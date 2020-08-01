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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bayıra karşı kayan konak

1 Ağustos 2020

Okurlarımızdan Keles ilçesi Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş: “Sorgun şu aralar çok solgun” diyor; ve iki önemli sorundan söz ediyor.

Bayıra karşı kayan konak

Öncelikle 18 Haziran 2020 tarihli Hürriyet Bursa gazetesindeki köşemde ‘Keles yolu çile dolu’ başlıklı yazımı hatırlatan Sayın Ulutaş, “Şikayetimi yayımlamıştınız. Yayımınızdan hemen sonra asfalt yamasıyla onarılan yollarımızı görünce öyle mutlu olmuştuk ki, bu mutluluğumuzu tarif edemeyiz.

Bayıra karşı kayan konak

Şahsım ve köyüm adına önce sizlere sonra da ilgili yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzle İnegöl ilçesi arasında kalan yolda artık devasa çukurlar yok” diyen Ulutaş, sonra ilk sıkıntısını da şöyle dile getiriyor:

DUADAN BAŞKA ÇARE YOK

Bayıra karşı kayan konak

“Ancak köyümüzün içi kan ağlıyor ve bunu da duyuramıyoruz. Her yıl 300 ile 400 bin ton arasında 1. sınıf kiraz ihraç ediyoruz. Küçücük mandıramızda fevkalade mükemmel ve hiçbir katkı maddesi kullanmadan ürettiğimiz süt ürünleriyle alakalı olarak 400 bin lira vergi ödüyoruz. Mobilyanın tek adresi olan İnegöl’ün ağaçlarını biz yetiştiriyoruz. Yurt dışından gelen turistlerden bile övgüler alıyoruz. Gelin görün ki, köyümüzün alt yapı sistemi yok. Her yağmurla birlikte açıkta giden kanalizasyon giderlerinden fışkıran pis suların saldırısına uğruyoruz! Kötü hastalıklara yakalanmamak için her namazımız sonrasında dua ediyoruz. Sokaklarımızdaki zemin taşlarında düşmeden yürümek büyük başarı!”

DİKKATE ALINMADIK

Muharrem Ulutaş, mesajında hijyen sorunu dışında bir de büyük tehlikeye işaret ediyor ki bu bence hayli korkutucu. Şöyle diyor Ulutaş. “Geçtiğimiz aylarda Keles Belediyesi’nce yapılan Sorgun Mahallesi Gençlik Konağı binası alt kısmından ayrıldı ve bayıra karşı kaymaya başladı! Şikayetlerimizi; muhtarımıza, Keles ve Büyükşehir Belediyesi başkanlığına ilettik. Dikkate alınmadık. Şikayetçiyiz.”

 OHSAS ve UEDAŞ

Bayıra karşı kayan konak

Okurlarımızdan OHSAS 18001 denetçisi Ali Zeybek, diyor ki: “Yıldırım ilçesi Duaçınar Mahallesi Mecir Sokak girişinde bulunan elektrik trafosunun muhafaza şekli iş güvenliği kurallarına uygun değildir. Fotoğrafım da buna şahittir. Facia mı bekleniyor disiplinli kontrol için? Keza UEDAŞ’ın da OHSAS 18001 belgesine sahip olduğunu düşünüyorum! Yoksa yanılıyor muyum?”

 HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Bayıra karşı kayan konak

ENVANTER SAYIMINDA ÇIKMAYAN DİREK başlıklı (İsabey Mahallesi) yayımımızdan sonra UEDAŞ, tarafıma: “… Direk oradan alınacaktır…” açıklaması yapmıştı. Yaptığım kontrolde de direğin oradan alınmış olduğunu gördüm. UEDAŞ’a teşekkür ediyorum.

UNUTALI ÜÇ YIL OLDU başlıklı kazı mirasına (Mudanya Bulvarı Balat ayrımı) hak sahiplerinin icabet ettiklerini gördüm. Başta civar sakinleri olmak üzere; hemşehrilerimize hayırlı olsun

Bayıra karşı kayan konak

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