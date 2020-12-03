Bu manzarada stres mi atılır!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan ODTÜ 99 Endüstri Yüksek ve Makine Yüksek Mühendisi Serkan Özgiray, bakınız ne diyor:

“Nilüfer ilçesindeki İhsaniye Semt Pazarı’nda satış yapan disiplinsiz pazar yeri esnafına bir, tam da pazar yerinin karşısında bulunan Nilüfer Belediyesi’ne ve olmayan denetçi ekibine dokuz kez kırgınım! Pazar yerimiz Bursa’mızın en güzel pazar yeridir desem yeridir. Ancak güzellik bize yakışmıyor sanırım! Pazar yerinde satış yapan pazarcıların çoğu araçlarını en müsait gördükleri noktayı kendilerine tahsis edilmiş alan gibi kullanıyorlar.”

ÖZEL OTOPARKI VAR!

“Biri yeşil alanda, diğeri kaldırımda, öteki bisiklet yolunda, öbürkü yol boylarında; hurrraaa! Oysaki bu harika pazar yerini diğer pazar yerlerinden çok farklı kılan bir özelliği var.

O da her satıcıya yetecek büyüklükte ‘pazar alanı özel otopark alanı’ olması. Hem de ücretsiz. Ancak yine mesafe hesabı yapılıyor olsa gerek her alan park alanıymış gibi kullanılıyor. Evet, aynen böyle oluyor. Vatandaş bu, bilmiyor olabilir! Ancak bu bilmeyenleri uyaracak ve bilmelerini sağlayacak belediyenin bilen zabıta ekipleri var! Bir ve dokuz hesabım da bu yüzdendir. Bilenle bilmeyen bir olursa işte böyle olur!”

YUNUS YERİNE HAMSİ DİKİN