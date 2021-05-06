İyi ki belediyeci değilmişim!

“Nilüferli bir bisiklet kullanıcısı olarak köşenizde yayımladığınız acılarımızın içinde en çok dikkatimi çekenine vurgu yapmak istiyorum. “Gülümseyin Nilüfer’desiniz” sloganı ile farklı olduğunu sanan Nilüfer Belediyesi yöneticilerinin bizlerle dalga geçtiğini düşünüyorum. ‘Laf olsun torba dolsun’ hizmetlerimizden biri olan bozuk bisiklet yollarının içler acısı durumlarını yayımlıyorsunuz ya… İşte onları okurken inanınız çok utanıyorum. Beni çok iyi anlayan ailem de bana; ‘utanan neden sen oluyorsun? İlgili yetkililerin umurunda olmuyorsa sen neden utanıyorsun hey!’ diyorlar bana. Haksız da değiller aslında. Utanan neden ben oluyorum ki? İhbarlarımızın dikkate alınmadığı Nilüfer Belediyesi’ne selam olsun diyerek; bir istirhamım var. Fotoğraflarımdaki girişi ve çıkışı parçalanmış olan bisiklet yolunun orta kısmının da parçalanması konusunda ricada bulunmak istiyorum. Böylelikle örüntü mantığı uygulanmış olur ve daha da hoş bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum! O adresi veriyorum. Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Avcı Sokak Eski Dostlar sitesi önü.”
ORASI HALA ONARILMADI
Okurlarımızdan olan Mümin Gençoğlu diyor ki: “Gemlik sahilindeki Rahim Akıt çeşmesinin önü iki yıl önce kazılmıştı. O gündür bu gündür orası onarılmadı. Gemlik’te bir belediye var değil mi? (!)”
KAPAĞI AÇIK TRAFO TEHLİKE SAÇIYOR
Emirsultan, 3. Hamam Sokak’ta (Dik Sokak) bulunan merdivenlerin basamakları ya yağan yağmurlar sonrasında çekmiş. Ya da basamaklar yapılırken malzeme bitmiş! Gerçekten böylesini ne gördüm ne de duydum.
1 METRELİK BOŞLUK
Merdiven başlangıcında ya da kişiye göre merdiven sonunda eksik olan basamaklardan kaynaklı olarak oluşmuş bir metrelik boşluk var dostlar! İnerken atlasan paldır küldür yuvarlanırsın. Çıkarken zıplasan zıplamaya gücün yetmez zemine çakılır kalırsın!
Bakalım neler olacak! “Büyükşehir Belediyesi, ‘Büyükşehir bütünşehir’ sloganı ile farklı olduğunu hissettirmeye çalışsa da yöneticilerine bir şikâyetimiz var. Osmangazi ilçesi T. C. Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bulunan bakımsız ve anlamsız arazi, planda yol olarak gözüküyor. Ancak gördüğünüz gibi çevre ve şehircilik müdürlüğü yanı başında bulunan bu alan dağ başındaki çorak arazi gibi duruyor ve yetkililer de bu durumdan rahatsız olmuyor! Bursa’nın en büyük ayıplarından birisidir bu bizce. Konuyu valilik makamı dahil aktarabileceğimiz her yetkili makama aktardık. En acı yanıt ise Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün: “Burası belediyenin sorumluğunda biz de bildirdik; ama ilgilenmiyorlar…” açıklaması sonrasında oldu. Kentimizin ortasında kalan bir adres ve şehrimizin tam da göbeği! Neden ilgilenilmez ki!”
TAHTALI KÖYE GÖTÜREN KUYU!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Yılmaz Ozan, şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Uluyol Bezen Sokak (Yapı Kredi Bankası önü) önünde bulunan taş kapaklardan birisi kırılmış. O kapakların altındaki tünel hangi köye gider bilemiyorum! Ancak dibini dahi göremediğim bir derinliğe sahip olan kuyunun kapağı biraz daha kırılır da içine biri düşerse, düşenin ‘tahtalı köye’ gideceğini çok iyi biliyorum!”
38 DAKİKADA ÜÇ KEZ!
Tüm zamanların en güzel çinileri ile süslenmiş olan Yeşil Türbe çinilerinin başına gelen akıbetin burada da olması ne ilginç ama! İşin diğer ilginç yanıysa buraya yaya girişi de yasak! Buna rağmen bile ne geçenleri gören var ne de giden çinileri !
