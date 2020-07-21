İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi yerlilerinden olan okurumuz S. M, özetimle bakınız ne diyor:
“Türkiye’de ‘mobilya’ denildiğinde ilk akla gelen ilçe olan meşhur İnegöl merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan bir mahalleyiz. Ama burası değil mahalle, köy diye dahi sunulsa cidden çok ayıp kaçar. Sanırsınız dağ başındaki münhasır kaçak alan! Belgesel filmlerinde görüyoruz. Köstebek yuvaları dahi bizim buralara on basar.
MUHATAP BULAMIYORUZ
Her hafta bir yerlerden su boruları patlıyor. Hele 4966. Sokak karşısında bir köprümüz var ki tam bir tuzak. Biz ona ‘yukarı köprü’ deriz. Köprünün kenarında muhafaza yok. Düştün mü, kurtuluşun yok! Vs. vs. vs… İşin en ilginç yanıysa bunları anlatacak muhatap bulamıyoruz.”
O KAPAĞI KİM KAPATACAK?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Bağlan Caddesi T.C Ziraat Bankası Mutlu Evler Lojmanları (No 8) karşısındaki kaldırımda bulunan çukurun derinliği sanırım 1, 5 metre civarıdır. Bu çukurla alakalı olarak köşenizde de çok kez paylaşım oldu.
İLGİLENEN YOK
Keza benim de onlarca kez başvurum oldu. Ancak kafayı yedirtircesine ne gelen var ne de giden… Acaba derinlik kriterinde bir ölçü var da, bu ölçü 1,5 metrelik olan derinlik mesafesi bu kritere kısa geldiği için mi ilgilenen yok! Gerek Büyükşehir Belediyesi’ne gerek Osmangazi Belediyesi’ne soruyorum. O kapağı kim kapatacak?” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YAĞMUR SUYU GİDERİ AÇILDI
MİHRAPLI’DA BEDAVA HAVUZ başlıklı yayımımızla birlikte (Mihraplı Parkı yaya giriş kapış) aynı gün içinde vatandaşın kullandığı bedava havuza engel olmak için, havuz zeminine ‘yağmur suyu’ gideri açıldığını görmüştüm! Gider oluşturulması sonucu bozulan kaldırımın ve de istiflenen toprak yığınlarının akıbeti ne olacak çok merak ediyorum. Bekleyip görelim.
Bu kadar da olmaz
İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi yerlilerinden olan okurumuz S. M, özetimle bakınız ne diyor:
“Türkiye’de ‘mobilya’ denildiğinde ilk akla gelen ilçe olan meşhur İnegöl merkeze 3 kilometre uzaklıkta olan bir mahalleyiz. Ama burası değil mahalle, köy diye dahi sunulsa cidden çok ayıp kaçar. Sanırsınız dağ başındaki münhasır kaçak alan! Belgesel filmlerinde görüyoruz. Köstebek yuvaları dahi bizim buralara on basar.
MUHATAP BULAMIYORUZ
Her hafta bir yerlerden su boruları patlıyor. Hele 4966. Sokak karşısında bir köprümüz var ki tam bir tuzak. Biz ona ‘yukarı köprü’ deriz. Köprünün kenarında muhafaza yok. Düştün mü, kurtuluşun yok! Vs. vs. vs… İşin en ilginç yanıysa bunları anlatacak muhatap bulamıyoruz.”
O KAPAĞI KİM KAPATACAK?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Bağlan Caddesi T.C Ziraat Bankası Mutlu Evler Lojmanları (No 8) karşısındaki kaldırımda bulunan çukurun derinliği sanırım 1, 5 metre civarıdır. Bu çukurla alakalı olarak köşenizde de çok kez paylaşım oldu.
İLGİLENEN YOK
Keza benim de onlarca kez başvurum oldu. Ancak kafayı yedirtircesine ne gelen var ne de giden… Acaba derinlik kriterinde bir ölçü var da, bu ölçü 1,5 metrelik olan derinlik mesafesi bu kritere kısa geldiği için mi ilgilenen yok! Gerek Büyükşehir Belediyesi’ne gerek Osmangazi Belediyesi’ne soruyorum. O kapağı kim kapatacak?” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YAĞMUR SUYU GİDERİ AÇILDI
MİHRAPLI’DA BEDAVA HAVUZ başlıklı yayımımızla birlikte (Mihraplı Parkı yaya giriş kapış) aynı gün içinde vatandaşın kullandığı bedava havuza engel olmak için, havuz zeminine ‘yağmur suyu’ gideri açıldığını görmüştüm! Gider oluşturulması sonucu bozulan kaldırımın ve de istiflenen toprak yığınlarının akıbeti ne olacak çok merak ediyorum. Bekleyip görelim.