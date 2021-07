Bir tek aylaklar eksik!

Adının açıklanmasını istemeyen bir esnaf okurumuz:



“Tarihi Balibey Han yanında bulunan yürüyen merdivenlerin başlangıç kısmındaki duvara monte edilen doğalgaz saati kutusundan şikâyetçiyiz. ‘Kutu’ derken yanlış söyledim aslında. Kutuya benzeyen kutudan başka her şeyden demek istemiştim! Kutunun kapağını bağlamaktan bıktık. Bağlıyoruz çünkü kapak bir bütün olarak düşüyor. İşin ilginç yanıysa o saat BURSAGAZ’ın personellerince her ay okunuyor. Yani bu durum ilgili personellerce de görülüyor. İlgilisinin umurunda olmayan vatandaşın mı umurunda olsun ki? Bizim kaderimiz bu. Can yanmadan ilgi bulmak bize haram!” diyor. BURSAGAZ’ın dikkatlerine!

NEDEN KAZILDI DİYE SORMUYOR…





Okurlarımızdan olan Ercan Erdin, özetimle şöyle diyor: “Bir ay önceydi. Osmangazi ilçesi Hayran Caddesi girişindeki (Trafik arzuhalcileri önü) karşılıklı kaldırımlar aynı gün içinde kazıldı. Daha sonra da öylece bırakıldı. Ben neden kapatılmadı diye sormuyorum. Ben neden kazıldı diye soruyorum. Böylesi plansız bir şehir mi olur?”

AMA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ…