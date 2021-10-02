Şu köşe hurda köşesi şu köşe çöp köşesi

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi ş insanı Ömer Gönülkırmaz, bakınız ne diyor:

“Muhammet Bey. Osmangazi ilçesinin Yunuseli Mahallesi’nde acıların çocuğunu oynayan akılların ve sırların eremeyeceği çöplükbey Mahallesi’ndeki (Kutlukbey) sorun ultra nano duble gaz olarak devam ediyor! En son olarak da şikâyetimi BÖYLE İŞ DÜNYANIN NERESİNDE VAR (21 Eylül 2021) başlığınızla yayımlamıştınız ya… İşte o gün kıymetli (!) Osmangazi Belediyesi mevcut çöpleri yine toplamıştı. Bir gün geçmişti ki aradan, oraya kamyonlar dolusu çöp yine boşaltıldı. Yemin ederim bunun bir benzerini bilinen ve bilenmeyen gezegenlerde bulma imkanınız olamaz. Geçtiğimiz aylarda şehir tabelalarında “Tüm zamanların güzel şehri Bursa” duyuruları asılmıştı ya… Güzeli buysa vay halimize vay! Durumu Vali Yakup Canbolat’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da şikayet ediyorum. Osmangazi Belediyesi bizleri ya duymuyor, ya da...”

Ömer Gönülkırmaz, o çirkinliğin yaşandığı yeri bizzat kontrol ettim. Hem de beş kez. Yazdıklarınıza kesinlikle katılıyorum. Tüm zamanların en utanç verici durumlarından birine göz yumulan Bursa’dan selamlar!



Bu hizmet laf olsun diye mi var?

Hürriyet Bursa okuru Ecrin Türksoy, bakınız ne diyor: “Tarih 23 Eylül 2021 saat 22.36 metrodan indim. ‘Acemler İstasyonu 1’ yazan durağa geldim. Gideceğim semte ulaşmamı sağlayacak olan otobüsün hareket saatini öğrenmek için durakta olan tabelaya baktım. Tabelada çeşitli reklamlar vardı! Ben de telefonuma indirmiş olduğum BursaKart Mobil uygulamasını kullanarak otobüsümün hareket saatini öğrenmek için açtım. Güzergahıma gidecek olan B 39 numaralı otobüsün 3 dakika sonra geleceğini öğrendim. Gel gelelim 13 dakika bekledim ama ne 39 geldi, ne de 49! (Şikayetime şahit olarak telefonumdan ekran görüntüsü aldım) Vakit epey geç olmuştu. Kadın halimle korktum. Sonra orada bulunan taksiye binerek evime gitmek zorunda kaldım. Daha önce de bu durumdan mağdur olmuştum. BURULAŞ bu hizmeti laf olsun diye mi kurmuş acaba?

ŞEHRİN IŞIKLARI YANMIYOR