SANIRSIN PAMUK ŞEKER!
HÜRRİYET Bursa gazetesi okurlarından Işıl Deniz, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde hizmet veren (No. 30 önü) İpek Böceği (Tramvay) raylarının etrafını saran asfaltın bir bölümü kopmuş. Sanırsın kopan pamuk şeker! Bu kopmadan oluşan derin çukur İpek Böceği’ne ziyan verir mi bilemem ama yolun karşısına geçiş yapan yayalar için kesinlikle verebilir.”
BİR YIL OLACAK GÖREN YOK
ADININ açıklanmasını istemeyen bir şirket yöneticisi, şöyle diyor: “Geçtiğimiz yıldı. Uçma dersi alan bir otomobil, uçuş dersi için acemi pilotuyla birlikte pistte yerini almıştı. Pistin adresiyse; Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi, Küçük Sanayi Metro İstasyonu yanıydı! Neticesinde acemi uçuşuydu bu, korkulmalıydı! Hem kim korkmamış ki acemiden? Bizim acemi pilot; uçurduğu arabasıyla birlikte önce bariyerleri, sonra aydınlatma direğini ve en sonrasında işaret levhalarını da uçma dersine dâhil ettirmişti. Neticesinde her biri paramparça olan milli servetimiz... Uçmadan arta kalan parçalar dört ay gibi bir süre orada öylece kalmıştı. Konu, Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde gündeme taşınınca toplatılmıştı. Ancak fotoğrafımda göstermiş olduğum bariyer kökü o vaziyette bırakılmıştı. Nerede ise bir yıl dolacak... ‘Sana bir zararı var mı onun?’ diyecek olursanız Muhammet Bey. Kime ne faydası var diye sormak isterim ben de!”
Birçok noktada santim santim yürüyen şehir içi trafiğine yakalanmamak için Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Caddesi’ni (Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi) kullanalım istedik ve kullandık! Keşke trafikte santim santim yol almış olsaydık! Nereden bilebilirdik ki burada yüzlercesi ‘karasal çarpma krateri’ olduğunu!
ARAŞTIRILMALI!
Bizim Bursa’nın yüzakı GUHEM var biliyorsunuz; uzun adıyla Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi. Ben GUHEM yetkililerinden özellikle istirham ediyorum bu karasal çarpma kraterlerini bir incelesin. Belki yeni bilgilerle dünya bilimine de katkıda bulunuruz memleketçe...
GÖRÜNMEZ ÇEŞME!
KENDİ işinin patronu olduğunu belirten Yeşim Ortanca, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Gemlik sahilinde bulunan çeşmelerden birisi iki yıldır yok. Çeşmenin önündeki yalak da çöplük olarak kullanılıyor. Bu durumu Gemlik Belediyesi’nin ilgili başkanları, müdürleri, şefleri, amirleri memurları görmüyor!” Görmek zorundalar mı Yeşim Ortanca! Dert etmeyin böyle şeyleri lütfen. Denizin keyfini çıkartın!
“Gemlik’te yaşıyoruz. Yayımlarınızı zevkle takip ediyoruz. Bizim de bir ricamız olacak müsaade ederseniz. Gemlik Yağmur Suyu Terfi İstasyonu önünde bulun kedi yuvalarını takdirle karşılıyoruz. Hatta evimizde de hem kedi hem de köpek bakıyoruz.
Bunu özellikle belirtiyorum çünkü hayvan sever olduğumu bilmenizi isterim. Dolayısıyla ricamız şundan ibarettir. İstasyon önündeki kedi yuvalarının bakımı konusundaki eksiklikleri üzülerek izliyorum. Hele “Kediler hasta ellemeyin” yazılarının asılı olduğu uyarı levhalarını görünce daha çok üzülüyorum. İlgilileri oraya davet ediyorum. Buna bir çözüm bulunmalı. Saygılarımızla.”
UNESCO ödüllü belediyemize duyurulur
Adının açıklanmasını istemeyen esnaf okurumuz özetimle diyor ki: “Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 7. Filiz Sokak’ta bulunan kaldırımlar; 1) Çok noktada kaldırıma benzemiyor. 2) Benzeyen yerleriyse otopark olarak kullanılıyor! 3) Bu durum da yetkililerin umurunda olmuyor. Unesco ödüllü belediyemize duyurulur!”
