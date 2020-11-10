Deprem yaraları sarılırken salgın belasına aman dikkat

BİRİ “6.6” diyor, diğeri “6.9”. Dışarıdan gelen rakam: “7”. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ertesi günüydü. Sokak bir anda doldu, evler boşaldı. Ayılanlar, bayılanlar, telefonlara sarılanlar. Siren sesleri geldi peş peşe. Camiden anons yapılıyor, “Aracınızla trafiğe çıkmayın. Yoğunluk yaratıp ambulans ve benzeri araçları engellemeyin, yolları tıkamayın” diye.

ÖYLE BİR SALLANDIK Kİ

“Geçmiş olsun” diye birbirlerine sarılanlar var. Gözler yaşlı. Kimi korku, kimi sevinç yaşları... Söylentiler yayılıyor. Kimi yakınlarıyla aracına doluşuyor, “Çeşme’ye/Urla’ya/Foça’ya, özetle yazlığa kaçıyoruz” diyor. Evet, 30 Ekim’di, cuma günü saat 14.51’de sallandık. Kim, “Ben korkmadım, etkilenmedim, hazırlıklıyım” diyorsa helal olsun!

BÖYLESİNİ YAŞAMADIM

Bunca yıllık yaşamımda böyle deprem yaşamadım. Sarsıntı ne zaman sona erecek diye bekledim. Korkmak ne kelime? Tırstım... Hani, “Yaşamım film şeridi gibi geçiverdi” denir ya... Ona bile fırsat bulamadım. Sarsıntı durunca karımla haberleştik. Bu gibi durumlarda ilk aşamada bencil oluyor insan, çocukların, yakınların iyilik haberlerini aldık, rahatladık. Sokağa indim ben de. Çok yararı olacakmış gibi. Her taraf bina.

ACININ MERKEZİ BAYRAKLI

Ve haberler, duyumlar... Felaketin merkezi Bayraklı. Yıkılan apartmanlar var. Can pazarı kurulmuş, acil yardım ve kurtarma ekipleri olabilecek hızla orada. Vali uyarıyor: “Uzman olmayanlar enkaza çıkmasın!” Sonradan Bakan Bey geliyor enkazın üstüne, bir görevliden telefonu alıyor, aşağıdaki Buse’yle konuşuyor. Hemen arkasında takım elbiseli, kravatlı bir görevli var.

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