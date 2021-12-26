Bir simge ismi yaşatma zamanı

2021’in sonlarına gelirken güç günler yaşıyoruz. Salgın illeti, tüm dünya gibi bize de yaklaşık iki yıldır kabus yaşatıyor. Her gün yitirdiğimiz canların sayısı üçlü rakamların altına düşmedi. Biraz soluklanır gibi olunduğunda, illetin yeni değişimleri ortaya çıkıyor, yeni önlemlere kafa patlatılıyor. (Aşımızı olalım, Maske, Mesafe, Musluk üçlüsünü ihmal etmeyelim.) Ve bu salgın illetinin ekonomiye getirdiği olumsuzluklar da bel büküyor.







KAFA DAĞITMAK İÇİN

Dövizin aşırı yükselmesinin neden olduğu ekonomik dalgalanma da tuzu biberi oldu olumsuzlukların... Başta gıda olmak üzere, çeşitli ürünlere ardı ardına gelen zamlar da gündeme oturdu. Herkesi derin düşünceler aldı. Ekonomiyle ilgili meslek örgütleri endişelerini dile getirmeye, acil önlem gerektiğini vurgulamaya başladı. Ve bu tabloda hepimize en çok ne gerekli? Elbette moral. “Peki nasıl olacak” diyenleri duyar gibiyim. Yaklaşan yeni yılı karşılama hazırlıkları az da olsa kafa dağıtır sanki.



TURİZMCİLER KEYİFLİ GİBİ

