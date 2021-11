 Bizimle dalga geçiyorlar...

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş’a ‘rast gelsin muhtarım’ diyor ve e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Benim de dört gözle beklediğim balık mevsimi başladı. Mudanya ve Gemlik oltacılarla buluştu. Bu güzel ilçelerimiz bize biraz uzak olduğu için oralara gitmeye pek fırsat bulamıyorum. Malum, seçim yoluyla göreve getirilmiş birisi olarak seçmenlerime dolayısıyla mahalleme karşı ciddi sorumluluklarım var. Bu yüzdendir ki balık tutmayı çok seviyor olsam bile mesai günlerinde buralara gidemem. Yani menfaatleri şahsileştiremem. Her ne kadar çok ama çok kıymetli(!) belediye başkanlarına sesimi duyurmayı başaramadığım için seçmenlerime karşı cidden mahcup olsam da menfaatlerimize olan her ayrıntıyı mahalle sakinlerine duyurmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mesela, izniniz olursa bu kez de sizlerin aracılığıyla mahallemizin hatta ilimizin menfaatlerine olan bir hususu kıymetli hemşehrilerime duyurmak isterim. Hani bizim Selvinaz Sokak, (Yıldız Oteli yanı) var ya... İşte burası her yağmurda deniz oluyor. Dolayısıyla acayip büyük bir hizmet var ortada. Sağ olsun başkanlarımız! Diyeceğim o ki ben oltayı aldım ve ya bismillah diyerek salladım. Sizleri de beklerim!”

KEŞKE BİNMEZ OLSAYDIM!

Okurlarımızdan Ataberk M. , bakınız ne diyor: “Bisiklet kullanıcısıyım. Bursa’da bisiklet yolu deyince akla gelen tek ilçe olan Nilüfer’de yaşamaktayım. Bisiklet yollarımız var; ancak en fazla 150 metre engelsiz gidebiliyoruz. Bisiklet yolu ya patlak çatlak, ya yol bitiyor, ya araçlar park etmiş vs. vs... Kız arkadaşıma çektirdiğim fotoğrafımdaki patlaklı ve taş engelli bisiklet yolunun adresi de Altınşehir Mahallesi 220. Sokak başlangıcındadır. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i sahaya davet ediyoruz!”

Ataberk kardeşim. İnanın ben de bir anlam veremiyorum bu ilgisizliğe... Bir yetkili bir gün bir bisiklete binip de ‘Bir gün bir kez bir bisiklete bindim ve bir de ne gördüm? Bir bisiklet yolu böyle mi olmalı? Bir müdürüme diyeyim de bir alakadar olsun...’ demiyor işte!

HANİ TOPLATILMIŞTI?