yardımlardan tepeler oluştu. İzledikçe duygusala bağlıyor insan, boğazlar düğümleniveriyor.
HEPSİ ALINIR HERHALDE
Özetle, kenetlendik yine. “Kararan yerlerin yeniden yeşermesi için her şey yapılır. Uçaktır, helikopterdir, yangın söndürme için ne gerekiyorsa da artık hazır edilir herhalde. Sahi, büyükşehir belediyelerinin itfaiyelerine orman yangınına karşı uçak, helikopter alınamaz mı?” diye düşünüyorum yavaştan. Ancak biraz da fren gerek. Bol keseden söz vermek yerine, ortalık bir durulsun, “Nerede, neye ihtiyaç var, milyonlarca fidanın şimdi zamanı mı?” gibi sorulara yanıt gerek.
SEFERBERLİK GEREK
Ormanlar için bir şeyler yapmak istiyor ama yangın bölgelerine gidemiyorsunuz. Eliniz, kolunuz bağlı durmayacaksınız. Bulunduğunuz yer, il, ilçe, köy, mahalle neresi olursa olsun, ormanlık alanlardaki çöpleri toplayabilirsiniz. Özellikle cam, şişe kırığı, piller, plastik gibi yanıcı, yangın çıkarıcı her şeyi... Tabii ki doğaya çöp atmayacaksınız siz de, attırmayacaksınız. Arabanızdan sigara izmariti fırlatmayacaksınız. Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde ormanlık alanlarda çöp toplama seferberliği düzenlenebilir. Okullar açılırsa, bu kampanyalara her yaştan öğrenciler katılabilir. En önemli konulardan biri: Ormanlara girilmesin, şu mangal merakına bir çare bulunsun. Örneğin havai fişek yasak, istenirse renkli gösteri için lazer var.
BU YANGIN MİLATTIR
“Ülkemizde son 18 aydır her türlü doğal afetle yüzleştik. Salgın hastalık, 30 Ekim İzmir depremi, seller, müsilaj ve yaşamakta olduğumuz büyük yangın. Artık Türkiye’de ekosistemle ilgili bir konu açıldığında, ‘Büyük yangından önce, büyük yangından sonra’ denilerek bu yangının bir milat olacağından şüphem yok. Ancak doğal afetlerin felakete dönüşmesinde şüphesiz en büyük pay bizimdir. Doğal afetler bundan sonra da olacak. Felaketlere dönüştürmemeyi öğrenmemiz lazım. Bu yangından da dersler çıkarıp bir daha böyle felaket yaşamamak için hazırlık gerektiğine inanıyorum.
BU SEFERKİ REKORTMEN
Yaşadığımız, Türkiye’nin en büyük orman yangını olmaya adaydır. Son yıllarda yangınlarda orman kaybımızın rekoru, 16 bini yine Manavgat bölgesinde olmak üzere, 29 bin 749 hektarla 2008’de kırılmıştı. Önemli özelliği ise son 30 yılın en kurak yılı olmasıydı. Yüzde 26 eksik yağışla yine çok kurak dönemdeyiz. Kabaca hesaplar, yanan alanın 120 bin hektarlarda olduğunu göstermektedir. En çok orman alanı kaybettiğimiz bu iki yılın ortak özelliği aşırı kurak olmasıdır.
YAKMAZ ZENGİNLEŞTİRİR
Türkiye’nin orman alanları, küresel ısınmanın şiddetlenmesiyle 2003’lü yıllardan günümüze 20.8 milyondan 23 milyon hektarlara çıkmıştır. Bu artış fide dikerek gerçekleştirilemez. İklim bilimini bilmeyen bazı kişiler, bu yangınların nedeni olarak küresel ısınmayı gösterse de, yağış artıran küresel ısınma orman yakmaz, aksine zenginleştirir ve genişletir.
