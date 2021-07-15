Bir tek aylaklar eksik!

Geçtiğimiz haftaydı. Ormanıyla da Bursa için ayrı bir değeri olan Keles ilçesine gitmiştim. İlçe girişindeki hakim bir noktaya boşaltılan yetmezmiş gibi ormanın içine de boşaltılan kamyonlar dolusu çöp ve moloz yığınlarını görünce işte o an öyle bir üzüldüm ki…





Bu yaşıma kadar bir tek sakız kâğıdını dahi çevresine atmayan biri olarak inanın öyle üzüldüm ki bu üzüntümü de asla tarif edemem. Hafiye misali araştırdım. ‘Bu saygısızlığı ve ahlaksızlığı kimler yaptı?’ diye sordum soruşturdum. Yanıt olarak da her konuştuğum kişinin iddiası ‘belediyemiz boşaltıyor bunları’ oldu.



Keles Belediyesi’ne ‘böyle bir iddia var’ desem kabul etmeyeceklerdir elbette. Ben de kabul etmiyorum Keles Belediyesi’nin böyle bir şey yapacağını! Fakat şunu sormak istiyorum ilgili başkanlara; ‘kamyonlar dolusu çöpü ve molozu yol kenarına ve ormanın içine boşaltanları görmediniz mi?’

Araçlarınızla giderken yani mecburen önünden geçerken gibi görünüyor ya (Hani ben gördüm de!) o vakit de mi görmediniz? Görmediğinizi, bilmediğinizi ve duymadığınız düşünerek adresi vermek istiyorum. Burası; Harmanalanı Kömür İşletmeleri’ne giden yolmuş!

YOLLAYACAĞIM DEDİM YOLLADIM



