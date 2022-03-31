Fırçacı’dan fırça…

Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan Gözde Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Fırçacı:
“Fırça atmanın zamanı geldi de geçti” diyor ve ekliyor; “Sokağımızda bulunan kaldırımı kullanamıyoruz. Bunu geçelim. Nasıl olsa özgürce ve rahatlıkla kaldırım kullanmak bizleri bozar! Ancak fotoğrafımda da gördüğünüz gibi bizlere can ve yaşam olan ayrıca kendisi de canlı olan zavallı ağaç nefes alabilme mücadelesi veriyor. On gün önceydi. Gazetemiz Hürriyet Bursa’da okuduğumuz haberde ‘Orman Haftası’ kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in: ‘Fidan dikme çalışmalarının Nilüfer’in farklı bölgelerinde devam edecek’ açıklamasının ardından kendisinin de fidan dikerken verdiği poza sevindik. Sevindik sevinmesine lakin ‘Bu ne yaman çelişki böyle’ demeden de edemedik! Gerçekten çok utanç verici olmasının yanı sıra bir o kadar da işkence, eziyet ve vurdumduymazlık diye tarif edebileceğim olayı onlarca kez Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Oradan cevap alamayınca Büyükşehir Belediyesi’ne de aktardık. Birisinden yanıt dahi alamadık. Başkanlar; ‘Fidan diktik, ağaçlarımız geleceğimiz, bizler ağaçlarımızı çok severiz’ edebiyatı yapmayı bıraksınlar. Reyhan Fırçacı olarak diyorum ki; Fırça atmanın zamanı geldi de geçti!”
Gerçekten çok üzücü… Başkanlardan ya da müdürlerden biri ilgilenmeye niyet ederlerse ki pek ihtimal vermiyorum, adres şöyley; Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Pınar Sokak Gözde Sitesi (No. 57) önü!
MADEM SÖKTÜRECEKTİNİZ…
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Düzgün Tuncelili: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde hizmet veren File AVM’nin önündeki totem, sahibi olan AVM’ye görsel çirkinlik ve kirlilik oluşturduğu gerekçesiyle olsa gerek, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü’nce söktürülmüştü. Şimdi şöyle sorular var aklımda! 1) Madem söktürecektiniz neden baştan onay verdiniz? 2) Hadi söktürdünüz diyelim, sökülmesiyle kaldırımda oluşan ziyanları neden düzelttirmediniz? Not. Sökülen alanda 4 adet bubi tuzağı gibi sivri uçlu tij var. Özellikle çocuklar için ciddi tehlike arz edeceği hususunda ısrarcıyım!” diyor.
TEKERLEKLİ ÖNLEM
Okurlarımızdan olan esnaf S. K., özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 1. Pehlivan Sokak No. 8 önüne denk düşen kısımdaki menhol kapağının üst tabakası bir yıldır yok. Bu sebepten dolayı üzerinden geçen aracın canı çıkıyor! Can çıkar huy çıkmaz demişler. Biz de can çıktı bari huy çıkmasın diye üst katı olmayan kapağın yanına koymuş olduğumuz araba tekerleğiyle sürücülerin dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz. Bunu neden mi yaptık? Çünkü sorunu belediyemize bildirdik. Bizi duyan yok! Biz daha ne yapalım? Daha kime gidelim?”
Komik ve düşündürücü bir durum S. K. Şimdi bizi de duymaz bunlar! Kapağın sahibi kim bilme şansım yok. Sanırım bulma şansımızda yok! Ancak bu tür şikâyetlerde kurum kimliği hesabı gözetmeksizin hemşehrilerimizin menfaatleri için mevcut imkânları çerçevesinde yardım elini uzattığına çok kez şahit olduğum BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç. Sizde fazladan menhol kapağı vardır diye düşünüyorum. Bu tekerlekli trajikomediye de sahip çıkabilir misiniz lütfen?
