Dünyanın en büyük otizm müzik topluluğuna alkış

BU sıkıntılı günlerde bir güzellik paylaşalım. 18 Nisan 2013’te Dr. Orçun Berrakçay şefliğinde 4 otizmli gençle çalışmalarına başlayan (İZOT) İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu 7 yaşında. Söz Dr. Berrakçay’da;
OTİZMLİLERİN BULUŞMASI
“2017’de İZOT Mini’nin de kurulmasıyla ortalama 60 otizmli gencimiz ve çocuğumuzla, tamamı gönüllü eğitimcilerimizin desteğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müzik aracılığıyla biraraya gelen otizmli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal farkındalık oluşması açısından İZOT’un rolü oldukça önemlidir.
BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK
‘Müzik Otizm’ olarak bireysel olarak müzikle uğraşan, şarkı söylemeyi seven, müzik eğitimi alan veya alamayan otizm tanılı çocuklarımızı ve gençlerimizi buluşturmak bizim için büyük hedefti. Bu amaçla onların sosyalleşmelerini sağlamak, kendilerine olanak verildiğinde yapabileceklerini göstermek, ailelere motivasyon sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla bir orkestra ve koro oluşturmak istediğimizde, (ODER) Otizm Derneği, her türlü desteği vereceğini söyledi.
ÖZEL BİREYLERİ ARADIK
Gönüllülüğe dayalı, halka ulaşmayı hedeflediğimiz bu proje için en önemli mesele mekandı. İzmir TOBAV, mekanlarını ve her türlü araç gereçlerini kullanmamıza olanak sağlayacaklarını bildirdi. İnternet sitemiz ve sosyal medya aracılığıyla, herhangi bir çalgı çalabilen ya da şarkı söyleyebilen otizm tanılı çocuklar ve gençler aradığımızı duyurduk.
SAYIMIZ GİDEREK ARTTI
Müzik Öğretmeni Müzikolog Dr. Orçun Berrakçay şefliğinde çalışmalara başladık. 4 öğrenci ile çıktığımız yolda önce 20, 2014’te yaklaşık 30, 2015’te yaklaşık 40 öğrenciye kadar ulaştık. Gönüllü destek veren eğitimcilerimiz ve sevgili ailelerimizle takım ruhu kazandık. 2015 yılında Şefika Yurga yönetiminde ritim çalışmalarına da başladık. Aynı yıl katılımcı sayımızın artması ve daha geniş çalışma alanına ihtiyaç duyulmasından dolayı çalışmalarımızı İzmir Fuarı’ndaki sosyal projeler binasında yapmaya başladık.
185 KONSER VERDİK
Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan İZOT olarak bu güne kadar 185 konser verdik. Farklı etkinliklerde Mustafa Ceceli, Nil Karaibrahimgil, Selda Bağcan, Behzat Uygur, Yiğit Özşener, Mansur Ark, Hakan Küfündür, Leman Sam, Koray Avcı, Metin Özülkü, Hüsnü Şenlendirici, Mehmet Erdem, Aslı Güngör, Cengiz Bozkurt, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise ile de sahne aldık.
YAŞ ORTALAMASI 22
En küçük katılımcısı 12, en büyüğü ise 35 yaşında olan İZOT’un yaş ortalaması 22’dir. 1 katılımcımız üniversite mezunu, 6 katılımcımız üniversitelerin müzik bölümlerinde lisans öğrencisi. 6 katılımcımız da güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerinde eğitim görüyor.
DESTEK ÇOK İYİ GELİR
Müziğin sosyalleşmeye olumlu etkilerini gördükten sonra; özellikle okul öncesi dönemdeki otizmli çocukları geliştirebilmek ve iyi bir müzik altyapısı oluşturabilmek için 2017’de İZOT MİNİ grubumuzu kurduk. Gönüllü üniversite öğrencilerinin de desteğiyle çalışmalarını sürdüren grupta yaklaşık 20 katılımcıya ulaştık. Yurtdışı organizasyonlardan davetler almaya devam eden İZOT, sponsor bulabilmesi durumunda uluslararası platformda daha fazla sesini duyuracak. İletişim: Tel - 532 559 17 27. Sosyal medya- izmirizot”
SON ÜÇ YILDAN ÖRNEKLER
İZOT’un yurt içi ve dışında verdiği konserlerin listesini buraya sığdırmam olanaksız. Çeşitli festivallerde başarılı konserler ve alınan ödüller var. Son üç yıldan bazı örnekler vereyim: Şubat 2020’de O Ses Türkiye programı, 2019’da Yunanistan’da, Azerbaycan’da, Kazakistan’da festivaller. Ankara’da 2. Meclis Salonu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da izlediği konserde devlet korosu olma isteği iletildi. KKTC’de ilk konser. İstanbul Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması’nda üniversiteli Sercan Berk Vardar özel kategoride üçüncü oldu. 2018’de Bulgaristan’da iki, Kazakistan’da dört konser. TRT programlarında katılım.
Bugün iç ferahlatan bir şeyleri anımsayalım dedim. Bu koroyu, çaba gösterenleri, gönüllüleri, tüm o özel insanları alkışlayalım... Kolay gelsin!
