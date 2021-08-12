Sorumluluğun yükü ölümden ağırdır

Hürriyet Bursa gazesi abonelerinden emekli emniyet müdürü Taner Sönmezocak: “Daha önceleri de köşenizde Güzelyalı mahallemize yönelik olarak onlarca şikâyet yayımlamışsınız.

Şikâyetlerden bazıları da şahsımca oluşturulmuştu. Şimdi biz diyoruz ki yollarımızda kaldırımlarımız yok gibi. Olanları da türlü açgözlülerin işgali altındadır! Bu bahsettiğim işgallerin çözülmesi CIA olayını çözmek gibi zor, bunu da biliyoruz! Ancak Allah rızası için Güzelyalı Mahallesi Altunkum Caddesi sıfatı eklenen bu kaldırımlara birazcık ilgi gösterin. Merhamet ve vicdanınız varsa buralara uğrayın! Kaldırımlarımız arsız sarmaşıklara, zakkum çalılarına, ağaçların yabanileşmiş fışkın dikenlerine lebalep teslim olmuş durumdadır. Aralarında da yüzlerce içecek şişesi, evsel ve kimyasal çöpler bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ‘sorumlusu Mudanya Belediyesi’dir’ Mudanya Belediyesi de ‘sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir’ diyor. Paslaşmayı bırakın gol atın gol... Malum bu yıl olimpiyatlarda tarih yazdık, tarih... Bizleri gururlandıran genç kardeşlerimizi candan kutluyorum. Dünya bizi konuşuyorken yine diyorum bari siz de bir gol atın gol!” diyor.

Cadde ortasında direk olur mu?

Okurlarımızdan emekli gazeteci Levent Kaya, özetimle bakınız ne diyor: “Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi İlkokul Çıkmazı’nda tam da ana cadde üzerinde bulunan ve ıskarta elektrik panosunu da kaçak kiracı olarak barındıran elektrik direğinin burada bu vaziyette hizmete sunulmasının gerçekten trajikomik olduğunu, beraberindeki riskleri onlarca kez sorumlusu UEDAŞ’a bildirdik! Ancak UEDAŞ bizi muhatap dahi almıyor! Haklı talebimizi duymazdan ve görmezden geliyor. En son olarak da geçtiğimiz hafta salı günü bu direğe bir araç. Bizler bu direği burada is-te-mi-yo-ruz! UEDAŞ’ı görevlerini yapmaya davet ediyoruz!”

Levent Kaya, çay ve kahve olan davete bile gitmiyor UEDAŞ! Benden söylemesi...

Çöp kutusu nerede?