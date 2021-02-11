İsraf yürek burkuyor

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Makine Yüksek Mühendisi (Çimtaş/Enka Holding) Kadri Aksoy, özetimle şöyle diyor:



“Onlarca yıldır severek okuduğumuz Hürriyet Bursa gazetesinin Bursa ekindeki köşenizde Nasreddin Hoca Çocuk Oyun Parkı’yla alakalı olan haklı şikâyetimize yer vermiştiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında da başta Osmangazi Belediyesi’nin başkanları olmak üzere bizi konuşur oldular! Ancak biz eylemlerimize devam ediyoruz. Çünkü değer görmüyoruz! Polisimizin dahi kontrole geldiği eylemlerimiz hız kesmeden devam edecektir. ‘O arsa bizim’ diyoruz, başkanlar: “Orası kimin bilmiyoruz. Araştırıyoruz…” diyorlar halen! Bununla birlikte Osmangazi Belediyesi: ‘330 yeni park kazandırdık’ diye birçok yere duyuru asarken… On binlerce çocuğumuza neşe olan ve kıyamet kopmadıkça da neşe olmaya devam edecek olan 38 yıllık parkı bir gece vakti yok edip gitmek niye? Bir araştırma yapılacaksa şayet ‘Biz bu parkı neden söktük ki’ diye araştırsınlar! Bir dip not. O gün ekipmanların toplanması esnasında ekibe müdahale ettik. ‘Hayırdır, ne yapıyorsunuz?’ dediğimizde: ‘Ekipmanların yenisini getireceğiz o yüzden topluyoruz. Endişe etmeyin’ masalıyla kandırmışlar bizleri meğerse... Parkımız geri gelinceye kadar bizler eylemlerimize davam edeceğiz.”

YANIT MÜJDELİ GELDİ



Kadri Aksoy ve hak arayışında bulunan kıymetli Kükürtlü Mahallesi sakinlerine; yanlış anlaşılma sonucu oluşan bir işle karşı kaldınız sanırım. O yanlış da düzeltildi, gözünüz aydın. Keza Osmangazi Belediyesi tarafıma yaptığı açıklamada: “Muhammet Bey. Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde yer alan şikâyet yazısınız ilgili müdürlüğe iletilmiş olup, gelen cevap aşağıda sunulmuştur. (Nasrettin Hoca İçin Eylem Yapacağız başlıklı şikâyet yazısı) Kükürtlü Mahallesi 3930 Ada, 1 Parselde Belediyemizce yürütülen herhangi bir inşaat faaliyeti yoktur. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”

Gözünüz aydın olsun Kadri Aksoy ve mahalle sakinleri. Bu esnada kıymetli Osmangazi Belediyesi’ne bir hatırlatmam olacak. Zahmet olacak ama oradan topladığınız çocuk oyun parkı ekipmanlarını geri getirmeyi unutmayın lütfen. Çünkü bunun da takipçisi olacağım...

AYVALI AĞLAMAMALI…