BAŞTA YUNUS POLİSLERİ OLMAK ÜZERE…
Adının açıklanmasını istemeyen bir trafik polisi, bakınız ne diyor: “Atatürk Caddesi Tayyare Kültür Merkezi karşısındaki tramvay yolunun bir bölümünde asfalt dağılmış. Bu durum başta biz Yunus polisleri (Motosiklet kullanan polisler) olmak üzere diğer motosiklet kullanıcıları için de çok tehlikelidir. İpekböceği Tramvay hatları kontrol edilsin. Çünkü bu tehlike sadece burada yok!”
Soruna dikkat çekmeye çalıştığın için teşekkür ediyorum polis kardeşim. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dikkatlerine… Önce burasını acil olarak onarın ve daha sonra da tüm hattı kontrol ederek gerekli müdahaleyi yapın. Bi’ara da bunlar neden böyle oluyor diye sorgulayın!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YORGAN GİTTİ KAVGA BİTTİ
EKSİ BİRE ZEMİN ZEMİNE DE EKSİ BİR DİYOR başlıklı yayımımızdan sonra (19 Mart 2022) ilgili işin takibini yapmak için kontrole gittim. Yaptığım kontrolde asansördeki sesli uyarı sisteminin kapatılmış olduğunu (Video kaydı aldım) gördüm. Çok mantıklı! Mesela; nasıl olsa apartmanlarda ve iş merkezlerindeki asansörlerde de ses sistemi yok. Çoğunluğa uymak lazım... Çok iyi yapmışsınız. Özetle “yorgan bitti kavga bitti” desenize BURULAŞ!
UMARIM BU KEZ OLMUŞTUR
ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI başlıklı yayımımızdan sonra sorumluluğu BURULAŞ’ta olan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin devasa toteminin sağ üst kısmının birleştiricisi olan metal çerçevenin koptu kopacak olduğuna dikkat çekmiştik. Yayımımızdan sonra marşa basan saat ücretleri dünya para olan vincin yola çıktığı bilgisini aldım. Yani çerçeve sabitlenmiş. Umarım bu kez sabitlenmesi sağlam olmuştur! Bilgi akışın için sağ olasın BURULAŞ kaptanı. Hemşehirlerimize çok büyük geçmiş olsun…
Fırçacı’dan fırça…
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan Gözde Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Fırçacı:
“Fırça atmanın zamanı geldi de geçti” diyor ve ekliyor; “Sokağımızda bulunan kaldırımı kullanamıyoruz. Bunu geçelim. Nasıl olsa özgürce ve rahatlıkla kaldırım kullanmak bizleri bozar! Ancak fotoğrafımda da gördüğünüz gibi bizlere can ve yaşam olan ayrıca kendisi de canlı olan zavallı ağaç nefes alabilme mücadelesi veriyor. On gün önceydi. Gazetemiz Hürriyet Bursa’da okuduğumuz haberde ‘Orman Haftası’ kapsamında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in: ‘Fidan dikme çalışmalarının Nilüfer’in farklı bölgelerinde devam edecek’ açıklamasının ardından kendisinin de fidan dikerken verdiği poza sevindik. Sevindik sevinmesine lakin ‘Bu ne yaman çelişki böyle’ demeden de edemedik! Gerçekten çok utanç verici olmasının yanı sıra bir o kadar da işkence, eziyet ve vurdumduymazlık diye tarif edebileceğim olayı onlarca kez Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Oradan cevap alamayınca Büyükşehir Belediyesi’ne de aktardık. Birisinden yanıt dahi alamadık. Başkanlar; ‘Fidan diktik, ağaçlarımız geleceğimiz, bizler ağaçlarımızı çok severiz’ edebiyatı yapmayı bıraksınlar. Reyhan Fırçacı olarak diyorum ki; Fırça atmanın zamanı geldi de geçti!”
Gerçekten çok üzücü… Başkanlardan ya da müdürlerden biri ilgilenmeye niyet ederlerse ki pek ihtimal vermiyorum, adres şöyley; Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Pınar Sokak Gözde Sitesi (No. 57) önü!
