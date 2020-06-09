Okurlarımızdan olan Biray Özbey, çok dertli.
Özetimle bakınız ne diyor: “Bursa’da yaşamaya başladım. Birinci yılımıza gireceğiz bir ay sonra kısmet olursa. Çok güzel bir şehir olmasıyla birlikte çok da ilginç bir şehir ayrıca! Nilüfer ilçesine bağlı olduğunu öğrendiğim Görükle Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Muammer Aksoy Caddelerinin kesişim yerinde bir hizmet var ki akıllara seyir! İlgili alanda kocaman bir tabela asılı. Tabelada da biz buraya taşındığımızdan beri “Büyükşehir her yerde Bursa’nın geleceğine yeni yollar açıyoruz. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ hayırlı olsun” yazıyor. Hayırlı olsun olmasına tamam da, nasıl olacak bu hayır işi? Kaldırımlardaki engelleri aşmak için uçmak gerekli! Caddeye inmeden yürümek hayal ötesi… Hele bu durum yaşları ilerlemiş büyüklerimiz ve de çocuklar için daha da endişe verici. Bir konu daha lütfen. Caddemizde aydınlatma direkleri yok. Geceleri araçların ışıklarına muhtaç kalıyoruz! Haklı ihbarımın acilen dikkate alınmasını rica ediyorum.” Büyükşehir Belediyesi ve UEDAŞ’ın dikkatlerine...
Hayırlı olsun olmasına da…
Okurlarımızdan olan Biray Özbey, çok dertli.
Özetimle bakınız ne diyor: “Bursa’da yaşamaya başladım. Birinci yılımıza gireceğiz bir ay sonra kısmet olursa. Çok güzel bir şehir olmasıyla birlikte çok da ilginç bir şehir ayrıca! Nilüfer ilçesine bağlı olduğunu öğrendiğim Görükle Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Muammer Aksoy Caddelerinin kesişim yerinde bir hizmet var ki akıllara seyir! İlgili alanda kocaman bir tabela asılı. Tabelada da biz buraya taşındığımızdan beri “Büyükşehir her yerde Bursa’nın geleceğine yeni yollar açıyoruz. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ hayırlı olsun” yazıyor. Hayırlı olsun olmasına tamam da, nasıl olacak bu hayır işi? Kaldırımlardaki engelleri aşmak için uçmak gerekli! Caddeye inmeden yürümek hayal ötesi… Hele bu durum yaşları ilerlemiş büyüklerimiz ve de çocuklar için daha da endişe verici. Bir konu daha lütfen. Caddemizde aydınlatma direkleri yok. Geceleri araçların ışıklarına muhtaç kalıyoruz! Haklı ihbarımın acilen dikkate alınmasını rica ediyorum.” Büyükşehir Belediyesi ve UEDAŞ’ın dikkatlerine...