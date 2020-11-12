Nilüfer’in yanlışları

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Umut Alıcı: “Ayıp yaptın esnaf kardeş” derken gerçekten ayıp yaptı mı esnaf kardeşimiz? Takdir sizlerin!



“Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı Koza İş Merkezi No. 196 önünden başlayıp devam eden 20 – 30 santimlik çukurlarıyla adeta bomba talim sahası gibi olan toprak alanımız için; ‘civar esnafları olarak şehrin göbeğinde toza bulandık. Bu yüzden de müşteri kaybı yaşıyoruz. Biz de olsak bu tozlu topraklı yere girmezdik. Sonra; ilgili durum bizleri üzüyor. Ayrıca Bursa’mıza yakışmıyor…’ diyerek; Büyükşehir Belediyesi’ne ve Osmangazi Belediyesi’ne başvurduk. Ancak haklı isteğimize yönelik olarak yanıt dahi alamadık.

TAM OLARAK BİTİRMEDİ(!)

“Hepimiz kara kara düşünürken bir esnaf kardeşimiz kendi parasıyla bir kamyon mucur satın aldı ve iş yerlerimizin önüne boşalttırdı. Sonra yine 4 kişiye para ödeyerek o mucurları yaydırdı. Ancak sizin de gördüğünüz gibi bazı alanların çukurları tam olarak örtülmedi. Bu yüzden de diyoruz ki; ‘ayıp yaptın esnaf kardeş. Çok bencilsin! Hem işi neden tam olarak yapmadın? (!)”

ASFALT DA EKSİK

Ben de sizden yanayım ve o esnaf kardeşimize diyeceklerim var! Bak, malzeme yetmemiş. En azından bir kamyonet mucur ilavesi yaptırsaydın bu konu oluşmayacaktı! Yaptığın işin layığıyla bitmesi için uğraşamamış olman da uygun kaçmamış! Hele, bu işlemden sonra bir asfalt firmasını arayıp da buraya asfalt attırmaman da hiç olmamış. Gerçekten ayıp yapmışsın esnaf kardeşim. (!) Ama merak etme seçimlerde alırsın cevabını...

BUYURUN YAZIN DEDİLER BİZ DE BUYURDUK VE YAZDIK!