Çaresiz kalıyoruz ikametini bize taşı

KÜLTÜRPARK’taki İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeydik geçen cumartesi günü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul’dan başlattığı, “İzmir Zamanı” çağrısını sürdürdü. Sunumunda sürekli birlik ve beraberliğin, dayanışmanın önemini vurguladı. Önce, “İzmir’in Ortak Akıl Çağrısı” notuna göz atalım:



DÜŞÜNCE ÜRETİM MEYDANI

“Karamsarlığı, yoksulluğu, toplumumuzun bölünmüşlüğünü topyekun hayatımızdan çıkaracağız. Özgür, neşeli ve uyum içinde, yeni bir hayatı İzmir’den inşa etmeye başlıyoruz. Gelin, doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmediği bir hayat için İzmir’de bir düşünce, üretim meydanı oluşturalım ve bunu tüm Türkiye’ye taşıyalım. Yalnızca binalarımızı, park ve caddelerimizi değil, ticareti, tarımı, turizmi, kültür ve sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım. Akdeniz’in ortak aklı ve vicdanıyla, yaşama dair yeni bir sözü olan herkesi İzmir’le birleşmeye davet ediyoruz.”

BAŞARININ SIRRI: BERABERLİK

Soyer, İzmir’in 18 ayda tarihindeki en büyük orman yangınlarından birini, salgını, deprem felaketini ve tsunamiyi yaşadığını, bu çok zor sürecin kriz yönetimiyle geçildiğini vurguladı. Ve konuşmadan alıntılar:

“Her şeyin olağan gibi göründüğü durumlarda aramızdaki farklara odaklanıyor ve hiç bitmeyen ‘sen, ben ve öteki’ tartışmasının içine sürükleniyoruz. Oysa pandemi ve afet koşullarında bizi birbirimizden ayıran sebeplerin önemi kalmıyor, ortak değerlerimiz ve özelliklerimiz öne çıkıyor. Birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. Dahası birlikte hareket ettiğimizde neleri başardığımızı, ayrıştığımızda ise ne çok şeyi kaybettiğimizi daha iyi anlıyoruz. Çok daha büyük başarılar elde etmenin yegane yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini açıkça görüyoruz. Depremi de, dayanışmamızı da unutmamak ve unutturmamak için gelin, doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmesini beklemeden bu acılar bir daha yaşanmasın diye şimdiden birleşelim.”

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