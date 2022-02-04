Ah Acemler vah Acemler

Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki (Türk Telekom önü) kaldırımda unutulan kuyunun yüzde yüz kapatılmış olacağını düşünerek (Çünkü orada her saniye yaya geçişi var ve bu tehlikeli oluşum asla kabul edilemezdi.) sonrası fotoğrafımı almak için ilgili adrese gitmiştim. Ancak bir metreden fazla derinlikteki ve içine çok rahatlıkla erişkin dört kişiyi alabilecek genişlikteki kuyuya müdahale edilmediğini görünce açıkçası pek şaşırmadım.
YOKSA HİZMET Mİ?
Çünkü 28 Aralık 2021 tarihindeki köşemde ‘Allah için bu şehirde belediye diye bir kurum var mı?’ demiştik. Vaziyete bakınca ‘demek ki yokmuş’ diyesim gelmişti ki… Kuyunun üstünden uçarak geçenleri ve etrafında denge yürüyüşü yapanları görünce bu düşüncemden vazgeçtim. Belediyemizin halkımıza hizmetiymiş meğerse nereden bilebilirdim!
Tüm mevcut özelliklere istinaden de önceki konu başlığımı eksik yazdığımı düşünerek başlığı ‘TÜRKİYE’DE BENZERİ YOK?’ olarak güncelliyor ve özür diliyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun!
Üşümesinler diye mi giydirdiniz?
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Semih Hocaoğlu, özetimle: “Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Zekai Gümüşdiş Sanayi Caddesi üzerindeki trafik işaret levhaları (Opet ve Petrol Ofisi akaryakıt istasyonu önünden başlıyor) aylar önce belediye çalışanlarınca siyah naylon poşet ile kapatılmıştı. Buradaki amacın ne olduğunu merak ediyorum. Merak edilemeyecek gibi de değil ki! Ayrıca devamında bulunan ‘yol çalışması var’ işareti de gereksiz. Sebebiyse yol çalışması biteli bir yıl oldu. Bunlara ne dersiniz?” diyor.
“Değerli Muhammet Bey, merhaba. Bizler Nilüfer ilçesi Beşevler Konak Mahallesi Bilginler Caddesi Kıymet Sokak Otağkur-Önkeskin Apartmanı sakinleriyiz. Apartmanımızda 18 daire var. Dairelerin çoğunda farklı servis sağlayıcılarından oluşan internet aboneliği bulunmakta. İkametimiz Nilüfer’in en gözde konumlarından birinde olmasına rağmen internet açısından taş devrini yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. İnanın bunu da abartmadan yazıyorum. Civardaki apartman ve sitelerin tamamında fiber optik internet altyapısı olmakla birlikte apartmanımız girişine dahi fiber hattını çok uzun çabalar sonucunda getirtebildik. Apartmanımızın dağıtım kutusuna hattın getirilmesini ve evlerdeki ADSL internet hatlarının fibere dönüşümünü ise bir türlü başaramıyoruz. Birçok operatörle görüşmemize rağmen, işin sonucunu maalesef getirtemiyoruz. Bursa’yla alakalı olan her sorunun neredeyse tamamının giderilmesi konusundaki başarılarınızı köşenizi yakından takip ettiğimiz için biliyoruz. Dairelerimize fiber hattının çektirilmesini de başarabilirseniz sizin anıtınızı apartman girişine yaptırmayı düşünüyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Lüks semtte gülünç hale gelmek inanın çok kötü bir şeymiş! Saygılarımla.”
Heykel işine cidden sevindim. Yüz yıl daha yaşasam böyle bir teklif almam herhalde. Çok teşekkür ederim. Umarım işiniz olur.
Merdiven ters yöne mi gider
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi hemşire hanım, özetimle bakınız ne diyor: “Adımı açıklamamanızı rica ediyorum. Dört yıldır Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapıyorum. İşe geliş ve gidişimde metroyu kullanıyorum. Sizlere daha önce bazı şikâyetleri aktarmıştım. Bugün de şöyle bir şikâyetim olacak. 25 Ocak 2022’de saat 07.45 de Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’ndaydım. Bunca yıldır kullandığım ve kullandığımız yürüyen merdivenin ters istikamette çalıştığını görünce, aklıma geçtiğimiz haftaki yayımınız geldi. (22 Ocak 2022 / BURULAŞ’A GELEN ŞİKÂYETLER) Köşenizde o şikâyeti okuyunca ‘bunu da mı görecektik?’ demiştim kendime! Bugün de aynısını burada görünce inanın şoke oldum. Mesela ben de o merdivende düşebilirdim. Şükür ki kullanım olduğu için hareket yönünü gördüm ve hemen geri çekildim. Yoksa o an kullanım olmasaydı fotosel (Fotosel de bizim önerimizdi) merdiveni durağan pozisyonuna alacak ve üzerine basınca da çalışacağı için beni yere atacaktı. 2022 yılı ters yöne hareket eden yürüyen merdiven modası yılı mı oldu yoksa? BURULAŞ’ın umursamazlığını kınıyorum!”
