O çukuru kim kapatacak?

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan ODTÜ 99 Endüstri Yüksek ve Makine Yüksek Mühendisi, Serkan Özgiray’ın e-postasını aktarıyorum:
“Muhammet Bey, 25 Temmuz 2020 tarihli yayımınızdaki köşenizde, şikâyetim olan Nilüfer ilçesi Cephanelik yaya yürüme yolu üzerindeki can yakıcı çukurun hala var olduğunu görmek beni çok üzdü. Nilüfer ilçesini bizzat gezip gördüğüm onlarca Avrupa ülkesinin gelişmiş şehirleriyle aynı gelişmişlik ve duyarlılık seviyesinde görmeye çalışan biriyim! Vatandaşımızın bacağının kırılmasına dahi sebep olan böylesi riskli bir çukur; Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Amerika gibi ülkelerde olsa, aynı gün içinde etrafı çevrilir, ertesi gün de mutlaka tamir edilirdi. İçini toprakla doldurmaya çalıştığım çukuru ne Büyükşehir Belediyesi, ne de Nilüfer Belediyesi görmüyor! Daha önce yürüyüşümüz esnasında kızımın yaralanmasına neden olan bu çukuru kim kapatacak?”
ASFALT SİLKELENİNCE!
Okurlarımızdan olan Filiz Uysal, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi başlangıcındaki asfaltı sanki birisi aldı ve silkeledi! Evet, bizim buradaki asfalt tam da böyle. Üstelik iki yıl oldu yetkililerinin umuru değil ne hikmetse!”
DİKKAT YAYA GEÇİDİ…
Adının açıklanmasını istemeyen bir sağlık çalışanı, özetimle: “Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi üzerinde aracınızla Kestel ilçesi istikametine doğru giderken Profesör Tezok Caddesi’ne dönüş yaptınız esnada bulunan yaya geçidi, zaten çoğu rallici adayı olan araç sürücülerince fark edilemiyor. Mesela bakınız lütfen. Gördüğünüz gibi bir yaya, yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçiyor. Ama Tezok Caddesi’ne giriş yapan sürücünün önceden uyarılması gerekir. Mesela; yaya geçidi işaretiyle uyarılması gibi. Pek umudum yok ya neyse! Yine de teşekkür ediyorum.” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ASFALT YAMA YAPILDI
BARİ YAMA ATIN başlıklı yayımımızdan sonra bozuk zeminin asfalt yamasıyla düzeltildiği (Osmangazi ilçesi Beşevler Sokak) bilgisini aldım. İlgililere teşekkür ediyorum.
O çukuru kim kapatacak?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan ODTÜ 99 Endüstri Yüksek ve Makine Yüksek Mühendisi, Serkan Özgiray’ın e-postasını aktarıyorum:
“Muhammet Bey, 25 Temmuz 2020 tarihli yayımınızdaki köşenizde, şikâyetim olan Nilüfer ilçesi Cephanelik yaya yürüme yolu üzerindeki can yakıcı çukurun hala var olduğunu görmek beni çok üzdü. Nilüfer ilçesini bizzat gezip gördüğüm onlarca Avrupa ülkesinin gelişmiş şehirleriyle aynı gelişmişlik ve duyarlılık seviyesinde görmeye çalışan biriyim! Vatandaşımızın bacağının kırılmasına dahi sebep olan böylesi riskli bir çukur; Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Amerika gibi ülkelerde olsa, aynı gün içinde etrafı çevrilir, ertesi gün de mutlaka tamir edilirdi. İçini toprakla doldurmaya çalıştığım çukuru ne Büyükşehir Belediyesi, ne de Nilüfer Belediyesi görmüyor! Daha önce yürüyüşümüz esnasında kızımın yaralanmasına neden olan bu çukuru kim kapatacak?”
ASFALT SİLKELENİNCE!
Okurlarımızdan olan Filiz Uysal, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi başlangıcındaki asfaltı sanki birisi aldı ve silkeledi! Evet, bizim buradaki asfalt tam da böyle. Üstelik iki yıl oldu yetkililerinin umuru değil ne hikmetse!”
DİKKAT YAYA GEÇİDİ…
Adının açıklanmasını istemeyen bir sağlık çalışanı, özetimle: “Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi üzerinde aracınızla Kestel ilçesi istikametine doğru giderken Profesör Tezok Caddesi’ne dönüş yaptınız esnada bulunan yaya geçidi, zaten çoğu rallici adayı olan araç sürücülerince fark edilemiyor. Mesela bakınız lütfen. Gördüğünüz gibi bir yaya, yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçiyor. Ama Tezok Caddesi’ne giriş yapan sürücünün önceden uyarılması gerekir. Mesela; yaya geçidi işaretiyle uyarılması gibi. Pek umudum yok ya neyse! Yine de teşekkür ediyorum.” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ASFALT YAMA YAPILDI
BARİ YAMA ATIN başlıklı yayımımızdan sonra bozuk zeminin asfalt yamasıyla düzeltildiği (Osmangazi ilçesi Beşevler Sokak) bilgisini aldım. İlgililere teşekkür ediyorum.