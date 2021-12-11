Yarım bırakılan işe sanayi daveti

Adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa gazetesi okuru emekli albayın şikâyetini özetimle aktarıyorum:



“Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Bu sebepten dolayı özellikle mahallemizdeki sorunlara yönelik oluşturmuş olduğunuz haberler daha da dikkatimizi çekiyor. Bunların içinde de Bursa’nın en büyük ayıbı olan ve sadece köşenizde yayımlanan sizin ‘çöplükbey’ diye tanımladığınız Kutlukbey Caddesi üzerine dökülen çöplerden bıktık usandık. Geçtiğimiz aydı. Osmangazi Belediyesi sanırım yayımlarınıza ‘duyarsız kalmayalım’ cinsinden hareketle plan yaptı! Havada, kameralı drone uçuruldu. Karada, kameralar kuruldu. Sonra da sözüm ona buradaki rezalete sebep olanlara cezalar kesilerek sorun giderildi! Ardından da bu işlem bazı televizyon kanallarının ana haber bülteninde yayınlandı. Hayt huyt, cart curt! Yani göz boyama işlemi başarıyla tamamlanmıştı! Bilmeyen de ‘helal olsun’ demiş olsa gerek! Ancak değişen hiçbir şey olmayınca Osmangazi Belediyesi buraya, yani tam da caddenin üzerine demir römork kasaları bırakarak gitti. Amaç; yasaları tanımayan, çevresindekileri düşünmeyen, yaşadığı şehre ihanet eden saygısızların işlerini kolay etmekti! Yani o kural tanımazlar ve saygı nedir bilmezlere özel harika bir hizmet sunulmuştu. Şunu çok net olarak ifade ediyorum ki böyle bir trajikomedi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur ve göremezsiniz de! Heee; böyle oldu da ne değişti? Hiçbir şey... Demir kasalar boş, etrafı dolu. Özetle çöplerimiz yetmiyordu, bir de römork kasaları getirildi. 61 yaşındayım. Yurdumuzun onlarca alanında ve yurt dışında vazife aldım. Emir komuta kademesinin en üst rütbesinden emekli oldum. Bu süreçte yüzlerce plansız ve saçma sapan işlere de rast geldim. Ancak böylesini ne gördüm ne de duydum. Baş denetçi olan Büyükşehir Belediyesi’ni, beraberinde bu eserin ana mimarı olan Osmangazi Belediyesi’ni candan tebrik ediyor ve ‘yeni misafirin olan demir römork kasaların hayırlı olsun çöplükbey’ diyorum!”

Ben de 53 yaşındayım albayım. Buradaki rezaleti Başkan Alinur Aktaş’a da bizzat anlatarak yardımlarını istemişken… Böylesi bir oluşumu 53 kez rüyamda görsem gerçekte var olacağına dair 1 kez dahi ihtimal vermezdim. “Sözün bittiği yer” sözünü gerçekten bitiren yer bu iş…

YASAK VAR AMA TAKAN YOK



Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı Ömer Gönülkırmaz: “Mudanya ilçesi, Eğerce Sahili ve devamında Mesudiye Sahili’nde kum midyesi toplanıyor. Bu işi yapmak yasak olmasına rağmen yasağa uyan yok. Çünkü bunlar denetlenmiyor. Yasaklı iş 7/24 yapılıyor. Toplanan midyeleri kimler mi satın alıyor? İlgili yetkililere bir kopya... İzleyin ve görün!” diyor.

TİMSAH ARENA STADYUMU’NDA YOK…



