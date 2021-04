Sporcu çukurunu gittim ve gördüm

Müzik Öğretmeni Gülçin Sarsılmaz, bakınız ne diyor:

“Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Kutlukbey Caddesi üzerinden (Lavanta Parkı karşısı) üzülerek çektiğim fotoğrafları utanarak sizlere gönderiyorum. Her ne kadar, çekerken üzülüp yollarken de utanır olsam da bir sorum olacak ve bu sorumdan dolayı ne üzülüyorum ne de utanıyorum! Sorum şudur; Bursa’nın sahibi yok mu?”

Gülçin öğretmenim, bu sorunuza yanıt vermek bana düşmez! Ancak mademki böyle bir soru var şahsi fikrim şöyledir. Bizleri kahreden Van depreminde de on gün boyunca arama kurtarma ekibinde görev yapmıştım. İnanın yıkıntılar arasında bile böyle bir manzaraya rast gelmedim. Demek ki Bursa’nın sahibi yok!

Yalan taşları yalan oldu!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi taksi sahibi Halil S. “Osmangazi ilçesi Şehreküstü Cemal Nadir Caddesi üzerinde bulunan Zafer Plaza AVM önündeki kaldırıma döşenen ‘Görme engelli vatandaş yön taşları’ patır patır sökülmeye başladı. Sizin deyişinizle “YALAN TAŞLARI” kentimizin her alanında olduğu gibi burada da yalan oldu! Not. Fotoğrafıma bakarak ‘Ne var ki? Buradan buradan geçen yok galiba’ denmesin. Fotoğrafı çektiğim gün Covit-19’dan kaynaklı sokağa çıkma yasağı olan günlerden biriydi. İddia ediyorum her gün en az üç yüz civarında yetki sahibi insan bu taşların üzerine basarak geçiyor! Şu “YALAN TAŞLARI” yalanını bırakın artık. Yazık günah bize!”

Devrilmedik ya buna şükür!