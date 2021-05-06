İyi ki belediyeci değilmişim!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Emekli İtfaiye Çavuşu Mustafa Günhen’in: “Utanan neden ben oluyorum ki” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum:





“Nilüferli bir bisiklet kullanıcısı olarak köşenizde yayımladığınız acılarımızın içinde en çok dikkatimi çekenine vurgu yapmak istiyorum. “Gülümseyin Nilüfer’desiniz” sloganı ile farklı olduğunu sanan Nilüfer Belediyesi yöneticilerinin bizlerle dalga geçtiğini düşünüyorum. ‘Laf olsun torba dolsun’ hizmetlerimizden biri olan bozuk bisiklet yollarının içler acısı durumlarını yayımlıyorsunuz ya… İşte onları okurken inanınız çok utanıyorum. Beni çok iyi anlayan ailem de bana; ‘utanan neden sen oluyorsun? İlgili yetkililerin umurunda olmuyorsa sen neden utanıyorsun hey!’ diyorlar bana. Haksız da değiller aslında. Utanan neden ben oluyorum ki? İhbarlarımızın dikkate alınmadığı Nilüfer Belediyesi’ne selam olsun diyerek; bir istirhamım var. Fotoğraflarımdaki girişi ve çıkışı parçalanmış olan bisiklet yolunun orta kısmının da parçalanması konusunda ricada bulunmak istiyorum. Böylelikle örüntü mantığı uygulanmış olur ve daha da hoş bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum! O adresi veriyorum. Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Avcı Sokak Eski Dostlar sitesi önü.”

ORASI HALA ONARILMADI



Okurlarımızdan olan Mümin Gençoğlu diyor ki: “Gemlik sahilindeki Rahim Akıt çeşmesinin önü iki yıl önce kazılmıştı. O gündür bu gündür orası onarılmadı. Gemlik’te bir belediye var değil mi? (!)”

KAPAĞI AÇIK TRAFO TEHLİKE SAÇIYOR