Pes dedirten kazı
“Gemlik Sahili’ndeki yürüme yolunun bir bölümü geçtiğimiz yıl kazıldı. Ardından kazılan yere boru yatırıldı. Sonra da o işi yapan ekip alıştığımız sisteme aykırı gelmedi ve orasını onarmadan çekip gitti…” diye yazmıştı. E-postada fotoğraf yoktu. Konu dikkatimi çekti ve Gemlik’e gittim. Gerçekten de aynen öyle olmuş. Kazmışlar, yatırmışlar ve öylece bırakıp gitmişler! Ortada ciddi riskler var. Ancak sporcu isen buradan uçarak geçebilirsin. Dolayısıyla riskler en aza iner! Bizleri spora özendirme anlamında fevkalade güzel bir hizmet. Çok isabetli olmuş. Aynı kazıları her yirmi metreye uygulayın lütfen. Çok spor çok sağlık!
Kaplumbağaların hatırına gelin lütfen
Okurlarımızdan Feray Yılmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi sakiniyim. 100. Yıl Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Bir Nilüferli olarak şunu ifade etmek isterim ki Ayvalı Deresi bu bölgenin şansı olduğu kadar şanssızlığıdır da aynı zamanda! Şansızlık kısmına değineyim müsaadenizle. Derenin çok kirli olması ve bu kirlilikten kaynaklı olarak da çevreye yaydığı iğrenç koku bizleri Nilüfer’e küstürdü. Uzun yıllardır var olan bu sorunu kim çözecek? Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi diyor! İki gün önce bu derede fındık ezmesi kavanozu, konserve kutusu ve plastik şişe atıklarına rağmen yaşam savaşı veren kaplumbağaları görünce içim parçalandı. Yetkililerden çok rica ediyorum. Siyasi hesaplaşmalarınızı en azından doğa ve insan sağlığı söz konusu olduğunda bir kenara bırakın.”
Alt geçit ne işe yarıyor?
Okurumuz Trafik Polisi A. T. “Kentimizin en hareketli yaya trafiğine sahne olan bir adres burası, yani Atatürk Caddesi. (Setbaşı girişi) Gördüğünüz gibi yayalar hemen 5 metre yanı başlarında yüzde yüz kontrollü ve güvenli olan Atatürk Alt Geçidi varken araç trafiğini hiçe sayarak ana caddeye atlıyorlar! Üstelik caddenin her iki yönünde de ‘yapılan geçişin tehlikeli olduğunu ve alt geçitlerin kullanılması gerektiğini’ anlatmaya çalışan uyarı levhası asılıyken! Hatta resmi kıyafetli bizleri de görmezden geliyorlar. İnanın burada yaya alt geçidi olmasa ‘yaya alt geçidimiz yok. Yaya alt geçidi istiyoruz’ diye feryat figan ederler. Var da ne işe yarıyor? Sonra bazı vatandaşlar bize sitem ediyor; “neden müdahale etmiyorsunuz?” diyerek! Hangi birine nasıl müdahale edelim? Saygılarımla” diyor. Polis A. T. , ‘Önce Eğitim’ masalı gerçeğe dönüşmediği müddetçe siz ayrı yazarsınız biz de ayrı. Biz size, siz de bize dert yanar gideriz!
“Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Musababa Caddesi No:45 karşısında bulunan aydınlatma direğinin armatürü bir yıldır yan vaziyette hizmet veriyor. Yani ışığı zemine değil de göğe yansıyor. Bunun sebebi uçaklara yol göstermek için mi?”
UEDAŞ’A HATIRLATMA
“Ayrıca yine bu direğin önünde bulunan trafo kapağının menteşeleri kopuk, içi darmadağın. Tam kuş yuvası! Konuyla alakalı olarak UEDAŞ’a ihbarımız oldu. Sanırım işlerinin yoğunluğuyla alakalı olarak unutuldu!”
Unutulanı hatırlatmakta fayda vardır Hikmet Yaslı. Biz de hatırlatalım öyle ise... UEDAŞ’ın önemlerine.