SAÇMA SAPAN BAHANE
MEMLEKETE KOLAY GELSİN
Ormanı bilerek ya da bilmeyerek yakanların elleri kırılsın. Kasıtlı yakanlar daha da beter olsun. Alevlerin bastırılmasında, yangınların söndürülmesinde ihmali olanlar mutlaka hesap versin. Sorumluların yakasına yapışılsın. Bol keseden fidan, para yardımı sözü verenler soğukkanlı olsun, kargaşa yaratılmasın. Tüm yardımların gerekli yerlere ulaşması ve harcanması sağlansın. Ateşle savaşta can verenlere, şehitlerimize rahmet, yaralılara ve etkilenenlere acil sağlık diliyorum. Umarım yaralar bir an önce sarılır. Tüm memlekete kolay gelsin!
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Amal, Kemeraltı ve Konak’a gidecek, zeybek öğrenecek. Kültürpark’ta İzmirlilerle buluşup açık hava konserlerini izleyecek, çocuklar ve mülteci arkadaşlarıyla oyunlar oynayacak Amal 8 Ağustos’ta Çeşme’den Türkiye’ye veda edecek.
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BİR İBRET YOLCULUK
İzmir’e özel konuk:
KENDİ KÜÇÜK YÜREĞİ BÜYÜK
Ben, “Bu MASAL efsane, şahane ve de bizlere umut” dedim... Ve bazı yorumlar: “Bravo kendi küçük, yüreği büyük yavrumuza, yapmış olduğu bu davranış bizleri de çok sevindirdi, hayvan sever olarak... Ana-baba ve elbette Masal Ela’yı kutlamamak mümkün mü? Canim yavrum güzel ruhun var olsun. Hay maşallah! İşte bu yüzden umutluyuz. Bu çocuklardan umudum var. Dünyayı sevgi kurtaracak, biz görmesek de torunlarımızın göreceği inancı ve umudunu taşıyorum. Hayatta en zor şeyi öğrenmiş, insan olmayı. Umarım her şey çok yolunda gider onun için... Aferin güzel kızım hayattaki en büyük zenginliğe sahipsin: VİCDANA. Allahım Masal Ela’nın gönlündeki aslanı hayatta gümbür gümbür kükretsin.”
GAZOZ PARASIYLA MAMA
GÜNDE 25 KAMYON MOLOZ
“Buca Belediyesi’nin tüm önlem ve çalışmalarına karşın, kaçak moloz dökümü kent merkezine kadar indi. Ekipler, her gün Seyhan Mahallesi’nde günde 25 kamyon moloz toplamaya başladı. Sorunun önüne geçilmesi için önlemler artırıldı, pankartlarla uyarı yazıları asılırken İzmir genelindeki ilgili sivil toplum kuruluşları göreve çağrıldı. Belediye, inşaat sektörüyle ilgili odalar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla destek ve duyarlılık için yazışma süreci başlattı.
MERKEZE KADAR GELDİLER
Başkan Erhan Kılıç da çalışmaların ciddi parasal yük getirdiğini vurgulayıp kaçak moloz dökümüne isyan ediyor: ‘Tüm önlemlere rağmen maalesef Buca kaçak moloz döküm sahası haline geldi. Özellikle Kaynaklar bölgesinde yeşil alanın korunması için bariyerler kurduk, kamyonların girişlerini engelledik, alanları temizledik. Kaçak moloz dökümleri, şimdi kent merkezimizde artmaya başladı.
KEYFİNİ ÇIKARMAYA BAKIN
Neyse bırakalım bu olumsuzlukları. Öncelikle her nerede kalıyor ya da kalmıyor olursanız olun, iyi tatiller diliyorum. Olanak ya da olanaksızlıkları boş verip, tatilin keyfini çıkarın. En azından plaja gidince biraz çaba ve yol isteyerek denize girebilir, şu sıcak günlerde serinleyebilirsiniz. Kalabalık bir tatil, belki de anılarınızda özel bölüm alır. (Tabii ki her şeyi içinde olan, otel ve benzeri konaklama yerlerindeyseniz sorun yok.)
