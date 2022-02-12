Dayanışmanın simgesi ‘Davulcu İsmet’ olsun

NOSTALJİ Güzelyalı Grubu’na sosyal medyada göz atarken, okuldaşım “(İK) İzmir Koleji/ (BAL)Bornova Anadolu Lisesi” Cenap Adaş’ın bir çağrısıyla karşılaştım, özetliyorum: “Güzelyalı’lı olup da parkın önünü mesken tutmuş Boyacı İsmet’i, kendi tanımıyla ‘Davulcu İsmet’i tanımayan var mıdır? Mahallemizin simge isimlerindendir İsmet, parkın kıyısında kendi diktiği nar ağacının önünde sandığını görmezsek merak ederiz onu... Ağır ekonomik koşullar hepimizin yaşamını etkiliyor, ama en çok da İsmet gibi dar gelirli emekçilerinkini zorlaştırıyor... Mahallemizin bu renkli kişiliğinin bizlere her zamankinden çok ihtiyacı var. Ne mi yapabilirsiniz İsmet için?
* Market ya da bakkal alışverişine giderken İsmet’e uğrayabilir, önce halini hatırını, sonra bir ihtiyacı olup olmadığını sorabilirsiniz. İsmet’in de ihtiyaçlarını alabilir, böylece hem yaşamını kolaylaştırmış, hem de kendisine ailenizden biri olduğu hissini yaşatmış olursunuz...
* İsmet uygun oldukça parkın yanındaki Cumhur Usta’da yiyor öğle yemeklerini... Dilediğiniz zaman parka dik gelen, caddeye paralel 19. Sokak’taki bu esnaf lokantasına uğrayabilir, Cumhur Usta’ya İsmet için uygun olduğunuz miktarda ödeme yapabilirsiniz... Bir çeşit ‘askıda ekmek’ uygulaması...
PAYLAŞMANIN YOLU ÇOK
* Paylaşmanın sınırı yok... Kendinize iki gevrek alırken bir tane de İsmet için alabilirsiniz, evinize börek alıyorsanız bir porsiyon da İsmet için... Aklınıza ne gelirse, birazı da İsmet için...
* Ayakkabılarınızı en son ne zaman boyattınız? İsmet’in karşısına geçip ayağınızı tezgahının üzerine koyabilir, ayakkabılarınız pırıl pırıl parlarken İsmet’in renkli sohbetini dinleyebilirsiniz... Saçı sakalının ağarmış olduğuna bakmayın, 5 yıl önce kaybettiği annesinin fotoğrafını hala cüzdanında taşıyan ve ara ara bakıp içlenen duygusal bir çocuktur sizinle sohbet eden kişi...
KOMŞULUĞUN GEREĞİ
Bu paylaşımdan önce İsmet’le konuştuğumu, bu yardım çağrısı için iznini ve onayını aldığımı bilmenizi isterim... Emin olun, yardımınıza gerçekten ihtiyacı var... İsmet 62 yaşında... 65’ine geldiğinde kamu yardımlarından yararlanabilecek, bir nebze rahatlayacak... O güne kadar, 3 yıl boyunca İsmet’e destek olmak, onunla aynı mahallede yaşıyor olmanın, İsmet’in komşusu olmamızın gereği...
Ne mutlu bizlere ki, güzel bir mahallede, ortak geçmişi ve pek çok değeri paylaştığımız insanlarla yaşıyoruz. İşte bu ‘mahalle’ kavramının temel direği, dayanışma... Dayanışma yoksa, hepimizin üzerine devrilir bu mahalle... Bu dayanışmanın bir parçası olalım, komşumuz İsmet’e ve onun gibilere yardımcı olalım, sonra alnımız ak, başımız dik arşınlayalım Güzelyalı’mızın sokaklarını... Şöyle içini doldura doldura ‘Ben Güzelyalı’lıyım, iyi ki Güzelyalı’lıyım” diyebilelim...”
ÖRNEK ALINIR YAYILABİLİR
Fazla söze ve de yoruma gerek yok. Bugünün koşullarında dayanışma, yardımlaşma her zamankinden önemli. Güzelyalı’da, parkın hemen önündeki “Davulcu İsmet” bir simge olabilir. Herkes olanağına göre İsmet ve onun gibilere el verebilir, bu dayanışma örnek olur, her mahalleye, her yere yayılabilir. “Mahalleli” olmak için kolay gelsin!
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BİR ANIMSATMA
Sevgiden
zarar gelmez
14 Şubat Sevgililer Günü. Dileyen önem verir, dileyen umursamaz... Dilerseniz, sevgilinizi, nişanlınızı, sözlünüzü, karınızı/kocanızı anımsadığınızı belli edin. Her türlü armağan alabilirsiniz. Belki de bir çiçek... Bütçe uygunsa, kimsenin elini tutan yok. Ama en geçerlisi sevgi, aşk sözcükleridir. Becerisi olan şiir de yazabilir. Bu özel gün böyle de çok keyifli geçebilir. “Bizim sevgimiz, aşkımız bir günle sınırlı kalamaz. Bize her gün sevgililer günü” demek de güzel ve kurtarıcıdır. Herkese, sevgi ve sevgili diliyorum. Sevgisiz kalmayalım. Sevgiden kimseye zarar gelmez...
NOT: 14 Şubat’ta saat 17.00’de Buca Metrosu’nun Şirinyer ESHOT Garajı’ndaki temel töreni sonrası Zeynep Bastık konseri var. Konser ücretsiz. Bilginiz olsun.