En ilginç oturma bankı
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Ayça U., “Yeşil Caddesi üzerindeki ‘Yeşil Cad’ tanımlı belediye otobüs durağının oturma bankı ‘En İlginçler’ kategorisi yarışmasına katılsın. Bank, bağımsız olan dört taşın üzerine oturtulmuş da... Taşların vida ile zemine sabitlenmesiyse ayrı bir kategoride değerlendirilebilir!” diyor. Yarışmaya katılım takdiri BURULAŞ’ındır. Biz ilettik. Bakalım ne olacak?
Uludağ Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan BURULAŞ belediye otobüs durağının başına gelenleri hayretle izliyorum! İzliyorum ve bir anlam veremiyorum. Otobüs durağının çok güzel bir cebi vardı. Mevcut olan ilgili cebe giriş yapılamasın diye cebin başlangıç noktasından sonuna kadar olan alana onlarca delinatör dikilmiş!
TRAFİK OLUŞUYOR
Bu yüzden de otobüs kaptanları mecburen yolun ortasında duruyor. Sonra yolcularının inip binmesini bekliyor. Dolayısıyla otobüsün arkasında bulunan araçlar çok zaman kuyruklu mola oluşturuyor! Tabi ki yolcular da inişlerini delinatörlerin üzerinden atlayarak gerçekleştiriyor. Belinize ve dizinize kuvvet millet!
ANLAYAN VAR MI?
Oysa buradaki cep imkânına özenen ve buna kavuşmak için talepte bulunulan on binlerce hemşehrimiz var şehir merkezimizde. Bu taleplerle alakalı olarak yapılan yanıtlarda da: “Cep için uygun alan yok” açıklaması yapılıyor! Eee, burada imkân var da ne işe yarıyor? Anlayan varsa buyursun beri gelsin!
Dalga geçer gibi...
“Nilüfer ilçesi sakiniyim. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Bozyaka Caddesi’ndeki riskli çukurların meydana getireceği kazaları düşündükçe kahroluyoruz. Her gün bizim de üzerinden geçmemek için şerit değiştirmek zorunda kaldığımız çukurlardan kaynaklı olarak bugüne kadar bir kaza oldu mu bilemiyoruz. Ancak kaza riski yüksek olan ve araçlarımızın canına okuyan çukurların tamir edilmesi için Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı Turgay Erdem’e bizzat talepte bulunduk. Nedenini bilemiyoruz ama talebimize olumsuz yanıt verdiler! Özellikle Atlıçayır Bulvarı ile Bozyaka Caddesinin kesiştiği kavşakta oluşan çukurlar ölümlü kazaya dahi neden olabilir. Af buyurun ama birimiz öldükten sonra mı geleceksiniz?”
M. Y., “Talebimize olumsuz yanıt verdiler” demişsiniz. Olumsuz olan tarafı neresiymiş acaba? Merak ettim de…
MASKE BİLE TAKMIYORLAR
Okurlarımızdan Eczacı Sude P., “İnsan trafiğinin oldukça yoğun olduğu metro istasyonları girişinde “Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden” çılgın kazanç elde eden dilencilere alıştık! Bu dilencileri göremeyen yetkililere seslenmek istiyorum. Bunlarda ne sosyal mesafe uygulaması var ne de maske takma zorunluğu... Diyeceklerim bundan ibaret.” diyor.
BU DURUMA 'DUR' DİYECEK BİR YETKİLİ YOK MU?
Masalın adını da ‘Görme Engelli Vatandaş Yürüme Yolu Taşları’ koymuşlar! Masal bu ya güvenli olması zorunlu olan yolların tam da üzerine belediye otobüs duraklarının montajını yapmışlar. ‘Kesmez bu’ demiş olmalılar ki; yön levhası dikmişler. Kâfi görmemişler; inşaat yapmışlar. Devam demişler; aralıklarla sivri uçlu tijleri çakmışlar. Hız kesilmesin istemişler; başlangıcını uçuruma sonu da ana caddeyle vermişler. Özetle akla hayale gelmeyen her senaryoyu uygulamışlar.
