Onlarca kez yazdık ve yayımladık. Hani sorumlusu şu bizim meşhur Mihraplı Parkı var ya...
İşte bu meşhur parkımızın giriş kapısı Türkiye’yi bilemem ama Bursa’da tek ve ilk olma özelliğinden bir türlü vazgeçemiyor efendim! Neyse, her yağmurda vatandaşın girişine engel olan gölete dikkat çekmeye çalışalım bir kez daha! Hani pek başarılı olamıyorsak da bu dikkat çekme konusunda… Ne yapalım, sevdamızdan vaz mı geçelim? Bakmışsın bu kez başarılı olmuşuz ve o gölete dikkat çekebilmeyi başarmışız!
YETERSİZ KALIYORUZ
Mevzuyu tekrardan kısaca özetleyeyim izninizle. Fotoğrafımda gördüğünüz giriş kapısı önündeki gölet en son olarak üç gün önce yağan yağmurdan arta kalmıştır. Dolayısıyla o göleti aşarak içeriye girmek biz insanoğlu için cidden çok büyük marifettir. İşte tam da bu yüzdendir ki marifetimizi sergileme konusunda yetersiz kalıyoruz. Şimdi, buna bir çözüm getireceğim ve bu konuda söz veriyorum. Şöyle ki; o göletin aşılması konusunda oraya şişme bot hizmeti sunacağım. Botu ilk test eden ben olacağım. Ayrıca bunu da siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım. Üstüne üstlük bu hizmeti ücretsiz sunacağım. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.
İTALYANLARIN PİSA’SI VARSA…
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya, “İtalyanların Pisa’sı varsa” diyor ve: “Nilüfer ilçesi Demirci, Kavaklıdere Caddesi üzerindeki (AVM önü) otobüs durağına kazandırılan hatıra fotoğraf çekilme imkânı için çok ama çok teşekkür ediyorum. İtalyanların Pisa’sı varsa bizim de ona rakip durağımız var! ” BURULAŞ’ın bu başarıyı tescillemesi Bursa’mız için önemli ve önemli olduğu kadar da gerekli. Hayırlı olsun!
NEDEN KİMSE GÖRMÜYOR?
Okurlarımızdan olan Emekli Türkçe Öğretmeni Barış Evcin, özetimle bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Camii BURULAŞ D 1298 tanımlı belediye otobüs durağının karşısındaki bariyerler yaklaşık olarak bir yıldır paramparça vaziyette duruyor. Yanında da bu parçalanmışlıktan payını alan ağaç ve işaret levhası da cabasıdır! Af buyurun ama bunu ilgili yetkililer neden görmüyor? Selam ve saygılarımı sunarım” Büyükşehir Belediyesi.
EN AZ İKİ YILDIR BÖYLE
Okurlarımızdan olan Burak Türker, şöyle diyor: “Bursa Karacabey Yolu Hasanağa Kavşağı’ndaki, bariyerler bir araç çarpması sonucu ciddi anlamada zarar görmüş. Bu zarar en az iki yıldır böyle. Kıymetli yetkililer sanırım buradan geçmiyorlar! Oluşan ziyanı insaniyet namına Hürriyet Bursa gazetesindeki köşeniz aracılığıyla bildirmek istiyorum. E-postamı yayımlarsanız mutlu olurum. Saygılarımla.” Elbette yayımlarız Burak Türker. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Başkanlığı’nın dikkatlerine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YERİNE TAKILMIŞTIR
“ Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde ‘BİR DE AZAR İŞİTTİK’ başlıklı bir şikâyete yer vermiştiniz. Çekirge Mahallesi Keçeci Sokak’ta binaya yapılan mantolama işlemi sırasında sökülüp yerine takılmayan sokak tabelası Numarataj Müdürlüğümüz operatörleri tarafından yerine takılmıştır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”
Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Çalışmanızı gördüm de. Ancak bu ziyanı veren ve ziyanımıza sebep olanları uyaran sorumlu hemşehrilerimizi, uyarıldıkları için tersleyen ilgili firma için para cezası uygulanmadığını anladım. İki vida çakmak için oluşturulan “astarı yüzünden pahalı” çalışmanın bedeli de bizden çıktı yine desenize…
Söz veriyorum…
Onlarca kez yazdık ve yayımladık. Hani sorumlusu şu bizim meşhur Mihraplı Parkı var ya...