Dünyanın en büyük otizm müzik topluluğuna alkış
BU sıkıntılı günlerde bir güzellik paylaşalım. 18 Nisan 2013’te Dr. Orçun Berrakçay şefliğinde 4 otizmli gençle çalışmalarına başlayan (İZOT) İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu 7 yaşında. Söz Dr. Berrakçay’da;
OTİZMLİLERİN BULUŞMASI
“2017’de İZOT Mini’nin de kurulmasıyla ortalama 60 otizmli gencimiz ve çocuğumuzla, tamamı gönüllü eğitimcilerimizin desteğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müzik aracılığıyla biraraya gelen otizmli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal farkındalık oluşması açısından İZOT’un rolü oldukça önemlidir.
BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK
‘Müzik Otizm’ olarak bireysel olarak müzikle uğraşan, şarkı söylemeyi seven, müzik eğitimi alan veya alamayan otizm tanılı çocuklarımızı ve gençlerimizi buluşturmak bizim için büyük hedefti. Bu amaçla onların sosyalleşmelerini sağlamak, kendilerine olanak verildiğinde yapabileceklerini göstermek, ailelere motivasyon sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla bir orkestra ve koro oluşturmak istediğimizde, (ODER) Otizm Derneği, her türlü desteği vereceğini söyledi.
ÖZEL BİREYLERİ ARADIK
Gönüllülüğe dayalı, halka ulaşmayı hedeflediğimiz bu proje için en önemli mesele mekandı. İzmir TOBAV, mekanlarını ve her türlü araç gereçlerini kullanmamıza olanak sağlayacaklarını bildirdi. İnternet sitemiz ve sosyal medya aracılığıyla, herhangi bir çalgı çalabilen ya da şarkı söyleyebilen otizm tanılı çocuklar ve gençler aradığımızı duyurduk.
SAYIMIZ GİDEREK ARTTI
Müzik Öğretmeni Müzikolog Dr. Orçun Berrakçay şefliğinde çalışmalara başladık. 4 öğrenci ile çıktığımız yolda önce 20, 2014’te yaklaşık 30, 2015’te yaklaşık 40 öğrenciye kadar ulaştık. Gönüllü destek veren eğitimcilerimiz ve sevgili ailelerimizle takım ruhu kazandık. 2015 yılında Şefika Yurga yönetiminde ritim çalışmalarına da başladık. Aynı yıl katılımcı sayımızın artması ve daha geniş çalışma alanına ihtiyaç duyulmasından dolayı çalışmalarımızı İzmir Fuarı’ndaki sosyal projeler binasında yapmaya başladık.
185 KONSER VERDİK
Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan İZOT olarak bu güne kadar 185 konser verdik. Farklı etkinliklerde Mustafa Ceceli, Nil Karaibrahimgil, Selda Bağcan, Behzat Uygur, Yiğit Özşener, Mansur Ark, Hakan Küfündür, Leman Sam, Koray Avcı, Metin Özülkü, Hüsnü Şenlendirici, Mehmet Erdem, Aslı Güngör, Cengiz Bozkurt, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise ile de sahne aldık.
YAŞ ORTALAMASI 22
En küçük katılımcısı 12, en büyüğü ise 35 yaşında olan İZOT’un yaş ortalaması 22’dir. 1 katılımcımız üniversite mezunu, 6 katılımcımız üniversitelerin müzik bölümlerinde lisans öğrencisi. 6 katılımcımız da güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerinde eğitim görüyor.
DESTEK ÇOK İYİ GELİR
Müziğin sosyalleşmeye olumlu etkilerini gördükten sonra; özellikle okul öncesi dönemdeki otizmli çocukları geliştirebilmek ve iyi bir müzik altyapısı oluşturabilmek için 2017’de İZOT MİNİ grubumuzu kurduk. Gönüllü üniversite öğrencilerinin de desteğiyle çalışmalarını sürdüren grupta yaklaşık 20 katılımcıya ulaştık. Yurtdışı organizasyonlardan davetler almaya devam eden İZOT, sponsor bulabilmesi durumunda uluslararası platformda daha fazla sesini duyuracak. İletişim: Tel - 532 559 17 27. Sosyal medya- izmirizot”
SON ÜÇ YILDAN ÖRNEKLER
İZOT’un yurt içi ve dışında verdiği konserlerin listesini buraya sığdırmam olanaksız. Çeşitli festivallerde başarılı konserler ve alınan ödüller var. Son üç yıldan bazı örnekler vereyim: Şubat 2020’de O Ses Türkiye programı, 2019’da Yunanistan’da, Azerbaycan’da, Kazakistan’da festivaller. Ankara’da 2. Meclis Salonu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da izlediği konserde devlet korosu olma isteği iletildi. KKTC’de ilk konser. İstanbul Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması’nda üniversiteli Sercan Berk Vardar özel kategoride üçüncü oldu. 2018’de Bulgaristan’da iki, Kazakistan’da dört konser. TRT programlarında katılım.
Bugün iç ferahlatan bir şeyleri anımsayalım dedim. Bu koroyu, çaba gösterenleri, gönüllüleri, tüm o özel insanları alkışlayalım... Kolay gelsin!