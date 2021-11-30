Aziz’i yaşadı Aziz’i yazdı

KİTVAK’tan (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) söz edildiğini herhangi bir yerde görürsen mutlaka ilgilenirim. Bende farklı bir yeri vardır. Ayrıca bugüne kadar başarılan işleri, eserleri her zaman örnek gösterilmelidir. KİTVAK’ın hedeflerine ulaşıp gerek duyanlara yardım götürebilmesi için gönüllü çabalayanlar da ayrıca övgüye değerdir. Yine bir paylaşım gördüm içinde KİTVAK olan. Okudum ama yazılanlar, güzeller güzeli Arda Bulut ve son doğum günündeki görüntüsü, zaten beni benden götürdü. Bir annenin duygularını paylaşıyorum:



ADINI KALICI KILMAK

“Anneler hisseder derler ya hani, en başından beri birçok şeyi hissedip kendime söylemediğim… İkna olduğum tek konu, oğlumun adını kalıcı kılmak ve adını aynı yollardan geçen arkadaşlarının gözlerinde görebilmek, umut olmasını hissetmekti.

İKİNCİ YAŞINDA CENETTE

Şimdi bana gelişinin ikinci yılında cennette ikinci yaşın bilmediğim yerleri süslüyor, bilmediğim yerlerde gülümsüyor AşkOğlum. Bana bıraktığın izleri de yeryüzünde senin adınla çocukların gözlerinde görmek içimi serinletecek. Özleminin boşluğunu hiçbir şey doldurmasa da, aynı yollardan geçen arkadaşlarına umut olabilmek, güldüklerinde sen gülüyormuşçasına hissetmek biraz nefes oluyor.

DOĞUM GÜNÜ BAĞIŞLARI

Oğlumun doğum günü kampanyasını KİTVAK‘a bağışlayarak yılbaşında yine çocuklarımızın yanında olacağız. Bizim adımıza zor geçecek günleri biraz daha kolay kılma yolunu, bu umut yolunda buluyoruz. Artık her şey AşkOğlum ile bağdaşıyor... İyi ki doğdun melek oğlum, iyi ki ailen olarak bizi seçtin. Tüm onkoloji çocuklarına umut olma fırsatı seninle bize görev edildi. Biz de senin ışığında senin doğum gününde onkoloji çocuklarına umut olmaya devam edeceğiz.”