“Değerli Muhammet Bey, merhaba. Size yolladığım şikâyetimle alakalı olarak belediyemize, yani Nilüfer Belediyesi’ne de şikâyetlerim oldu. Oldu da ne oldu? Tabii ki hiçbir şey olmadı. Olmasını da beklemiyordum aslında! Sebebine gelince sizlerin de gördüğü gibi ortada ayıplı ve üzücü bir durum var. Yani görme engeli olan vatandaşlarımızın yürüyeceği kaldırım darmadağın. Üstelik bu durum yıllardır böyle. Ancak bakıyorum da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in devasa bir fotoğrafı tam da bu ayıplı kaldırımın tam karşısında. Başkan ona o başkana bakıyor. Bu güzel bakışmanın bozulmaması için olsa gerek o kaldırıma müdahale edilmiyor! Aklıma, geçtiğimiz yıllarda bir kitapta okuduğum söz geldi. O da; ‘Gönül gördüğünü sevmez sevdiğini görür’ diyordu. Aklıma geldi işte onu da paylaşayım istedim sizlerle! Sevgi ve saygılarımla.”
Burada bari yapmayın…
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan Tofaş (Fabrika) Boya Metod Bakım Uzmanı Üzeyir Uygun: “Osmangazi ilçesi Gazcılar İpekböceği Durağı önündeki kaldırımın durumu içler acısı… Derseniz her yer aynı; size katılırım elbette. Fakat burada çok özel bir önem arz eden durum var. Hem de ne önem… Bu kaldırımın hemen yanındaki binada ‘görme engelliler derneği’ var. İşte bu sebeptendir ki şehrimizde hizmet olarak sunulan işlerin çoğunluğu şekilden ve reklamdan ibarettir. Burada bari yapmayın…” diyor.
Kabloları ağacın dalları taşıyor
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi BOSCH (Fabrika) Lojistik Uzmanı Hakan Pekak’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Mudanya Belediyesi Güzelyalı Mahallesi sakiniyim. 2. Yeni Sokak girişindeki biri bodur diğeri de ne işe yarardır belli olmayan ağaç direkleri her gördüğümde gülmeden edemiyorum. Bodur diye tarif etmeye çalıştığım ve sorumluluğu Türk Telekom’da olan direk yıllar önce çürüdüğü için kırılarak yola devrilmişti. Türk Telekom onu bu vaziyette bırakarak yanına yeni ağaç direk dikmişti.
Toplantıda Dündar: “Hizmet işi gönül işi anlayışıyla vatandaşlara hizmet götürmek için bıkmadan yorulmadan gece gündüz” çalıştıklarını söylemişti. “Gece gündüz” olunca her yere yetmek ve her şeyi görmek mümkün olamazdı elbette. Vatandaş olarak eksiklerin ya da görülmesi zor olanların bildirilmesi hususunda bizlerin de desteği gerekir diye düşünüyorum.
KAPLAMALAR YERDE
Bu manada benim de bir desteğim olsun diyerek katkı sağlamak istiyorum. Mesela, geçtiğimiz haftaydı. Osmangazi Belediyesi’ne (Başkan ve yardımcılarının da bulunduğu bina) emlak vergimi yatırmaya gitmiştim.
O esnada gözüme ilişti. Başkanlık binasının duvarlarına kaplama olan mermerlerin neredeyse tamamı düşmüş diyebilirim.
Üst geçitteki yazılarda önce sadece ‘L’ ile, İ’nin ‘I’sı yoktu ya... Şimdi, R, B Ü, Y, Ü, K, Ş, E, H, İ, R, L, E, D, İ, Y, İ harflerinin de yok olduğunu gördüm.
KAZA OLDU MU ACABA?
Dilenci hala orada... Oldukça iri olan metal harflerin birimizin aracının üzerine düşmemiş olmamasıyla alakalı olarak kazaların olması gerçekten bir mucize. Ya da bir aracın üstüne düştü de kişi; ‘kader’ bu diyerek çekip gittiyse o da ayrı bir mucize!
ÇÖPLERLE DOLU
Bir husus daha var. Üst geçidin açık kafesli araları tahta, naylon, çöp torbaları gibi malzemelerle doludur. Bunların da araçların üzerine düşmemesi gerçekten çok ilginçtir! Üst geçit üzerinde önceden ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’ yazıyordu. Şimdiyse; ‘BU SA BE ES’ yazıyor. Kelime oyunu ve bunu bul misali! Burasının adresini tekrar edeyim; burası; İstanbul Caddesi üzerinde, Gençosman girişi!
BURULAŞ’A GELEN ŞİKÂYETLER
Tüm dünyada ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası’ olarak kabul görüp değer bulan ve 07 Ocak tarihine bir gün kala yani 06 Ocak 2022’de köşemde ‘vah ki ne vah’ başlığımla çok üzücü olmasının yanı sıra trajikomik de olan bir ayıbı yayımlamıştık. Şunu çok iyi biliyorum ki yayımımızla birlikte o üzücü oluşuma müdahale edilecekti. Bu düşünceyle 15 Ocak 2022’de ‘sonucu göreyim’ diyerek oluşturulan ayıbın kontrolü için yine aynı adrese gitmiştim. (Nilüfer ilçesi, Akademi Caddesi Sheraton Otel’i önü)
YENİ BETON DÖKMÜŞLER!
