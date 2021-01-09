Bizim aşı çok uzak değil gibi

BUGÜN bir değişiklik yapayım, kısa kısa haberler vereyim dedim. Kimi ekonomik, kimi duyuru... Önce turizmden başlayalım...Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, salgın önlemleri yüzünden turizmcilerin aylardır zorda olduğunu bildirdi. Bayraktaroğlu “Birçok işletme uzun süredir kapısına kilit vurdu, hatta çoğu satışa çıkarıldı. Sektörün her alanında milyonlarca insan ekmek yiyor, aile geçindiriyor. Destekler yetersiz, yeni düzenleme şart” dedi.





BORÇLAR SİLİNEBİLİR

Bayraktaroğlu, özellikle elektrik, su ödemeleri, sigorta primleri ve çalışanların ücretleri konusunda işletmelere daha çok destek gerektiğine dikkat çekti: “Kiracılar için durum çok daha zor. Maliyetler, borçlar çığ gibi büyüyor, işletmeler iflas bayrağını çekmemek için direniyor. Önümüzdeki yaz için yurt dışından yüksek talep beklemiyoruz. 2020 yılında oluşan, turizmcilerin devlete olan vergi ve SGK primi gibi borçların bir kereye mahsus silinmesi elimizi rahatlatacak. Bu yapılamıyorsa bile en azından dayanabilmeleri için turizmin paydaşlarına sıfır faizli ve daha uzun vadeli kredi desteği sağlanmalı, krediye ulaşmak da kolay olmalı.”

UMUTLUYUZ AMA

Her şeye rağmen turizmciler olarak yeni yıla umutla baktıklarını belirten Bayraktaroğlu, “Bu umudun yeşerebilmesi için gereken destekler sağlanmalı. Bizler de salgın sonrası dönem için hazırlıklı olmalı, Türkiye’yi tanıtmaya devam etmeli, kalite, hijyen ve dijitalleşmeye önem vermeliyiz” dedi.

Alaçatılı turizmcilerin istek ve önerileri böyle. Tüm işkollarındakiler gibi, onlar da soluklanmak istiyor. Dilerim, bir formül bulunur, turizmciler de biraz rahatlar.

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