Dayanışmanın simgesi ‘Davulcu İsmet’ olsun
NOSTALJİ Güzelyalı Grubu’na sosyal medyada göz atarken, okuldaşım “(İK) İzmir Koleji/ (BAL)Bornova Anadolu Lisesi” Cenap Adaş’ın bir çağrısıyla karşılaştım, özetliyorum: “Güzelyalı’lı olup da parkın önünü mesken tutmuş Boyacı İsmet’i, kendi tanımıyla ‘Davulcu İsmet’i tanımayan var mıdır? Mahallemizin simge isimlerindendir İsmet, parkın kıyısında kendi diktiği nar ağacının önünde sandığını görmezsek merak ederiz onu... Ağır ekonomik koşullar hepimizin yaşamını etkiliyor, ama en çok da İsmet gibi dar gelirli emekçilerinkini zorlaştırıyor... Mahallemizin bu renkli kişiliğinin bizlere her zamankinden çok ihtiyacı var. Ne mi yapabilirsiniz İsmet için?
* Market ya da bakkal alışverişine giderken İsmet’e uğrayabilir, önce halini hatırını, sonra bir ihtiyacı olup olmadığını sorabilirsiniz. İsmet’in de ihtiyaçlarını alabilir, böylece hem yaşamını kolaylaştırmış, hem de kendisine ailenizden biri olduğu hissini yaşatmış olursunuz...
* İsmet uygun oldukça parkın yanındaki Cumhur Usta’da yiyor öğle yemeklerini... Dilediğiniz zaman parka dik gelen, caddeye paralel 19. Sokak’taki bu esnaf lokantasına uğrayabilir, Cumhur Usta’ya İsmet için uygun olduğunuz miktarda ödeme yapabilirsiniz... Bir çeşit ‘askıda ekmek’ uygulaması...
PAYLAŞMANIN YOLU ÇOK
* Paylaşmanın sınırı yok... Kendinize iki gevrek alırken bir tane de İsmet için alabilirsiniz, evinize börek alıyorsanız bir porsiyon da İsmet için... Aklınıza ne gelirse, birazı da İsmet için...
* Ayakkabılarınızı en son ne zaman boyattınız? İsmet’in karşısına geçip ayağınızı tezgahının üzerine koyabilir, ayakkabılarınız pırıl pırıl parlarken İsmet’in renkli sohbetini dinleyebilirsiniz... Saçı sakalının ağarmış olduğuna bakmayın, 5 yıl önce kaybettiği annesinin fotoğrafını hala cüzdanında taşıyan ve ara ara bakıp içlenen duygusal bir çocuktur sizinle sohbet eden kişi...
KOMŞULUĞUN GEREĞİ
Bu paylaşımdan önce İsmet’le konuştuğumu, bu yardım çağrısı için iznini ve onayını aldığımı bilmenizi isterim... Emin olun, yardımınıza gerçekten ihtiyacı var... İsmet 62 yaşında... 65’ine geldiğinde kamu yardımlarından yararlanabilecek, bir nebze rahatlayacak... O güne kadar, 3 yıl boyunca İsmet’e destek olmak, onunla aynı mahallede yaşıyor olmanın, İsmet’in komşusu olmamızın gereği...
Ne mutlu bizlere ki, güzel bir mahallede, ortak geçmişi ve pek çok değeri paylaştığımız insanlarla yaşıyoruz. İşte bu ‘mahalle’ kavramının temel direği, dayanışma... Dayanışma yoksa, hepimizin üzerine devrilir bu mahalle... Bu dayanışmanın bir parçası olalım, komşumuz İsmet’e ve onun gibilere yardımcı olalım, sonra alnımız ak, başımız dik arşınlayalım Güzelyalı’mızın sokaklarını... Şöyle içini doldura doldura ‘Ben Güzelyalı’lıyım, iyi ki Güzelyalı’lıyım” diyebilelim...”
ÖRNEK ALINIR YAYILABİLİR
Fazla söze ve de yoruma gerek yok. Bugünün koşullarında dayanışma, yardımlaşma her zamankinden önemli. Güzelyalı’da, parkın hemen önündeki “Davulcu İsmet” bir simge olabilir. Herkes olanağına göre İsmet ve onun gibilere el verebilir, bu dayanışma örnek olur, her mahalleye, her yere yayılabilir. “Mahalleli” olmak için kolay gelsin!
---------------
BİR ANIMSATMA
Sevgiden
zarar gelmez
14 Şubat Sevgililer Günü. Dileyen önem verir, dileyen umursamaz... Dilerseniz, sevgilinizi, nişanlınızı, sözlünüzü, karınızı/kocanızı anımsadığınızı belli edin. Her türlü armağan alabilirsiniz. Belki de bir çiçek... Bütçe uygunsa, kimsenin elini tutan yok. Ama en geçerlisi sevgi, aşk sözcükleridir. Becerisi olan şiir de yazabilir. Bu özel gün böyle de çok keyifli geçebilir. “Bizim sevgimiz, aşkımız bir günle sınırlı kalamaz. Bize her gün sevgililer günü” demek de güzel ve kurtarıcıdır. Herkese, sevgi ve sevgili diliyorum. Sevgisiz kalmayalım. Sevgiden kimseye zarar gelmez...
NOT: 14 Şubat’ta saat 17.00’de Buca Metrosu’nun Şirinyer ESHOT Garajı’ndaki temel töreni sonrası Zeynep Bastık konseri var. Konser ücretsiz. Bilginiz olsun.