Olay yerine otuz metre civarı vardı. Kaldırımdaki engeller sebebiyle bisiklet yolunda yürüyordum. O esnada da telefonuma gelen ihbar mesajını okuyordum. Birden ayağımın gömülmesiyle sendeleyince ikinci adımımı da attırmış olduğum çimentolu botumla şaşkın bir vaziyette hemen geri çekildim. Meğerse yapboz tahtasına dönen o bisiklet yoluna yine yeni beton dökmüşler! (Bu esnada o yaş betona basan ben değil de bisiklet sürücüsü olsaydı mutlak suretle bisikleti devrilir ve yaş betona kapaklanırdı!) Çalışan ekipten birisi “abi kusura bakma” dedi.
ALDIĞIM KAYDI SİLDİRDİ
Diğer çalışanlardan biri de bot izimin bulunduğu fotoğrafımda da sunduğum gibi etraftan temin ettiği iki kukayı alarak çimentosu yaş olan zemine kukaları bırakmak üzere bana doğru yürümeye başladı. Bu esnada da duvarın arka tarafında bulunan ve inşaat çalışanlarının ustabaşısı olduğunu öğrendiğim şahıs, tarafıma küfürler savurarak üstüme doğru koştu ve beni darp ederek (önlemini almadan dökmüş olduğu çimentoya bastığım için) olayları kayıt altına aldığım telefonumu gasp etti. Daha sonra zorla ve çok çirkin sözlerle aldığım kaydı sildirdi. Mesleğimizin zorluklarından birisiydi bu, alıştım artık!
POLİSTEN YARDIM İSTEDİM
“Muhammet Bey; Hürriyet Bursa’da yayımladığınız konuları her okuduğumuzda canımızdan öte can küçük kızımız Naz’ı getiriyoruz aklımıza. Biliyoruz ki kaleme aldığınız yayımlarınızdaki sebeplerden dolayı nice canlar yanıyor. Masum hayatlar sona eriyor. Bence bu acılara karışanların aileleri ömürlerinin sonlarına kadar her gün ölüyor ve her gün diriliyor... Sebebi kim? Sebebi tabii ki ilgisiz yetkililerdir! Mesela köşenizde neredeyse her hafta yayımladığınız UEDAŞ meseleleri... Bizler UEDAŞ’ın gamsızlıklarından dolayı oluşan yayımlarınızı okurken korkuyor ve endişelerimizden kaynaklı olarak hasta oluyoruz da, UEDAŞ bu işin neresinde oluyor acaba! Bakınız lütfen. Uçları tamamen açıkta bırakılan elektrik kabloları var. Trafo kutusu da evlere şenlik! Üstelik bunlar yeşil alan üzerindedir. Zeminden yüksekliği de 50 - 60 santim civarındadır. Asıl işiniz söz verdiğiniz vizyonlarınız ve misyonlarınızdaki değerleriniz olsun. Önceliğiniz elektrik fiyatlarına düzenli olarak zam yapıp ücretlerini de derhal tahsil etmek olmasın!”
Valla ne diyeyim Fatih Talı. Yerden göğe kadar haklısınız. Elektrik işi şakaya gelmemelidir. Şahsım olarak çok üzülüyorum. Ayrıca yıllar oldu UEDAŞ’tan ben de yanıt alamıyorum. Acaba Bursa’dan taşındılar da haberimiz mi olmadı! Biri merak eder de ‘burası neresi ki’ derse; konum Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi (Akçalar peynircilik satış mağaza önü) üzerindeymiş…
DİKKAT HUSUMET VAR!
Hürriyet Bursa gazetemizin en yeni abonelerinden bir kurumsal şirketin üst düzey yöneticisi (Bilgisayar ve endüstri mühendisi) Ramazan Ünal: “Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi No. 6 belediye otobüs durağı arka yüzüne denk düşen alandaki kaldırım taşları bordür taşlarıyla husumet içindedir. İlgili husumetin daha da büyümemesi için arabulucuların devreye girmesi insaniyet namına çok önemelidir!” diyor.
İçinde bulunduğumuz hafta (07 – 14 Ocak) tüm dünya genelinde görme engeli olan kardeşlerimize değer verildiğini hatırlatmak anlamında ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu kıymetli farkındalık sahiplenmesi bizde, yalandan öteye gidemedi maalesef... En azından ben böyle düşünüyorum! Mesela; görme engelli vatandaşlarımızın kullanması için hizmet olarak sunulan ‘özel kabartmalı yön taşları’ için belki yüzlerce kez konu yaptık. Onlarca kez manşetten yayımlanan haberimizle ‘bu mu değeriniz?’ diyerek Bursa gündeminde en çok konuşulan olduk.
DİKKATE ALINMADIK!