İşte bu meşhur parkımızın giriş kapısı Türkiye’yi bilemem ama Bursa’da tek ve ilk olma özelliğinden bir türlü vazgeçemiyor efendim! Neyse, her yağmurda vatandaşın girişine engel olan gölete dikkat çekmeye çalışalım bir kez daha! Hani pek başarılı olamıyorsak da bu dikkat çekme konusunda… Ne yapalım, sevdamızdan vaz mı geçelim? Bakmışsın bu kez başarılı olmuşuz ve o gölete dikkat çekebilmeyi başarmışız!
YETERSİZ KALIYORUZ
Mevzuyu tekrardan kısaca özetleyeyim izninizle. Fotoğrafımda gördüğünüz giriş kapısı önündeki gölet en son olarak üç gün önce yağan yağmurdan arta kalmıştır. Dolayısıyla o göleti aşarak içeriye girmek biz insanoğlu için cidden çok büyük marifettir. İşte tam da bu yüzdendir ki marifetimizi sergileme konusunda yetersiz kalıyoruz. Şimdi, buna bir çözüm getireceğim ve bu konuda söz veriyorum. Şöyle ki; o göletin aşılması konusunda oraya şişme bot hizmeti sunacağım. Botu ilk test eden ben olacağım. Ayrıca bunu da siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım. Üstüne üstlük bu hizmeti ücretsiz sunacağım. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.
İTALYANLARIN PİSA’SI VARSA…
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya, “İtalyanların Pisa’sı varsa” diyor ve: “Nilüfer ilçesi Demirci, Kavaklıdere Caddesi üzerindeki (AVM önü) otobüs durağına kazandırılan hatıra fotoğraf çekilme imkânı için çok ama çok teşekkür ediyorum. İtalyanların Pisa’sı varsa bizim de ona rakip durağımız var! ” BURULAŞ’ın bu başarıyı tescillemesi Bursa’mız için önemli ve önemli olduğu kadar da gerekli. Hayırlı olsun!
NEDEN KİMSE GÖRMÜYOR?
Okurlarımızdan olan Emekli Türkçe Öğretmeni Barış Evcin, özetimle bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Camii BURULAŞ D 1298 tanımlı belediye otobüs durağının karşısındaki bariyerler yaklaşık olarak bir yıldır paramparça vaziyette duruyor. Yanında da bu parçalanmışlıktan payını alan ağaç ve işaret levhası da cabasıdır! Af buyurun ama bunu ilgili yetkililer neden görmüyor? Selam ve saygılarımı sunarım” Büyükşehir Belediyesi.
EN AZ İKİ YILDIR BÖYLE
Okurlarımızdan olan Burak Türker, şöyle diyor: “Bursa Karacabey Yolu Hasanağa Kavşağı’ndaki, bariyerler bir araç çarpması sonucu ciddi anlamada zarar görmüş. Bu zarar en az iki yıldır böyle. Kıymetli yetkililer sanırım buradan geçmiyorlar! Oluşan ziyanı insaniyet namına Hürriyet Bursa gazetesindeki köşeniz aracılığıyla bildirmek istiyorum. E-postamı yayımlarsanız mutlu olurum. Saygılarımla.” Elbette yayımlarız Burak Türker. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Başkanlığı’nın dikkatlerine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YERİNE TAKILMIŞTIR
“ Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde ‘BİR DE AZAR İŞİTTİK’ başlıklı bir şikâyete yer vermiştiniz. Çekirge Mahallesi Keçeci Sokak’ta binaya yapılan mantolama işlemi sırasında sökülüp yerine takılmayan sokak tabelası Numarataj Müdürlüğümüz operatörleri tarafından yerine takılmıştır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”
Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Çalışmanızı gördüm de. Ancak bu ziyanı veren ve ziyanımıza sebep olanları uyaran sorumlu hemşehrilerimizi, uyarıldıkları için tersleyen ilgili firma için para cezası uygulanmadığını anladım. İki vida çakmak için oluşturulan “astarı yüzünden pahalı” çalışmanın bedeli de bizden çıktı yine desenize…