Masalın ismi çok güzelmiş! Sonra biri çıkmış gelmiş bizim masala kısa isim yakışır diyerek masalın adını YALAN TAŞLARI olarak değiştirelim demiş! Masalımızın devamı yeni kahramanlarıyla devam edecekmiş. Bu güzel haber elbette... Bir güzel haber daha vereyim. Masalın yayım izni Hürriyet Bursa gazetesindeki köşeme verilmiş! Bugünkü bölümde Nilüfer ilçesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi karşısı) YALAN TAŞLARI canavarı varmış! Ona da bisiklet süren çocukları devir talimatı verilmiş! “Kül Kedisi Sindirella” hani sen en çok okunanlar arasındasın ya artık kork bizden. Pabucunu dama atacağız!
Adam ‘aldırma da geç git’ diyemem
Okurlarımızdan H Ç.’ye dikkati için teşekkür ediyorum. ACİL olarak yetkililerin dikkatlerine diyerek e-postasını özetlimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi (Tophane Semti) Kaplıca Kapısı karşısında bulunan taş duvarın içinin boşalmış olduğunu gördüm ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Zulmü Alkışlayamam şiirinin “Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım.” mısrası aklıma geldi. O yüzdendir ki buradaki dört büyük tehlikeyi görmezden gelemezdim.
1) Taş duvarın üzerinde yürüyen haylaz gençler var. Duvarın kırılma ihtimali çok yüksektir. Kırılınca da duvarın alt yönü uçurumdur.
“Yıldırım Belediyesi önündeki çocuk oyun ve dinlenme parkı alanında bulunan saatler amma da haylaz çıktı! Öncesinde ikisi çalışmayan ve mevcut olan üçüncüsünün de zamanı yanlış göstermesiyle alakalı olarak haylaz saatlerimize dikkat çekmek için oluşturduğum şikâyetleri yayımlamıştınız. Yayımlarınız sonrasında dengesiz de olsa klasik tarzlıgörseli hoş saatleri tamir etmek yerine sökmeyi uygun görmüştü yetkililer. Takdir onların elbette! Bir yıl sonra da eskiden takılı olan saatlerin oluşturduğu izlerin üzerine dijital saatleri taktılar! Zaman dilimini bilmeyen biri olarak saatlere baktım da biri; 15.13’ü, öbürü; 15.19’u ve biri de de; 15.23’ü gösteriyordu! Benim saatim de 15.07’ydi. Hem gel ustanın yerini zapt et;hem zamanı yanlış göstererek vatandaşla alay et. Ah ne haylaz şeymişsiniz siz saatler!” diyor.
PERİŞANLARI OYNAYAN REFÜJ
Esnaf okurumuz Sabri Arabacı, diyor ki: “Uludağ Caddesi başlangıcındaki orta refüjün hali perişandır. (Osmangazi ilçesi) Ayrıca fotoğrafıma bakınca pek belli olmasa da işaret levhalarının asılı olduğu paslı ve anlamsız boru da 45 derecelik açıyla yere yatay vaziyettedir. Sağında ve solunda devletimizin saygın ve güçlü kurumları da bulunmasına rağmen bu duruma kimsenin müdahil olmaması ilginçtir!”
VERGİDEN MUAF OLANLAR!
“Tarih Şehri Bursa’nın Mudanya ilçesi Gülyalı Yalı Mahallesi’nde sahile hizmet olsun diye sunulan oturma banklarının çoğu her anlamda perperişan! Öyle ki üzerine oturacağınız yeri iyice gözlemeden oturursanız vay ki halinize ne vay! Bu banklar yıllardır böyledir. İlgisiz kalınır olması gerçekten çok ilginçtir. Yetkililere diyeceğim şudur; çok değil azıcık ilgi lütfen!”