Olduk da ne oldu, dikkate mi alındık? Yalan Taşları diye tarif ettiğim ‘özel kabartmalı engelli vatandaş yürüme yollarının’ amacını ne bu işi üstlenen yetkililer, ne taşları döşeyen çalışanlar biliyor. Vaziyet böyle olunca vatandaşın da umuru olmuyor! (Çok ama çok azımız istisna) Çünkü samimiyet yok ortada. Mevzu bundan ibarettir. Yaşam denen döngünün en zor imtihanına tabi tutulan görme engeli bulunan kardeşlerimizi bizler çok seviyoruz Sizlerin dertlerini ‘derdimiz bileceğiz’ buna söz veriyoruz. Hürriyet Bursa ailesi olarak haftanızı candan tebrik ediyor ve bir kez daha soruyoruz: SORUNUN FARKINDA MISINIZ?.
HİÇBİRİMİZ O KABARTMALARA GÜVENMİYORUZ
“Üç yılı aşkın bir süredir devam eden hak arayışımda pes etme noktasına geldim diyebilirim. Çünkü artık delirme noktasına gelmek üzereyim! İlgili fotoğraflarımda görmüş olduğunuz rezaletin adresi, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerindedir. Tam da nokta atışı adres vermem gerekirse; fabrikalar bölgesiyle konut alanlarını ayıran cadde (Fly Mutfak – Metdoor Kapı Fabrikası karşısı) üzeridir burası. Kaldırımı caddeyle birleşiktir. O da topraklı çukur yoldan ibarettir.”
‘30 KEZ BİLDİRDİM’
“Haklı talebimizi sorunun muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi’ne an az 30 kez bildirdim. Ses kayıtlarım saklı. Klişe gelen fiks menü e-postalarıma verilen yalan yanıtlar da cabası! CİMER’e de şikâyet ettim olanları. Ettim de ne oldu? Sinir hastası oldum. Bir de bu topraklı, çamurlu, çukurlu, mukurlu yolda yürürken ayağımı burktum ve ayak bileğim çatladı. Nasıl bir belaya düştük böyle? Şikâyetimi yayımlamanız bizler için çok önemli. Lütfen bize de ses olunuz. Olursunuz değil mi?”
Elbette oluruz Ramazan Ünsal; siz üç yıldır hakkınızı arıyorsunuz madem... Size ses olmak boynumuzun borcu. Tekrar geçmiş olsun diyorum.
ÇEŞMESİ VAR MUSLUĞU YOK
“Muhammet Bey, kolay gelsin. 30 Aralık 2021 tarihli yazınızı (SİZİN ARACINIZ HİÇ TUZDAN BOZULDU MU başlıklı) başkanımız gibi biz de okuduk. Şahsım olarak ilgili şikâyetin de mağdurlarından birisi olarak gerçekten çok sevinmiştim ‘ohhh be en nihayetin bu iş bitecek... diye düşünürken, ne oldu biliyor musunuz? 04 Ocak 2022’de aynı yere iki kamyon dolusu daha tuzu boşaltmasınlar mı? Bu esnada tuzların boşaltıldığı gün konuyla alakalı olarak belediyemize yine birçok şikâyet geldi. “Çevremi seviyorum, ağaçları ve yeşili koruyorum. Vatandaşımı kolluyor ve çalışanıma sahip çıkıyorum” masalı dünyanın en güzel masalı olsa gerek. Saygılarımla!”
Bu arada hemen belirteyim; o tuzları bölgeye 14. Karayolları Müdürlüğü boşaltıyor. Ancak belediye yetkililerinin de “Ne oluyor arkadaş? Niye bu tuzları döküyorsunuz?” diye sorması gerekmez mi diye sormaktan alamıyorum kendimi?
2022’Yİ KAÇIRMAYIN!
Adını sadece Gamze Hanım olarak belirtmemi isteyen Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’ndan her geçişimde gülmekten alamıyorum kendimi. Genellikle umumi tuvaletlerde kullanılan lavabo ve gider ucu yeşil alana sallandırılmış hortumundan ibaret bulunan musluksuz düzeneğiyle tam da komedinin dibi olan saçmalığı görünce inanın gülmeden edemiyorum. “Gülümseyin Nilüfer’desiniz” sloganına çok ciddi katma değeri olan bu projenin çoğaltılmasını istiyorum! Malum, özellikle şu aralar cidden gülmeye ihtiyacımız var” diyor.
Derken sen gel, tam da bu taşların üzerine yedi ayağı bulunan kutu profilleri, sekiz kolu olan onluk paslı inşaat demirlerini billboardların (ilan panosu) sabitleyicisi olarak dik ve git!
ENGELLİ KOŞUCU OLMALI
Vaziyet böyle olunca, burasını kullanacak kişilerin ya engelli koşu kategorisi şampiyonalarında derece almış kişilerden olması ya da boyunun 30 santim civarında olması gerekli. Çünkü ben yürümeyi denedim ve başaramadım. Başımı çarptım ve az kalsın belimi incitiyordum. Vay görme engeli olan kardeşlerimizin haline vay...
KABAHATİN FARKINDALAR!
Vay o devasa billbordların üzerine ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ eğitimi var diyerek duyuru yapanların vereceği eğitimlere vay... Bu esnada; buradaki üzüntünün telafisi için olsa gerek hemen devamında yine tam da yalan taşları üzerine dikilen panoda “Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” yazıyordu. Kişinin kabahatini bilmesi de bir erdemliktir!
