Almanlar asfaltı biz yamayı icat ettik

Okurlarımızdan Gelecek Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum Halkla İlişkiler Birim Başkanı Belgin Yıldırım Ergene’nin e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Türk Telekom müdürlüğü önündeki kaldırıma hizmet olsun diye sunulan ankesörlerin montajı çöp yuvası önüne yapılmış. Kaldırım kullanma sevdalısı olan ben buradan geçerken yılan gibi kıvrılmak zorunda kaldım. Epey bir süre burasını takip ettim. Vatandaşın yılan gibi kıvrılmak yerine doğal olarak caddeden yürümeyi tercih ettiklerini gördüm. Ayrıca çöp kokuları içinde yapılan telefon görüşmesi kişiye ne kadar keyif verir bunu da düşündüm! Ama bir sonuca varamadım. Beraberinde, fotoğrafımda gördüğünüz trafik kaosu da aynı yerde. Bu fotoğrafı çekerken korna seslerinden çıkan makamlar konser alanını aratmıyordu! Yolun sağı ve solu araç parkına teslim olmuş. Ortada kalmış mı tek şerit? Yani burası bu haliyle çift şeritmiş! Şaka gibi... Karşıdan gelen araç sürücüleri geçişlerini yapamadıklarının isyanında... Yolu kapan diğer sürücüler de yolu kaptıklarının mutluluğunda! Mevcut ilgisizlikle alakalı olarak sorunlar için civar esnafıyla görüştüm. O sırada sohbetimize katılan civar sakinleriyle birlikte dertlerini dinledim. Demesinler mi: ‘Mağduriyetlerimizi Osmangazi Belediyesi’ne anlatıp yardım istedik. Onlar konu bizim sorumluluğumuzda değil diyor. Büyükşehir Belediyesi’ne anlattığımızda da muhatabı biz değiliz...’ diye... Üstelik burası hep böyleymiş. ‘Bütünşehir’ sloganlı Bursa Büyükşehir Belediyesi muhatap değil. Aldığı başarı ödülleriyle Bursa basınından inmeyen Osmangazi Belediyesi de sorumlusu olmadıklarını ifade etmişler! Af buyurun ama cadde ortasında mini göletleri de bulunan alanın sorumlusu Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’mı yoksa? (!)”

BU ÇİRKİNLİĞİ GÖRÜN YOK MU!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çevre Mühendisi Aynur Erdemli: “Büyükşehir Belediyesi’nin gülümseten ilçesi olan Nilüfer ilçesindeki en modern alışveriş merkezlerinden birisi olan Sur Yapı Marka AVM önündeki bakımsız ve çirkin araziye gözümüz alıştı. Ne olur ellemeyin böyle kalsın! Fakat arazi üzerine bırakılan onlarca ton ağırlığındaki beton bariyerleri bir türlü hazmedemiyorum. Sanırsınız her biri karton kutu! Yıllar oldu onlar orada. Çok merak ediyorum, bu durumu gören bir tek dahi olsa dertli yönetici yok mu bu şehirde?” diyor.