SALGIN İLLETİNİ UNUTMA
Körfez’de yüzmek hedefini, “Karşıyaka’dan Güzelbahçe’ye kulaç atmak” olarak bir üstü basamağa çeken Soyer, “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganlı turla ilgili, “Gediz’in denize döküldüğü noktada kirliliği kesemezsek temiz körfez mümkün değil. Bizim Gediz’in doğduğu yerden döküldüğü yere kadar birlikte çalışmamıza ihtiyaç var. İzmir’in dışında Manisa, Kütahya, Uşak’ta, Gediz’in geçtiği bütün mecralarda birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu sadece İzmir’in meselesi değil. Gediz Havzası Türkiye’de tarım üretiminin yüzde 10’unu yapıyor” diyor.
EL ELE VERMELİYİZ
Soyer, Gediz’in temizliği için el ele vermek gerektiğini, bugüne değin verilen zararı gidermenin olası olduğunu da vurguluyor: “Belediyelerimizle sorunlara çözüm arayacağız. Gerekli noktalarda da hükümet ve bakanlık yetkililerini bilgilendireceğiz. Onlardan bazı çözümleri talep edeceğiz. Ama bizim seçilmiş yöneticiler olarak asli görevimiz el ele vererek doğanın zenginliğini koruma, tarımsal alanlarımızın, üretim yapan çiftçilerimiz için bereketini korumaya çalışmaktır.”
YOL HARİTASI ÇİZİLİR
Soyer, bugün Foça’da, Gediz izlenimlerini aktaracak, olası çözümlerden söz edecek herhalde. Gediz’le ilgili bu girişimi önemsiyorum, somut sonuçlar alınmasını diliyorum. Ve aklıma düşüyor: “Benzeri çalışma, toplu balık ölümleriyle ve kirliliğiyle gündemden düşmeyen, üreticinin su alamamaktan yakındığı Menderes için de yapılamaz mı? İlgili belediyeler, etkililer ve yetkililer oraya da el atamaz mı? ‘Temiz Menderes’ kampanyası başlatılamaz mı? En azından bir yol haritası çıkarılabilir. Belki de nehri hiç çekinmeden kirletenler kendilerine çeki düzen verir. Elbette nehrin konumu ve koşullar el veriyorsa. Ama sonuçta iyi olur yahu!”
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BİR HAKLI YAKINMA
Başkan’ın kaçak
İŞLETMELER MUTLU
“Çeşme, Urla, Foça, Gümüldür, Seferihisar, Dikili’ye kadar otellerimizde doluluk oranları yüzde 90’ı aştı, yüzde 100’e doğru gidiyoruz. İşletmeler, hem Ramazan, hem Kurban bayramlarını birlikte yaşarcasına mutlu. Tabii ki bu mutluluğun, yoğunluğun, 12 aya yayılmasını isterdik. Temmuz, turizm için pandemi sebebiyle zamanında başlayamayan ayların da telafisi oluyor. Az odamız kaldı vatandaşlar ellerini çabuk tutsun. Ege’nin klimatik atmosferi ve yaşam tarzı iç pazarı çekiyor. Ege iç pazarda liderliğe oynuyor.”
YARALAR SARILACAK
Haklıyım değil mi? Bu saatten sonra yer bulma şansı çok az. İşler, salgına bağlı beklentisini de, “Pandemi kontrol altına alınmış vaziyette devam ederse, aşılamayla da birlikte sezonun ekim sonrasına uzaması bile sözkonusu. Yani önümüzde iyi bir senaryo var, bu sene turizm sektörünün yaralarını sarma senesi olacak” diyerek dile getirmiş.
Dr. Balanlı, dahiliye uzmanı ve yönetici olarak çeşitli hastanelerle kamu kuruluşlarında çalışmış, şimdi İzmir’de, “Bütüncül İyileşme ve Sağlıklı Yaşam” temalarıyla hizmet veriyor. Sevgili Sibel Önbaş’ın İzmir Life dergisinde söyleştiği Dr. Murat Balan’dan özet alıntılar:
VÜCUTTAN BOZUK SES GELİRSE
“Hipokrat’ın ‘Hastalık yoktur, hasta vardır’ mottosunu uyguluyorum. Bir hekim sanatını icra etmeli, benzetecek olursak, terziliğe soyunmalıdır. Her hasta özeldir. Ona göre kıyafet dikilmelidir. Onun ruhuna, duygularına hitap edebilmeli ve fiziksel ihtiyaçlarını dengeleyebilmelidir. Titreşim tıbbının esas aldığı temel bilgi, ‘Her şey enerji ile titreşir, tüm enerjiler bir bilgi içerir.’ Bedenimiz de enerji alanı ile çevrilidir. Bedenimizden yükselen ses detone yani bozuk değilse sağlığımız yerindedir. Fiziksel bedenimizin herhangi bölgesinden detone ses yükseliyorsa hastalık başlamış demektir.”