Çok kıymetli Hürriyet Bursa gazetesi okurları.
2 Eylül 2014 tarihinden itibaren yazmaya başladığım ‘Okur Köşesi / Mahallenin Sorunları’ sayfasında sizlerin beğenisi ve desteğiyle büyüdüğümüz bir yılı daha geride bıraktık. Tarafıma yollanan binlerce haklı şikâyet, istek ve önerilerinizin tamamını ahlak ve saygı kuralları dairesi içinde yayımladık. Süreçte asla taraflı olmadık.
SÜREKLİ TAKİP ETTİK
Yayımlarımızla üç buçuk milyon civarı nüfusa sahip olan Bursa’mızda birilerimizin canlarının ya da mallarının ziyana uğratılmasına engel olmaya çalıştık. Dolayısıyla ilgili yetkililere; vurdumduymazlıklarını, aksaklıklarını ve yanlışlıklarını takip ettiğimizi hatırlattık. Bu sebeptendir ki Bursa basınında en çok okunan köşe olarak değer bulduk.
2022 YILINDA DA BURADAYIZ
Hürriyet Bursa gazetesi ekibi olarak bizleri böylesi gurur verici işlere vesile kıldığınız için sizlere teşekkür ederiz. 2021 yılında da 576 şikâyet, istek ve önerilerinize yer vermiştik. 576 isteğimizin 493 tanesinin sonuçlanmasına tanık olduk. Hatta isteklerimizin bazıları yayımlarımız sonrasında aynı gün içinde ilgili yetkililerce dikkate alınmış ve neticesine kavuşturulmuştu.
“AYDINLATMA direklerindeki klemens yuvası kapaklarının olmadığı yönündeki onlarcası üzücü yayımlarınızı anlatımlarınızdaki mizansenle alakalı olarak kâh gülerek kâh da endişe ederek okuduk. Hatta “UEDAŞ’a tavsiyem var. Kapak başkanlığı kurulsun. Alt kollarında da başkanlar, müdürler, amirler, şefler vazife alsın” demiştiniz ya, işte o gündür bugündür o başkanlık gerçekten kurulacak mı diye merak ediyorduk. Derken; 24 Aralık 2021’de kuşların yuva yaptığı, arıların bal bıraktığı, çay ve kahve partisi verilip dondurma faslına geçilme planı olan direğin denginde (Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı) bir hareketlilik başlayınca esnaf komşularımla birlikte izlemeye başladık.”
KAPAKLAR ORADA!
“Birçok UEDAŞ çalışanı o meşhur direkle beraber yol boyunca hizmet veren direklerin klemens yuvası kapaklarının tamamını sökerek yenilerini takmasınlar mı? Ardından söktükleri sağlam kapakları direklerin diplerine atmasınlar mı? Oysaki bu cadde üzerinde sizlerin ısrarcı yayımları sayesinde kapaksız direk kalmamıştı. Var olan sağlam kapakları sök ve sökülen kapakları da direklerin diplerine at git; oh ne ala! Hatta atılan kapakların bazılarının yanına ‘bir alana bir bedava’ misali fazladan kapak bıraktılar. Bu komediyi oğlum anlatmış olsaydı inanın ‘sallama’ derdim! Evet, aynen böyle oldu.”
KİM TOPLAYACAK?
“Dört gündür izliyoruz o kapakları caddede görev yapan temizlik çalışanı da almıyor. Vaziyet şu ki UEDAŞ sizi dinlemiş ve kapak başkanlık birimini kurmuş! Ancak var olan kapakları söküp yerine yeni kapakları takmak ve sökülenleri de direk dibinde bırakmak aklıselim bir iş olmasa gerek. Bu uygulamanın bir benzeri başka yerde var mı acaba? Bari o sökülen kapakları kapaksız direklere taksaydınız! Bu esnada attığınız kapakları kim toplayacak?”
“Kestel ilçesi Belediyesi’ni, dolaysıyla Kestel Belediyesi Başkanı Mehmet Keskin’i göreve davet ediyorum. Dört ayrı öğrencimin velisi beni aradı ve ricaları sonucunda buluştuk. Öncesinde ‘bir hata yaptım ya da öğrencilerimi üzdüm de onların şikâyetleri mi var acaba?’ diye düşünürken, velilerin farklı şikâyetiyle karşılaşınca hem sevindim hem üzüldüm. Benden yardım istediler. Benim de aklıma siz geldiniz. Ertuğrul Gazi Mahallesi tokiler bölgesi Petrol Ofisi akaryakıt istasyonu karşısına (Yakupbey Cami önü) boşaltılan tuz öbekleri ilçe sakinlerinin canına ot tıkıyormuş! Üstelik de bu her kış başı böyle oluyormuş. Tuzu boşaltan, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ymüş. Maksat, kar yağınca zemine atılacakmış. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor değil mi? Çünkü ben öyle düşünmüştüm. Ancak izin dahi alınmadan şahsın arazisine gelişigüzel boşaltılan tuz öbeği yağan yağmur ve rüzgârla birlikte akarak; tarım arazisinin, çevrenin, civarda dikili olan ağaçların en ilginci de araçların canına ot tıkıyormuş!