MADEM SÖKTÜRECEKTİNİZ…
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Düzgün Tuncelili: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde hizmet veren File AVM’nin önündeki totem, sahibi olan AVM’ye görsel çirkinlik ve kirlilik oluşturduğu gerekçesiyle olsa gerek, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürlüğü’nce söktürülmüştü. Şimdi şöyle sorular var aklımda! 1) Madem söktürecektiniz neden baştan onay verdiniz? 2) Hadi söktürdünüz diyelim, sökülmesiyle kaldırımda oluşan ziyanları neden düzelttirmediniz? Not. Sökülen alanda 4 adet bubi tuzağı gibi sivri uçlu tij var. Özellikle çocuklar için ciddi tehlike arz edeceği hususunda ısrarcıyım!” diyor.
TEKERLEKLİ ÖNLEM
Okurlarımızdan olan esnaf S. K., özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 1. Pehlivan Sokak No. 8 önüne denk düşen kısımdaki menhol kapağının üst tabakası bir yıldır yok. Bu sebepten dolayı üzerinden geçen aracın canı çıkıyor! Can çıkar huy çıkmaz demişler. Biz de can çıktı bari huy çıkmasın diye üst katı olmayan kapağın yanına koymuş olduğumuz araba tekerleğiyle sürücülerin dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz. Bunu neden mi yaptık? Çünkü sorunu belediyemize bildirdik. Bizi duyan yok! Biz daha ne yapalım? Daha kime gidelim?”
Komik ve düşündürücü bir durum S. K. Şimdi bizi de duymaz bunlar! Kapağın sahibi kim bilme şansım yok. Sanırım bulma şansımızda yok! Ancak bu tür şikâyetlerde kurum kimliği hesabı gözetmeksizin hemşehrilerimizin menfaatleri için mevcut imkânları çerçevesinde yardım elini uzattığına çok kez şahit olduğum BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç. Sizde fazladan menhol kapağı vardır diye düşünüyorum. Bu tekerlekli trajikomediye de sahip çıkabilir misiniz lütfen?
BAŞTA YUNUS POLİSLERİ OLMAK ÜZERE…
Adının açıklanmasını istemeyen bir trafik polisi, bakınız ne diyor: “Atatürk Caddesi Tayyare Kültür Merkezi karşısındaki tramvay yolunun bir bölümünde asfalt dağılmış. Bu durum başta biz Yunus polisleri (Motosiklet kullanan polisler) olmak üzere diğer motosiklet kullanıcıları için de çok tehlikelidir. İpekböceği Tramvay hatları kontrol edilsin. Çünkü bu tehlike sadece burada yok!”
Soruna dikkat çekmeye çalıştığın için teşekkür ediyorum polis kardeşim. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dikkatlerine… Önce burasını acil olarak onarın ve daha sonra da tüm hattı kontrol ederek gerekli müdahaleyi yapın. Bi’ara da bunlar neden böyle oluyor diye sorgulayın!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YORGAN GİTTİ KAVGA BİTTİ
EKSİ BİRE ZEMİN ZEMİNE DE EKSİ BİR DİYOR başlıklı yayımımızdan sonra (19 Mart 2022) ilgili işin takibini yapmak için kontrole gittim. Yaptığım kontrolde asansördeki sesli uyarı sisteminin kapatılmış olduğunu (Video kaydı aldım) gördüm. Çok mantıklı! Mesela; nasıl olsa apartmanlarda ve iş merkezlerindeki asansörlerde de ses sistemi yok. Çoğunluğa uymak lazım... Çok iyi yapmışsınız. Özetle “yorgan bitti kavga bitti” desenize BURULAŞ!
UMARIM BU KEZ OLMUŞTUR
ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI başlıklı yayımımızdan sonra sorumluluğu BURULAŞ’ta olan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin devasa toteminin sağ üst kısmının birleştiricisi olan metal çerçevenin koptu kopacak olduğuna dikkat çekmiştik. Yayımımızdan sonra marşa basan saat ücretleri dünya para olan vincin yola çıktığı bilgisini aldım. Yani çerçeve sabitlenmiş. Umarım bu kez sabitlenmesi sağlam olmuştur! Bilgi akışın için sağ olasın BURULAŞ kaptanı. Hemşehirlerimize çok büyük geçmiş olsun…