VAKİT GELDİ DİYE YEMEYİN
“İnsanın doğasına daha uygun şey, acıktıktan sonra yemekle buluşmasıdır. Yoksa sadece öğün vakti geldi diye yemek, kendimize en büyük zarardır. İki öğün, hatta zaman zaman tek öğünle gün geçiştirilmelidir. Bedensel faaliyetlerimizi bize dayatılan saatlere göre değil de içinde yaşadığımız evrenle uyumlu çalışan, kusursuz işleyen iç saatimize göre ayarlamalıyız.”
AHMET ALP’E DESTEK İÇİN
Biga’nın Kemer Köyü’nden SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp bebek için neredeyse tüm kent ayakta. Kampanyalar, destek programları düzenleniyor, herkes olanakları ölçüsünde katkı koyuyor. Kimi harçlığını, kimi el işlerinden sağladığı geliri, kimi günlük hasılatını bağışlıyor. Amaç Ahmet Alp’e nefes olabilmek. Sağlığına kavuşmak için yardım bekleyen bebeğin ailesi, bu önemli çabanın başlarında, seslerinin duyurulmasına yardımcı olan gazetecilere sosyal medyadan seslenmişti:
SESİ VE KELİMELERİ OLUN
“Ahmet Alp sesini duyuramayan bir bebekken sizlerin sayesinde artık ismi duyuluyor. Lütfen onu tanıdıktan sonra ellerini bırakmayın. Lütfen her zaman dediğimiz gibi birlik olalım. Çevrenize Ahmet Alp’ten bahsetmeyi asla unutmayın. Ahmet Alp’in çıkaramadığı ses, konuşamadığı kelimeler olalım. Bugün belki de bizim için dönüm noktası olabilir. Çok kişinin az parasıyla başaracağız.”
BELEDİYE DE SEFERBER
Çanakkale Belediyesi de Ahmet Alp bebeğin tedavi olabilmesi amacıyla başlatılan kampanyaya katkı verdi. Çeşitli noktalarda afişlerle kentliler umut olmaya çağrıldı. Başkan Ülgür Gökhan, yardım için internetten canlı yayınlanan programa da katıldı. Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Gökhan Bayram’ın düzenlediği programı izleyenler bağışta bulunmuş, bebeğin anne ve babası Bahar-Recep Güven de katkı sunanlara teşekkür etmişti.
SAĞLIĞI EN GÜZEL HEDİYE
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KISITLAMALAR YOK
İlk maddeyi ele alıyorum. Sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı, kapalı birçok işyeri açıldı, yeme-içme yerleri belirli bir saatte kapanmayacak. Müzikli yerlerin gece yarısı yasağı sürüyor, ancak kalkacağını Sağlık Bakanı bile söyledi. Uzun süredir uygulanan Pazar günleri sokağa çıkma yasağı yarın yok. Geceleri de özgürüz artık. 65 yaş ve üstünün toplu taşım araçlarını kullanması da yasak değil.