ARAÇLAR PERT OLUYOR
“Velilerimden dördünün aracı da pert olma derecesine gelmiş. Araçlarının marş dinamosu, şarj dinamosu, ön takım şase şaftı zemindeki tuzdan kaynaklı olarak ıskarta olmuş. Her birinin de ayrı ayrı tamir raporları varmış. Keza dört araç dördünde de aynı şikâyet… Oto tamircisinin birisi: “Bu aracı tuz fabrikasına mı yatırdınız? Yazık olmuş tertemiz araca…” demiş. Daha sonra aymışlar ki meğerse arızaya sebep olan tuz, buraya boşaltılan tuz öbeğinden kaynaklanıyormuş. Kim bilir ilçemizde kaç kişinin aracı bu şikâyetten dolayı tamire gitti de sebebini bilen yok… “
YOLUN KARŞISINA ATILDI
“Öğrencilerimin velileri ilgili şikâyeti Kestel Belediyesi başkanlarına onlarca kez hem yazılı hem de sözlü olarak bildirmişler. Başkanlar da şekil olsun diye olsa gerek zaman zaman tuz öbeklerini iş makineleri yardımıyla toplayıp yolun karşı tarafına atıyormuş. Ayıp ötesi bir durum... Sağ cepten sol cebe! Buradaki tuz öbeği şikâyetten sonra ilgi alanıma girdi. Gerçekten çok rezalet bir durum var ortada. Benim de aracım var ve ben de merak etmeye başladım aracımın durumunu. Ocak ayında, Bursa Küçük Sanayi Bölgesi’nde bulunan tamircime göstereceğim aracımı. Ağacı ve toprağı geçtik diyelim. Malum, toprak ve ağaç mühim değil. Çiftinin toprak neyine, orası tamam da… (!) Ancak şunu çok merak ediyorum. Kelesli kardeşlerimizin araçlarında oluşan zararın bedelini kim ödeyecek?”
O hizmet binasına da nazar değdi! Tıpkı, yıllardır nazar boğumundan kurtulamayan ve nazarın ağırlığından kaynaklı olsa gerek zerre ilgi bulmayan ‘acıların çocuğu’ filmini oynayan Havuzlupark gibi! Mevzu neymiş; yerin önemi önemli değilmiş! Mevzu; işin bitirilmesiymiş ve yüklenici firma işini bitirmiş! İşin devamı da hurdacılara devredilmiş.
AÇILIŞ MERAKI
Nasıl olsa halk parasını ödüyormuş!
“Yurt dışından ziyaretimize gelen yabancı uyruklu aile dostumuza şehrimizi tanıtma amaçlı gezi yaptırdım. Uludağ’ı da görsün istedim. Uludağ planımızdaki ulaşımımızı, yönetimi Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan teleferik yoluyla yapalım istedim. Sarıalan’a gidiş için biletlerimizi aldım. ‘Yerli’ diye tanımlanan benim biletimin bedeli 75 lira, yabancı uyruklu olan ‘tam’ diye tanımlanan arkadaşlarımın bilet bedeli olan 250 lirayı ve 6 ile 8 yaşlarındaki çocuklarının bedeli olarak da 210 lirayı ödedim. Toplamda 1.245 lirayı ödeyince açıkçası şoke oldum. Çünkü iki ay sonra Almanya seyahatim var. Uçak biletini peşin aldım. Bunun için 1.200 lira ödedim. Gel de şoke olma! Beraberinde birkaç saatliğine park etiğim aracım için de 26 lira ödedim! Ödediğim paraya bakıyorum da… Acaba teleferiğin kazancına hissedar mı oldum? (!)”
Olur mu olur Sedat Rengiiyiler. Ay sonunda hesabınızı kontrol edin derim. Bakmışsınız kâr payınız hesabınıza yatırılmış!
Butona basma ihalesi üzerine kalan yolcular
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Ali Nur’un e-postasını özetimle aktarıyorum: “18 Aralık 2021 tarihinde yönetimi ve kontrolü BURULAŞ’ta olan 16 M 10204 plakalı özel halk otobüsüne bindim. Otobüs şoförü siyaset yapmayı da vatandaşa laf atmayı da çok iyi başarıyordu! Hatta seyir halinde hem mesajlara bakıyor hem telefon ile konuşuyordu! (Fotoğraflarım da şahittir, saat 14.19) Ancak kaptan bey ne hikmetse araç içinde kapı yanında bulunması gereken DUR butonunun bozuk olmasına ve de otobüsten inme ihtiyacı olan yolcuların arka koltuk denginde bulunan butonun yanına oturduğu için butona basma ihalesi üzerine kalan yolculara ‘Düğmeye basar mısınız? İneceğiz de…’ diye yalvarışlarına pek ehemmiyet vermiyordu.
Tur bitiminde de yanlış perona girdiği (3 nolu peron) için başka sürücü tarafınca uyarılıp kendi peronuna girebilmek için tehlikeli geri manevrasını da önemsemiyordu. Ya da bana öyle geliyordu! Kusura bakmayın ama BURULAŞ’ın otobüs kaptanlarına yönelik olarak yolcu ve seyahat ilişkileri nasıl olmalıdır cinsinden eğitimleri yok mu? Bunun yanıtını merak ediyorum da...”
