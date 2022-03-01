Zayıf kalınmayan tek mevzuya bakınca

Beşevler Sanayi Sitesi Başkanlığı üyelerinden okurumuz A.K. ”Sanayi girişimizdeki disiplinsiz araç parkları beni üzüyor.
Birçok noktada uzayan ağaç dalları sebebiyle yayaların kullanması mümkün olmayan kaldırıma dikilen levhada da (Levha dallardan gözükmüyor) ‘YOL BOYUNCA KAMYON TIR OTOBÜS PARK ETMEK YASAKTIR’ uyarısı olmasına rağmen yol kenarı otopark gibi kullanılıyor. Özetle başkanlığımız bu konuda da zayıf kalıyor. Saygılarımı sunarım!” diyor.
İŞBİRLİĞİ NASIL OLACAK?
Hürriyet Bursa gazetesi okuru kuaför Sude Sertelli: “Gökdere Metro İstasyonu’na 50–60 metre civarı uzaklıkta bulunan Ali Ferruh Yücel ile Mahmudiye Caddesi birleşim noktasında kalan kaldırımın kenarındaki boşluğa 14, 15 yaş civarında bir çocuğun düştüğünü gördüm. Çocuk daha sonra oradan çıktı. Ancak orada cidden çok saçma bir proje var! Bakarsan basamaklar var da iniş ve çıkış yapılabilir diye algılanabilir. Hoş öyle bile olmasa özellikle gece vakti burası yayalar için riskli olabilir. Çünkü burada kaldırım daralıyor ve üstüne üstlük daralma noktasının tam da ortasında elektrik dağıtım kutusu var. Konuya bu gözle bakılması gerekir” diyor.
Ali Ferruh Yücel Caddesi Osmangazi Belediyesi, Mahmudiye Caddesi de Yıldırım Belediyesi sorumluğunda… Tam da paslaşmaya müsait bir durum var! Bakalım iki belediye nasıl bir işbirliğine gidecek?
GENÇLER SORUYOR
Bisiklet yolunda direğin ne işi var?
Hürriyet Bursa gazetesi okuru gençler özetimle: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 204. Sokak girişine isabet eden bisiklet yolundaki aydınlatma direğinin kaldırılmasını rica ediyoruz” diyor.
Onlarca benzeri konuya dikkat çekmemize rağmen halen böyle şikâyetleri almak gerçekten tam fiysko!
İKİ YIL OLMUŞ VE MUHATAP BULAMAMIŞLAR
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Sercan Tatlı: “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerindeki kaldırımın (Bekçioğlu Eczanesi karşısı) onarılması hususunda ricamız var. Umarım vesilenizle ricamıza destek bulabiliriz. Çünkü iki yıl oldu muhatap bulamadık da” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN
AKIL ERDİREMİYORUM başlığımla yayımlamış olduğumuz tespitimin hikâyesinde; ‘… Ve Bursa’nın kanayan öyle bir yarası var ki… Oturup ağlasan yeridir! Söz konusu yara neresi mi? Burası İzmir Caddesi üzeri (BUSKİ karşısı), Acemler Otobüs Durakları önü. Kaldırımda müsait alan da olmasında rağmen cep oluşturularak içeriye çekilmeyen otobüs durağı sebebiyle özellikle saat 18.00 civarında oradaki araç trafiği Korupark’a kadar kuyruk oluşturuyor. Yani 9 ve 10 kilometrelik bir alan şişiyor. Abarttığımı düşünen varsa buyursun takip etsin. Bakınız ilgili fotoğrafımı öğle saatlerinde çektim. Yani trafiğin en rahat olduğu saatlerde. Otobüsün peşine takılan sürücüler şerit değiştirebilme hesabında. Otobüsün önüyse bomboş. Buna rağmen onlarca yıldır o durağın caddeden içeriye çekilip oraya cep oluşturulmamasına asla akıl erdiremiyorum…’ demiştim.
SON BULDU
Evet, yaklaşık 25 yıldır devam eden trafik cefasının istemiş olduğum çalışmanın yapılması suretiyle son bulmuş olduğunu gözlemliyorum. Gözümüz aydın olsun Bursa, diyerek emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Zayıf kalınmayan tek mevzuya bakınca
Beşevler Sanayi Sitesi Başkanlığı üyelerinden okurumuz A.K. ”Sanayi girişimizdeki disiplinsiz araç parkları beni üzüyor.
