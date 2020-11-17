Başkanlar gençlere kulak verin

Adının açıklanmasını istemeyen Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden olan okurumuzun e-postanı özetle yayımlıyorum;

“Uludağ Üniversitesi’ne ulaşım için en hızlı ve en güvenli ulaşım aracı olan metroya bindiniz. Son durak olan üniversite istasyonunda indiniz. Metro tünelinden çıkmak için basamakları ya da asansörü kullandınız. Tünelden çıktınız. Zorunlu istikametiniz olan alanın kaldırımında yürümeye başladınız. Özellikle görme engeli olan vatandaşlarımıza yönelik olarak hazırlanmış üst tuzağa (!) bizlerin de takılma ihtimali çok yüksek. Sizlerin de gördüğü gibi birileri pankart bastırmış ve onu da binlerce kişinin kullandığı kaldırımın ortasına asmış gitmiş. Nasıl bir şehirde yaşıyoruz böyle! Her gün aşağıdan olmazsa yukarıdan, yukarıdan olmazsa sağdan, sağdan olmazsa soldan engeller var. Ne olacak bizim halimiz?”

Bir şey olacağı yok hocam. Böyle devam! Ölen ölür kalan sağlar bizimdir...

Bildiğimiz tek şey var o da biz değiliz!

Okurlarımızdan Furkan Eray, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi No:140 Sanat Halı ile Aker Halı önüne denk düşen alan her yağmur sonrası bildiğiniz göl oluyor. Bu sebepten dolayı onlarca vatandaşımız ıslanıyor. Mağduriyetimizi Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’ne birçok kez bildirdik. Büyükşehir: “Muhatabı Osmangazi Belediyesi’dir” Osmangazi de: “Muhatabı Büyükşehir Belediyesi’dir” diyor!

Muhatabı Büyükşehir midir yoksa Osmangazi midir... Bilemeyiz ancak bildiğimiz tek şey var; muhatabı bizler değiliz!

Not.