“Yıllardır gazetemiz Hürriyet Bursa ekini hiç istisnasınız takip ediyoruz. Köşenizdeki yayımlar sayesinde de ilgi ve sahiplenme konusunda bol keseden atan belediye başkanlarının masallarını okurken çok kızıyoruz! Elbette işini layıkıyla yapanlar varsa onları hariç tutuyoruz. Hele bir masal var ki Pinokyo almış olsa bu işi burnu Ankara’ya kadar ulaşırdı sanırım! Yollamış olduğum fotoğrafların adresini sizler ve sizleri biz gibi düzenli olarak takip eden her okurunuzun mutlak suretle bileceğini tahmin ediyoruz. Bildiniz değil mi? Burası sizin tanımınızla Büyükşehir Belediyesi’nin himayesindeki “Çöplükbey Caddesidir.” Belediyemizin bizlere sunduğu resmi tanımıyla da Osmangazi Belediyesi’nin Kutlukbey Caddesi’dir! Konuyu en son olarak bir albayın imzasıyla 09 Aralık 2021 tahinde yayımlamıştınız. “Çöplükbey misafir alımlarına da başlamış” başlıklı haberinizde Bursa’mızın ayıbı ve utançların da utancı olan utanç adresini yine yayımlamıştınız. İşte o yayımınızdan sonra Osmangazi Belediyesi, onca masraf ve emekle getirdiği demir kasaları toplattı. Yer gök yine çöp oldu! Böylesi rezaleti yeminle ne gördüm ne de duydum. Her yayımınızdan sonra orası belediye ekibiyle doluyor! Yani gel, git, git gel, götür getir… İddia ediyorum bu saçmalıklara harcanan parayla iki daire alınırdı. Benim de şikâyetimi yayımlamanızı rica ediyorum. Bakalım benim etkim ne olacak!”
HESAP SORACAK BİR BAŞKAN ARANIYOR
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çevre Mühendisi Elif Kayalı, bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi ile Şirinlevler Mahallesi arasından geçen Balıklıdere’nin (Çöplüdere) hali yine içler acısı! İlgili şikâyeti siz yayımlıyorsunuz ardından Yıldırım Belediyesi ekipleri onlarca personeliyle, iş makinelerimizle ve kamyonlarımızla gelip çöpleri toplayıp gidiyor. Allah’tan şu aralar epey yağmur yağdı da dere suyu gördü! Dere binlerce çöpü suyuyla birlikte götürdü. Nereye götürdü? Sağ cepten sol cebe girdi olayı oldu! Hem mademki bu iş böyle oluyorsa biz de çöplerimizi camlarımızdan / balkonlarımızdan fırlatalım belediye ekipleri gelsin ve toplasın! Bursa’da sorumluluğunu bilen ve kendilerinin de yaşadığı şehre ihanet eden rezillere, sefillere, değer bilmezlere ve saygısızlara hesap soracak bir başkan yok mu?”
“Nilüfer Belediyesi başkanlık binası önündeki aydınlatma direğinin de klemens yuvasının kapağı yok. Tam da belediye önünde... Ya biri oraya elini soksa, tesadüfen yaşıyoruz bence!”
BİR EL ATIN
Turgay Aydem, biri de elini sokmayı versin oraya. Hem elinin ne işi var orada! Her şeyi yetkililerden beklemeyiniz. Hiç olmazsa bir kartonu keserek elde edebileceğiniz kapakla kapatmayı da mı akıl etmezsiniz!
ÇANCILAR DURAĞINDA İNİN VE...
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru olan Mustafa Çavdar: “Osmangazi Metro istasyonu girişindeki yağmur suyu ızgaralarının birisi eksiktir. Bu durum bir aydır da böyledir. Her gün on binlerce kişi buradan geçmektedir. Elbette geçişlerini yapanların içinde onlarca yetkili de vardır. Bu durum onların da mı dikkatlerini çekmemiştir? Hani, benim dikkatimi çekiyor da! O ızgara biran evvel tamamlansın. Çünkü dalgın olarak yürüyen bir vatandaşımız, ebeveyninin elinden tutmayan çocuk ya da görme engeli olan kardeşimiz burada feci şekilde yaralanabilir ” diyor.
ŞÖYLE BİR ÇÖZÜM VAR...
Sonrasında da döneminin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafınca açılışı yapılarak hizmete alınmıştı ve bugün... Tarihler 16 Aralık 2021’i gösterdiğinde rüzgar gülünden geriye kalan tek şeyin kanatsız gövde olduğunu görünce çok üzüldüm… Birden aklıma bakınız ne geldi! Şöyle ki, buna da bir açılış yapılsın. Açılış davetinin adı da; ‘Dünyanın hem de deniz gören ilk kanatsız rüzgar gülü Bursa’da’ olsun!
