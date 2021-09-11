Güzel İzmir’i sevmek ilkesiyle 20 yıl

BU hafta çok önemli... Öncelikle okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuşan her düzeyden öğrencilere başarı diliyorum. Elbette eğitimcilere, ana ve babalara da... Evet, uzun süre beklenen oldu ve okullar açıldı. Devam ediyorum, 90’ncı İzmir Enternasyonal Fuarı, tam anlamıyla doludizgin... 12 Eylül’e kadar sürecek Fuar’da etkinlikler, tanıtımlar, konserler sürüyor. Dolu dolu bir Fuar özleyenler Kültürpark’a akın ediyor...



9 EYLÜL ÇOK ÖNEMLİ

Haftayı farklı kılan en önemli gün tabii ki 9 Eylül... İzmir’in kurtuluşunun 99’ncu yıldönümü. Fuar o gün de dolu. Ancak dışarıda da ilk aklıma gelen, “Zafer Yürüyüşü”, “Fener alayı”, “Athena konseri” gibi on binlerce kişiyi toplayabilecek etkinlikler var.

DÜNYANIN GÖZÜ BİZDE

Ve 9 Eylül’de İzmir Kültür Zirvesi başlıyor. İzmir,Dünya Belediyeler Birliği temsilcilerini ağırlayacak. Ve İzmir’in adını tüm dünya yine duyacak. Zirvede oluşacak mesajlar İzmir’den duyurulacak tüm dünyaya. Zirve kapsamında da farklı etkinlikler düzenlenecek.

DOLU DOLU BİR HAFTA

Dedim ya, dolu dolu bir hafta. Ege’nin çeşitli il ve ilçelerinde de kurtuluş günleri kapsamında başta konser olmak üzere, zengin etkinlikler var. Zaten hafta sonu da sevindik. Kadın voleybolcularımız Avrupa üçüncüsü oldu. Erkek voleybolcular, üçte üç yaparak hedef ilerliyor. Milli futbolcular bile Cebelitarık’ı yenmeyi başardı.