BUSKİ BİZİ KIRMAZ Kİ…
Okurlarımızdan olan Güngör Gülen: “Uludağ Üniversitesi kampüs alanı içinde (Metro istasyonundan inince düz olarak 13 - 14 adım yürüyün tam önünüze gelecektir) hizmet veren yağmur su gideri tamamen tıkalıdır. Bunları kontrol eden yok mudur? Geçen haftaydı, yağmurlu bir günde buradan geçiyordum. Izgaranın tıkalı olmasıyla alakalı olarak burada biriken su yüzünden feci şekilde ıslandım da!” diyor. Geçmiş olsun Güngör Özenç. Bu şikâyetinizi bir başka okurumuzdan da almıştım. Yani daha önce de yayımlamıştık. Araştırdığıma göre ilgili işin üniversite yönetiminde olduğuna dair bilgi aldım. Tahminimce de işlerin yoğun olması sebebiyle ilgilenemediklerini veya önemsiz bir teferruat diye dikkate alınmadığı için çözümüne kavuşturulamadığını düşünüyorum! Dolayısıyla kıymetli BUSKİ; işin sorumlusu siz değilsiniz. Ancak haberiniz olduğu vakit şikâyetlerimize ‘biz’ merkezli olarak baktığınızı ve bu yönde ivedi olarak verdiğiniz hizmetlere çok kez tanık olmuş biri olarak sizlerden bir ricam olacak. Bir başka hemşehrimiz bari bu sebepten dolayı en azından orada ıslanmasın. Bizleri kırmayacağınızı tahmin ederek; varlığı dahi belli olmayan o ızgaranın açılması işinde bizlere destek verir misiniz lütfen?
İHRAÇ FAZLASI MALLAR DEPOSU!
En son olarak da Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Diyetisyen Şeyda Kızılaslan’ın e-postası sonrasında ‘nasıl bir şeydir bu?’ diyerek yağmurun dindiği saatlerde Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’na gittim. (Menzil Kuruyemiş karşısı) İlgili şikâyeti iki yıl içinde yedi kez yayımlamıştık.
Şikâyetin konusunu kısaca tekrar edeyim. Yağan yağmur sonrası asfaltın bir bölümü göl oluyormuş. Oluşan gölden geçen araçlar da tsunami yapıyormuş. Tsunaminin dalgaları da kaldırıma vuruyormuş. Sonra da o an orada yürüyen yaya olursa balıkçıların sergisindeki balıklar gibi ıslanıyormuş! İşin ilginç yanı trajikomik şikayet, köşemden başka Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediyesi’ne çok kez bildirilmiş.
Neyse fazla uzatmayayım. Bir dakika içinde onlarca dalga fotoğrafı çektim! Cidden çok üzüldüm bu duruma. Nilüfer’in en gözde yerlerinden olan adreste OLUŞTURULAN bu aymazlık; yazık… Su biriken alanın önünde de ardında da yağmur suyu gideri var. Ancak gider yol seviyesinden yukarıya monte edilmiş. Bu işi günümüz imkânlarına rağmen böylesine baştan savma yapacak biri olsun o da gelsin gelsin bizi bulsun. Bugünlerimize hamdolsun!
KAPISIZ OLUR MU!
Endişelerini de şöyle dile getiriyor: “Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Pilavcı Aralığı Sokağı’nda çok ciddi sorunlar var.
Yamaçta olan evin altı boşalmaya başladı. Bazı zamanlar devasa kayalar dahi evlerimizin önüne, kaldırıma ve caddeye kadar yuvarlanıyor. Bir gün birimizin kafasına düşecek diye korkuyoruz! Ayrıca civardaki taş duvar da sallanmaya başladı.
Bu durumu Yıldırım Belediyesi’ne bildirdik. “Derhal geliyoruz” dediler. Yedi ay doldu halen gelecekler. Haklı korkularımız oluştu. Yıldırım Belediyesi’nden şikâyetçiyiz!” Daha önceki konularımızla alakalı olarak Yıldırım Belediyesi’nin ivedi ve samimi hizmetlerini görünce çok mutlu oluyordum. Yıldırım gibiydi Yıldırım Belediyesi… Bizleri mutlu eden iş, başlangıç ve sonuç neticelerine istinaden onlarca kez teşekkürümüzü de yayımlamıştık köşemde. Son dönemlerde Yıldırım’da durağana geçti gibi! Ne değişti ki? Yoksa size de mi nazar değdi? (!)
Uludağ Üniversitesi ve mahkûmları!
İyi ki belediyeci değilmişim!
Geçtiğimiz haftaydı. Bir taziye ziyaretinde bulunmuştum. İlk kez gelmiştim buraya…
Sokağı öyle bir dağıtmışlar ki sanırsınız buğday hasadı yapılmış! Tozu harman misali uçuşan sokakta fotoğraf çekiyordum ki bir grup aile geldi yanıma. Beni belediye çalışanı sanmışlar, kötü sözlerle üzerime yürüdüler. Ucuz kurtuldum dayak yemekten! Korkmadım da değil.
