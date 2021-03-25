Çok değil azıcık ilgi!

Bursa denince akla ilk gelen caddelerden birisi olan Altıparmak Caddesi’ndeki yanlışı fark edemeyen ilgili yüzlerce yetkiliye cidden hayret ediyorum.

Cadde, ipek böceği yoluyla birlikte dört şerittir. Ancak ne hikmetse asfalta çizilen yön çizgilerinde bağlantısı olan Cemal Nadir Caddesi’ne çıkış istikametine kadar çıkışa üç şerit, inişe de bir şerit ayrılmıştır. Dolayısıyla bu acayip uygulama örneğiyle şehir içinde bir benzerine rast gelmeniz mümkün değil.

AMA İKİYE İKİ KULLANILIYOR!

Bu da farklı kategoriyle zekâmızın test edildiği bir uygulama olsa gerek! Ancak (Buna resmi kurum araçlarının tamamı dahil) bu testi de geçiyoruz çok şükür. Aklın yolu da bir, doğru da bir! Caddede dört şerit var mı? Var. Dolayısıyla kullanım izni üçe bir olmasına karşın; bizler ikisini gidiş, ikisini de dönüş için kullanılıyor muyuz? Kesinlikle kullanıyoruz.

ÇÖZÜMÜ VATANDAŞ BULMUŞ

İşin güzel yanı bu adaletli paylaşım kısmı tamamen hemşehrilerimizin başarısıyla olmaktadır. Üstelik bu paylaşımda kavga yok, zerre gürültü yok, patırtı yok. Saygı değeri en üst düzeyde ve inanın bu cidden böyle. Üstelik bahsettiğim şekildeki kullanım oranı da yüzde yüzdür. Vatandaş uygulanan kuralın yanlış olduğunu biliyor ve kuralı ihlal ediyor da ilgili yetkililer bu yanlışı neden göremiyor? Ben haksızsam yetkililer buyursun izlesin. Keza izlemelerine gerek yok. Belirttiğim gibi onlar da ‘çıkış’ istikametinde iniş yapıyor. Aklın yolu birse; aklın yolu neden bir değil(!)

DAHA İKİ AY OLDU BU DURUMA GELDİ