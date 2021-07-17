Para iadesi sessiz sedasız iptal edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan okurumuz Galip Bora Yavuz’un, şahit olduğu olayı anlattığı e-postasını okurken sanki o anı yaşayan ben oldum. Evlatları için ölmeye hazır bir baba olmanın duygularıyla da olsa gerek inanın titredim ve irkildim.



Galip Bora’nın çok üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olduğunu düşündüğüm hikâyesini özetimle aktarıyorum: “Muhammet ağabey. 02 Temmuz 2021’de BursaRay’da (Tramvay / Metro) seyahat ediyordum. Metro, Osmangazi istasyonuna geldiğinde bebek arabalı bir kadın, arabasını bebeğiyle birlikte vagona sokmuştu ki metro kapılarını kapatıp hareket etmesin mi… Yani bebek arabasını kullanan kadın (Muhtemelen annesiydi, feryatlarını görüyorduk.) vagon dışında istasyonda kalmıştı. Biz yolcularda da bir panik… Bu durum karşısında vatmana ulaşılması için hizmet veren acil durum görüşme telefonuna saldırdık derhal! Ancak bizi duyan olmadı! (Vesileyle bu acil durum telefon hizmetinin hikâye olduğunu anlamış olduk) Derken, metro bir durak sonra (Merinos istasyonunda) hiçbir şey olmamış gibi durdu. O vakit bizler, içinde bebeği de olan bebek arabasını güvenlik personeline teslim ederek gittik. Demek oluyormuş ki böyle heyecanlı sahneleri izlemek için aksiyon filmlerini izlemeye gerek yokmuş. BURULAŞ’a takılmak yetecekmiş! Çok iyi tanıdığım annemin bu olayı yaşadığını hayal ettim de… Tabiri caizse inanın annem çıldıırırdı. Keza benim bile ruh halim bozuldu o an…”

BURULAŞ’tan bir açıklama gelirse (umarım gelir) bakalım nasıl olacak bu açıklama! Vatman görmüyor, (İnsanız, bu olabilir) kapı fotoseli devreye girmiyor ve acil durum telefonu çalışmıyor. Oluşan durum karşısında çok feci bir sonun çıkmamış olması gerçekten mucize.

GÖYNÜKBELEN SİL BAŞTAN…



Okurlarımızdan Berkant Sancar, özetimle: “Dünya ülkelerine ihraç ettiğimiz çileğimizle ve gurur duyduğumuz yaban mersini üretimimizle anılmak yerine çukurlu mukurlu yollarımızla Hürriyet Bursa gazetesindeki manşet yayımınızdan sonra TBMM’de dahi anılır olmanın sevinciyle gurur duyduk elbette. Ancak köyümüzün içi de çukurlu mukurlu! Mesela burası köyümüzdeki (Güya mahalleymiş burası!) ilköğretim okulunun önü ve yüzlercesi var bunun gibi köyümüzde, pardon mahallemizde! Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Not. Hani yayımınızla birlikte TBMM’de de gündem olan ve daha sonra soğuk asfalt ile doldurulan yollarımızın çukurları vardı ya… Çukurlarımız çok şımarık olsa gerek üzerine atılan asfaltı tekrar geri fırlattı! Yani sil baştan olduk! Haftaya da bununla ilgili olan şahit fotoğraflarımı yollayacağım müsaadenizle. Hürriyet Bursa gazetesi ekibine saygılarımızı sunarız.” diyor. Aralarında ‘bize ait değildir’ diye paslaşan Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi; Göynükbelenli kardeşimiz Berkant Sancar, böyle diyor. Siz ne dersiniz acaba?

80’Lİ YILLARA ÖZENEN LEVHA!