Ailelere kendimi ve amacımı tanıtınca “Kusura bakmayın ne olur. Canımız burnumuzda. Allah yolladı sizi bize o vakit. Nasıl bir belaya düştüysek böyle, balkonları kullanamıyoruz. Camlarımızı da açamaz olduk tozdan. Arabalarımız haşat, üst başlarımız berbat... Aylar oldu burasını kazdılar ve böyle bırakıp gittiler. Muhatap olarak hiç kimseyi bulamıyoruz. Ne olur dediğiniz gibi yapın bu konuyu yazın…” diyerek teşekkür ettiler.
ÜSTELİK YENİ YERLEŞİM
Kıymetli yetkililere bir sözüm olacak. Sizin ikametiniz burada olsaydı böyle bir durum olur muydu acaba? Üstelik buraları yeni yerleşim... Hiç yarınlarımızı ilgilendiren planlarınız olmaz ki? Bu esnada ne yolu yol ne kaldırımı kaldırım olmasına rağmen Görme Engelli Yön Taşlarının (YALAN TAŞLARI) yarım da olsa yalandan yere döşenmesinin ihmal edilmediğini gördüm. İşte bu işin güzel yanı!
Adresi yazıyorum ilgilenen olursa; Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi 18. Sokak, sokağın tamamı!
İncirli sokak!
Okurlarımızdan olan Atilla Ortanca: “Rampası meşhur olan Yıldırım Caddesi Musababa Öğünç Sokak ortasında bir incir ağacı vardı. Devleşen ağaç bizlere zarar vermeye başlayınca onlarca başvurumuz sonrasında ağacı belediye ekipleri geçen yıl kesmişti. Ancak ne hikmetse ağacı kökten aldıramadık. ‘Bu böyle olur…’ dediler de başka bir şey demediler. Birçok araç bu kesik ağaç yüzünden daha da zarar gördü. Hem bu yüzden dolayı sizlerin de gördüğü gibi merdiven ile yol arasında kalan alana asfalt atılamıyor” diyor.
Yıldırım Belediyesi’ne duyurulur. Şimdiden kolay gelsin.
Yakışıyorsa sözüm yok!
Emekli banka müdiresi Reyhan Ilıca, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesinde hizmet veren İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde bulunan belediye otobüs durağının koltuklarını gördüm de… Böylesi rezalet mi olur? BURULAŞ bunları hiç mi denetlemezsiniz? Ayrıca durak adı Bursa Asker Hastanesi olarak tanımlanmış. Bu tanım da yanlıştır! Öfkeli olduğumu kalemime de yansıttım sanırım. Haksızsam, yani yakışıyorsa bu durum özür dilerim.”
Garanti veriyorum…
Okurlarımızdan F. Kahraman özetimle şöyle diyor: “Gemlik ilçesi Demirsubaşı Mahallesi Dr. Ziya Kaya Bulvarı 27/a yanında bulunan çöplük alanının (Garanti Bankası yanı) kapatılmasını rica ediyoruz! Kışın sorun olmuyor; ancak yaz geliyor. Garanti veriyorum çok fena kokacak yine! Malum, geçen yıldan tecrübe ettik de…”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KORK BİZDEN KÜL KEDİSİ SİNDİRELLA başlıklı yazımımızdan sonra yaptığım iş – bitiş kontrolüm sonucunda yazımdaki sorunun giderildiğini gördüm. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
YENİ YOL HAYIRLI OLSUN
Geçtiğimiz hafta GÖYNÜKBELEN İLGİ BEKLİYOR başlıklı yayımımız sonrasında TBMM gündemine de alınan Göynükbelen yollarında acınası durumdaki yüzlerce çukurun onarıldığı bilgisini aldım.
Göynükbelen sakinleri özetimle: “Yollarımız dökme soğuk asfalt ile onarıldı. Sıcak asfat ile onarılmış olsaydı kaliteli ve kalıcı olacaktı elbette. Ancak bu bile bizler için bir mucize! Size çok teşekkür ediyor sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarak diyoruz ki; iyi ki varsınız Hürriyet Bursa gazetesi ekibi...” diyor.
Bizlerden de sizlere selam olsun kıymetli Göynükbelenli hemşehrilerim. Yollarınız hayırlı olsun...