Sesimizi duyan olur mu!

Orhaneli’deki doğa harikası Sadağı Kanyonu’nu gezmek isterseniz çok dikkatli olun. Duyarsız ve kendinden başkasını düşünmeyen insanlar yüzünden karşılaşacağınız kirlilik sizi kahredebilir. Umarım sesimizi duyan birileri olur da hiç olmazsa ortalık biraz temizlenir.
Üç gün önce şehrin stresinden uzaklaşmak ve beraberinde de piknik yapmak için ailecek cennet yurdumuzun en güzel kanyonlarından birisine ev sahipliği yapan şirin ilçemiz Orhaneli’de bulunan Sadağı Kanyonu’na gittik.
Eşsiz güzelliğiyle, baş döndüren muhteşem bir doğa harikası. Ancak bu doğa harikasını da kirletmek için elimizden geleni yapmışız... Kanyonda sadece gidiş olarak attığımız 10.346 adımda; sağa, sola saçılmış kirli maskeler, eldivenler, dezenfektan malzemesi, ıslak mendiller ve peçeteleri görünce... Gözlerimize inanamadık! Hele ki pandemi nedeniyle hijyenin çok önemli olduğu ve çevremize daha da dikkat etmemiz gereken günlerde eldiven, maske gibi bulaştırıcı özelliği çok yüksek olan malzemeleri bulmak çok daha üzücü.
Bu arada hemen belirteyim yürüyüş sırasında bu görüntüleri görmek ya da aramak için odaklanmamıştık. Sadece yürürken (kanyon içinde) dikkatimizi çekmişti. Bunları fotoğrafladım. Tam 89 kare… İster üzülün, ister kızın… Durum bu.
PES DEDİRTTİ
89 kare dedim ama fotoğrafların ancak bazılarını kullanabiliyoruz köşemizde. Ruh halimizi de rahatlatan ve şehir merkezine 65 kilometre uzaklıktaki huzur bulmak için gittiğimiz Sadağı Kanyonu’nda gördüklerim beni gerçekten çok düşündürdü. İnsanların duyarsızlığı, kendinden başkasını düşünmez tavırları, çevresine zarar veren hareketleri pes dedirtti. İnşallah sesimizi birileri duyar da gerekli önlemleri en kısa zamanda alır. Çünkü bazılarımız buraları da kirletmekten hiç geri durmuyor...
Unutmayalım nefes alınacak yerlere her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Kendimize, etrafımıza ve çevremize özen ve duyarlılık sadece istenen bu. Bu da çok mu?... Kalın sağlıcakla...
Yapılan Bildirim;
Nilüfer Belediyesi
Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyor ve tarafıma yollanan e-postalarını olduğu gibi aktarıyorum. “Sayın Muhammet Kösle. Hürriyet Bursa Gazetesi, Okur Köşesi’nde 4 Temmuz 2020 tarihinde yer verdiğiniz şikâyet mektubu değerlendirilmiştir. Konak Mahallesi sakinlerinden Serkan Özgiyay isimli vatandaşımızın Ihlamur Parkı’na giriş çıkış kapısı ile ilgili talebi, zaten iş planımızda bulunuyordu ve Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce yerine getirildi. Fotoğrafta da görüleceği gibi Ihlamur Parkı’nın sokağa açılan kapısından çocukların kontrollü çıkışı için gereken önlem alındı. Bilginize sunarız… Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu.” Teşekkürler Nilüfer Belediyesi ve Serkan Özginay.
Sesimizi duyan olur mu!
Orhaneli’deki doğa harikası Sadağı Kanyonu’nu gezmek isterseniz çok dikkatli olun. Duyarsız ve kendinden başkasını düşünmeyen insanlar yüzünden karşılaşacağınız kirlilik sizi kahredebilir. Umarım sesimizi duyan birileri olur da hiç olmazsa ortalık biraz temizlenir.
Üç gün önce şehrin stresinden uzaklaşmak ve beraberinde de piknik yapmak için ailecek cennet yurdumuzun en güzel kanyonlarından birisine ev sahipliği yapan şirin ilçemiz Orhaneli’de bulunan Sadağı Kanyonu’na gittik.
Eşsiz güzelliğiyle, baş döndüren muhteşem bir doğa harikası. Ancak bu doğa harikasını da kirletmek için elimizden geleni yapmışız... Kanyonda sadece gidiş olarak attığımız 10.346 adımda; sağa, sola saçılmış kirli maskeler, eldivenler, dezenfektan malzemesi, ıslak mendiller ve peçeteleri görünce... Gözlerimize inanamadık! Hele ki pandemi nedeniyle hijyenin çok önemli olduğu ve çevremize daha da dikkat etmemiz gereken günlerde eldiven, maske gibi bulaştırıcı özelliği çok yüksek olan malzemeleri bulmak çok daha üzücü.
Bu arada hemen belirteyim yürüyüş sırasında bu görüntüleri görmek ya da aramak için odaklanmamıştık. Sadece yürürken (kanyon içinde) dikkatimizi çekmişti. Bunları fotoğrafladım. Tam 89 kare… İster üzülün, ister kızın… Durum bu.
PES DEDİRTTİ
89 kare dedim ama fotoğrafların ancak bazılarını kullanabiliyoruz köşemizde. Ruh halimizi de rahatlatan ve şehir merkezine 65 kilometre uzaklıktaki huzur bulmak için gittiğimiz Sadağı Kanyonu’nda gördüklerim beni gerçekten çok düşündürdü. İnsanların duyarsızlığı, kendinden başkasını düşünmez tavırları, çevresine zarar veren hareketleri pes dedirtti. İnşallah sesimizi birileri duyar da gerekli önlemleri en kısa zamanda alır. Çünkü bazılarımız buraları da kirletmekten hiç geri durmuyor...
Unutmayalım nefes alınacak yerlere her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Kendimize, etrafımıza ve çevremize özen ve duyarlılık sadece istenen bu. Bu da çok mu?... Kalın sağlıcakla...
Yapılan Bildirim;
Nilüfer Belediyesi
Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyor ve tarafıma yollanan e-postalarını olduğu gibi aktarıyorum. “Sayın Muhammet Kösle. Hürriyet Bursa Gazetesi, Okur Köşesi’nde 4 Temmuz 2020 tarihinde yer verdiğiniz şikâyet mektubu değerlendirilmiştir. Konak Mahallesi sakinlerinden Serkan Özgiyay isimli vatandaşımızın Ihlamur Parkı’na giriş çıkış kapısı ile ilgili talebi, zaten iş planımızda bulunuyordu ve Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce yerine getirildi. Fotoğrafta da görüleceği gibi Ihlamur Parkı’nın sokağa açılan kapısından çocukların kontrollü çıkışı için gereken önlem alındı. Bilginize sunarız… Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu.” Teşekkürler Nilüfer Belediyesi ve Serkan Özginay.