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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor

15 Şubat 2020

Hürriyet Bursa okuru Veteriner Hekim S. M, özetimle diyor ki:

Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor

“Nilüfer, Altınşehir Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki yağmur suyu giderlerinin yol seviyesinden yukarıda bulunması sebebiyle giderlere su girmiyor. Bunun için yağmur yağdığı günlerde her yağmur suyu gideri başına çekpaslı temizlik elemanı tahsis edilsin. Gider çevresinde biriken suyu itmeleri için. Yetkilinin ittiği su da kanala girsin!” Yılın önerisi seçilse yeridir. Çok mantıklı!

KALDIRIMIN HALİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor

Bir okulun müdür yardımcısı olan okurumuz B. R, özetimle şöyle diyor: “Bursa Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Osmangazi Gençlik Merkezi önüne denk düşen kaldırım yıl oldu tarla gibi! İlgili yetkililer neden ilgilenmezler ki?” Yetkililere duyurulur.

AYNI SOKAĞA İKİ FARKLI İSİMLİ TABELA...

Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor

Hürriyet Bursa okurumuz Begüm Hasret’e dikkati için teşekkür ediyor ve e-postasını özetimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde bir sokak tabelası, pardon iki sokak tabelası asılı. Birinde Altın Sokak, diğerinde ise 16. Altın Sokak yazılı! Acaba hangisini dikkate almalıyız? Biz cevabını bulamadık belki yetkililer cevabını bize verir.” Yetkililere duyurulur.

POSTA SOKAK’TA İŞLER POSTA POSTA YÜRÜYOR

Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor

Hürriyet Bursa okuru taksi şoförü Sadık Yılmazer, diyor ki: “Sizin yayımlarınızdan sonra Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’ndeki caddelerin ve sokakların asfaltı değiştirildi. Kalıcı olacağına inanmasam da kaldırımları dahi düzenlenmişti! Sağ olunuz. Bu esnada benim de ekiplere rica etmeme rağmen Posta Sokak’ın çok ergonomik kaldırımlarına müdahale edilmedi. Bizde işler posta posta gidince… Yanlış bir şey yok diye düşündüm! Bizim Posta Sokak kaldırımlarını da yazar mısınız lütfen?

BOŞUNA BOYUYORLAR

Suyu itmesi için her gidere görevli gerekiyor

Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden Makine Mühendisi Üzeyir Uygun’un haklı sitemine konu olan e-postasını özetimle aktarıyorum. “Bir sabah evimin balkonundan Nilüfer Belediyesi’ne ait olan bir araçla bisiklet yollarının boyandığını gördüm. Çoğu yerde 100 metre dahi gitmemize imkân sunmayan sözüm ona bisiklet yolları dururken buradaki çalışmaya akıl erdiremedim. Zaten boyama işi de kontrolsüz bir şekilde devam etti.” Yetkililere duyurulur.

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