Hani nerede o ağaç diken yetkililer
Adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa gazetesi okuru bir iş insanın endişesini özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Gülbiten Sokak’taki (Doruk Hastanesi inşaatının yanı) ‘yeşil alanın’ (Tapu kayıtlarında öyle diyor) bir bölümüne dalış oldu! Dalmanın sebebi oraya bir ilin dernek binası yapılacakmış! Sırf bu yüzden yeşil alandaki ağaçların kesimine başladılar. Şimdilik kesilen ağaç sayısı on… Bu esnada hızlıca kamyonlar dolusu çakıl alana boşaltıldı. Şikayetimizi Nilüfer Belediyesi’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne yaptık, hem de kaç kez… Gelen giden yok. Hani nerede o ağaç diken ve yeşili katlettirmeyiz diyen yetkililer? Kanunlar hepimiz için geçerli olmalı.
Ah Acemler vah Acemler
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük ilçesi olan Osmangazi ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafından milyonlarca lira harcanarak kurulan ve ardından da şaşalı açılışıyla hizmete giren Acemler Spor Salonu’nu gezip gördüm. Neticede diyebileceğim şudur: Ah Acemler Vah Acemler....
İkamet adresime 600 – 700 metre uzaklıktaki Osmangazi Belediyesi Acemler Spor Salonu, internetteki arama motoruna göre “geçici olarak kapalı”. Yani faaliyet yok. Eh olabilir tabii faaliyet olmaması normal. Pandemi var, insanların sağlığı ön planda vs.. Ancak geçen hafta bir arkadaşım, “Bir gidip bak salonun halini hiç beğenmedim” deyince soluğu hemen Acemler Spor Salonu’nun önünde aldım.
Daha binanın dışındaki idrar izlerini görünce “Yanlış giden bir şeyler var burada” dedim kendi kendime.
Spor salonunun çarpık çurpuk (Bu hale gelmiş zamanla) kapısının önüne geldim. Uzunca kapıyı yumruklayarak (içeride birisi varsa gelsin açsın maksadıyla) çaldım.
Kapının camından bakıyordum. Birisinin geldiğini gördüm. O kişi kapıyı açtı. Ben görevli sanıyordurn; ama bu kişinin mekanı kendine ev edinmiş bir madde bağımlısı olduğunu öğrenince şoke oldum.
Meğer altı aydır burada kalıyormuş, Kendi iddiasına göre buraya gönüllü bekçilik de ediyormuş. Geçenlerde malzeme çalanları demirle bile kovalamış. Ben içeriye baktğımda yerde üç yatak duruyordu. Biri onunmuş, ikisi de misafiri geldiğinde lazım oluyormuş... Duy da inanma...
Ben bu vatandaşın söylediklerini not ettikten sonra içeriyi fotoğraflamaya başladım. Zaten neler olduğunu siz net biçimde fotoğraflardan göreceksiniz fazla anlatmama gerek yok. Ama inanın içim acıdı. Spor salonunun fotoğraflarını çekerken gördüğüm manzara karşısında ağlamamak için kendimi zor tuttum.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük ilçesi olan Osmangazi ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafınca, yani bizlerin parasıyla, milyonlarca lira harcanarak kurulan ve ardından da şaşalı açılışıyla hizmete giren ve tarife göre spor salonu; ama gerçekte acıların salonu değil mi sizce de...
BAŞKAN ‘HİZMET SUNUYORUZ’ DEMİŞTİ
Bu esnada; Osmangazi Beleye Başkanı Mustafa Dündar, 02 Temmuz 2021 tarihindeki bir konuşmasında: “Osmangazi Belediyesi olarak hayatın her alanında spordan kültür sanata yatırımlar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu vergilerin her kuruşunu yine vatandaşa hizmet olarak sunuyoruz” demişti.
Üstelik, spor salonunun 8 metre yanında TC: Bursa Valiliği Osmangazi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve tam da giriş kapısının 7 metre karşısında TC. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir hizmet binası var. Yani 7/24 güvenlik personeliyle kontrol altında olan bir alan burası!
VATANDAŞ OLARAK ARADIM
Bütün bunlardan sonra bir de belediyeyi aradım. Tabii Hürriyet Bursa yazarı değil vatandaş olarak... Uzun uğraşlardan sonra telefona çıkan görevli, bana salonun kapalı olduğunu doğrularken kompleksin yenileceğini söyledi.
Şimdi arama motorlarına girip bakın. Salonun işlerken haline dair pek çok fotoğraf bulacaksınız. Sonra bir de benim çektiğim fotoğraflara bakın. Bir tesis düzgün kullanılırsa, korunursa, temiz tutulursa yenileme dediğiniz şey neyse muhtemelen ufak tefek masraflarla hallolur. Ama söz konusu Acemler Spor Salonu’nuysa... Vallahi ben buna yenileme diyemem. Olsa olsa yeniden yapma diyebilirim. Peki kimin parasıyla? Tabii sizin, benim, bizim paralarımızla...
GÖNÜLLÜ BEKÇİYE NE OLACAK?
Bu arada bu yazının yayımlanmasının ardından bizim gönüllü bekçiyi kadroya alırsanız bence hayır işlemiş de olursunuz. Benden söylemesi....
NOT: Bilmeyeneler için burası; Kükürtlü Mahallesi’nde (Mudanya Caddesi üzeri) bulunan T.C. Bursa Valiliği Osmangazi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yanı...