BEN ENDİŞELİYİM
Güzel İzmir’i sevmek ilkesiyle 20 yıl
İZMİR Life, 20 yılı aşmanın onurunu yaşıyor. Bu derginin doğumuna, gelişmesine, vazgeçilmezliğine tanık olanlardanım. Gazete çıkışlarında yanlarına gider, bu dergi için çabalayanların heyecanlarına ortak olmaya çabalardım. Bugüne gelindiğinde zoru başardıklarını görüyorum. Dile kolay, 241 kez yayımlanıp okuyucusuna ulaştı aylık dergi İzmir Life... Derginin bir özet öyküsünü istedim... Ve söz, İzmir Life kurucusu, yaratıcısı, yönetmeni, sorumlusu, yazarlarından biri, özetle her şeyi, İ. Hakkı Kesirli’de:
PİRİŞTİNA İLE SOHBETTE
“Evet, İzmir Life 21’nci yayın yılına girdi. Bir kent kültürü dergisinin bu kadar uzun soluklu olması, kente sahip çıkanların desteği sayesinde başarıldı. Yazarı, çizeri, okuru hep birlikte bugünlere geldik... Hikaye şöyle başladı... 2000 yılının son aylarında bir gün, sevgili Ahmet Piriştina ile bir kahve içimi sırasında ‘Şu kent kitaplığı projesi ile çok büyük iş başarıyorsunuz, ancak bunların baskı sayıları az, kaç kişiye ulaşıyor? Bir kent kültürü dergisi yapılsa, İzmir’in güzellikleri tüm Türkiye’ye tanıtılsa’ demiştim...
ONU DA SEN YAP BİLADER
Başkan bunu hafif yollu bir eleştiri olarak algılamış olmalı ki; ‘Onu da sen yap bilader’ demiş ve eklemişti: ‘Ama öyle üç-beş sayı çıkartıp kaçmak yok, 25 sene çıkmalı.’ Hepimizin gülüşleri, Piriştina’nın martı ötüşlü kahkahaları arasında kaybolmuştu…
Sonrasında, Süleyman Gencel’in toparladığı çoğunluğu Evrensel Gazetesi’nden ayrılmış bir ekiple Mayıs 2001’de yola çıktık. Duygu Özsüphandağ Yayman, Halime Sürek Kahveci, Deniz Çaba, Turan Gültekin, Berk Altınışık ve reklamda Sevtap Cengiz ilk çekirdek ekipti. Nedim Atilla’nın o günlerdeki katkılarını da unutamam. Sonrasında ayrılanlar ve yeni katılanlarla kocaman bir aile olduk. Bugün bu ailenin neredeyse tamamı hiçbir ücret almadan dergiye katkı koymayı sürdürüyor.
OKŞAYAN GÖRDÜM İYİ Mİ
İlk yıllardaki unutamadığım bir anı: Bandırma üzerinden İstanbul’a gidiyorum, feribotta bir gazete satış reyonu var. Baktım, İzmir Life arkalarda bir yerlerde duruyor. Görevliye İzmir Life dergisini öne koyarsa hepsini satabileceğini, yolcuların çoğunun İzmirli olduğunu söyledim. Aradan yarım saat geçmeden tüm dergiler tükendi ve gülerek yaklaştığımda görevli unutamadığım şu cümleyi bana iletti: ‘Ya bu İzmirliler inanılmaz insanlar, dergiyi okşayanı gördüm iyi mi...’
İzmir Life’ın özü işte bu... ‘Güzel İzmir’i sevmek...’
DESTEĞE İHTİYAÇ VAR
Dergi okumak bir başka keyif, ancak medyanın dijitalleşme sürecini yaşadığı, okur davranışlarının değiştiği günümüzde ayrıntılı hikayeler anlatan dergilerin okur sayısında azalma görülse de İzmir Life’ımıza okur ilgisi sürüyor. Tabii ki finansal desteğe, ilanlara dünden daha çok ihtiyacımız var. Bir de abone desteğine... İzmir Life magzter.com sitesinde ücretli olarak okunabiliyor.
KOCAMAN TEŞEKKÜRLER
‘Yok ben dergiyi elime almak istiyorum’ diyenler; Remzi ve İnkılap kitabevlerinde, Karşıyaka’da Pan Kitabevi’nde, Alsancak’ta Yakın ve Artı kitapevlerinde, Hobby Hediyelik Mağazası’nda, Güzelyalı Sadıkbey’de Kiraz Kitap Kafe’de, Urla’da Rüzgargülü Kitabevi, Çeşme’de Alaçatı Kitapçısı’nda dergiyi bulabilir. En çok istediğimiz ise abone sayımızın artması... abone@izmirlife.com.tr adresine istekleri bekliyoruz. Son olarak 21’nci yılımızı kutlayan tüm dostlarımıza, destekçilerimize ve matbaamız Metro Ofset’e kocaman teşekkürler...”