Birçok noktada uzayan ağaç dalları sebebiyle yayaların kullanması mümkün olmayan kaldırıma dikilen levhada da (Levha dallardan gözükmüyor) ‘YOL BOYUNCA KAMYON TIR OTOBÜS PARK ETMEK YASAKTIR’ uyarısı olmasına rağmen yol kenarı otopark gibi kullanılıyor. Özetle başkanlığımız bu konuda da zayıf kalıyor. Saygılarımı sunarım!” diyor.
İŞBİRLİĞİ NASIL OLACAK?
Hürriyet Bursa gazetesi okuru kuaför Sude Sertelli: “Gökdere Metro İstasyonu’na 50–60 metre civarı uzaklıkta bulunan Ali Ferruh Yücel ile Mahmudiye Caddesi birleşim noktasında kalan kaldırımın kenarındaki boşluğa 14, 15 yaş civarında bir çocuğun düştüğünü gördüm. Çocuk daha sonra oradan çıktı. Ancak orada cidden çok saçma bir proje var! Bakarsan basamaklar var da iniş ve çıkış yapılabilir diye algılanabilir. Hoş öyle bile olmasa özellikle gece vakti burası yayalar için riskli olabilir. Çünkü burada kaldırım daralıyor ve üstüne üstlük daralma noktasının tam da ortasında elektrik dağıtım kutusu var. Konuya bu gözle bakılması gerekir” diyor.
Ali Ferruh Yücel Caddesi Osmangazi Belediyesi, Mahmudiye Caddesi de Yıldırım Belediyesi sorumluğunda… Tam da paslaşmaya müsait bir durum var! Bakalım iki belediye nasıl bir işbirliğine gidecek?
GENÇLER SORUYOR
Bisiklet yolunda direğin ne işi var?
Hürriyet Bursa gazetesi okuru gençler özetimle: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 204. Sokak girişine isabet eden bisiklet yolundaki aydınlatma direğinin kaldırılmasını rica ediyoruz” diyor.
Onlarca benzeri konuya dikkat çekmemize rağmen halen böyle şikâyetleri almak gerçekten tam fiysko!
İKİ YIL OLMUŞ VE MUHATAP BULAMAMIŞLAR
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Sercan Tatlı: “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerindeki kaldırımın (Bekçioğlu Eczanesi karşısı) onarılması hususunda ricamız var. Umarım vesilenizle ricamıza destek bulabiliriz. Çünkü iki yıl oldu muhatap bulamadık da” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN
AKIL ERDİREMİYORUM başlığımla yayımlamış olduğumuz tespitimin hikâyesinde; ‘… Ve Bursa’nın kanayan öyle bir yarası var ki… Oturup ağlasan yeridir! Söz konusu yara neresi mi? Burası İzmir Caddesi üzeri (BUSKİ karşısı), Acemler Otobüs Durakları önü. Kaldırımda müsait alan da olmasında rağmen cep oluşturularak içeriye çekilmeyen otobüs durağı sebebiyle özellikle saat 18.00 civarında oradaki araç trafiği Korupark’a kadar kuyruk oluşturuyor. Yani 9 ve 10 kilometrelik bir alan şişiyor. Abarttığımı düşünen varsa buyursun takip etsin. Bakınız ilgili fotoğrafımı öğle saatlerinde çektim. Yani trafiğin en rahat olduğu saatlerde. Otobüsün peşine takılan sürücüler şerit değiştirebilme hesabında. Otobüsün önüyse bomboş. Buna rağmen onlarca yıldır o durağın caddeden içeriye çekilip oraya cep oluşturulmamasına asla akıl erdiremiyorum…’ demiştim.
SON BULDU
Evet, yaklaşık 25 yıldır devam eden trafik cefasının istemiş olduğum çalışmanın yapılması suretiyle son bulmuş olduğunu gözlemliyorum. Gözümüz aydın olsun Bursa, diyerek emeği geçenlere teşekkür ediyorum.