Ah Acemler vah Acemler

28 Aralık 2021 tarihli yayımımızda ‘BURSA’DA BİR BENZERİ YOK’ başlığımla sunduğumuz şikâyetimizde...

Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki (Türk Telekom önü) kaldırımda unutulan kuyunun yüzde yüz kapatılmış olacağını düşünerek (Çünkü orada her saniye yaya geçişi var ve bu tehlikeli oluşum asla kabul edilemezdi.) sonrası fotoğrafımı almak için ilgili adrese gitmiştim. Ancak bir metreden fazla derinlikteki ve içine çok rahatlıkla erişkin dört kişiyi alabilecek genişlikteki kuyuya müdahale edilmediğini görünce açıkçası pek şaşırmadım.

YOKSA HİZMET Mİ?

Çünkü 28 Aralık 2021 tarihindeki köşemde ‘Allah için bu şehirde belediye diye bir kurum var mı?’ demiştik. Vaziyete bakınca ‘demek ki yokmuş’ diyesim gelmişti ki… Kuyunun üstünden uçarak geçenleri ve etrafında denge yürüyüşü yapanları görünce bu düşüncemden vazgeçtim. Belediyemizin halkımıza hizmetiymiş meğerse nereden bilebilirdim!

Tüm mevcut özelliklere istinaden de önceki konu başlığımı eksik yazdığımı düşünerek başlığı ‘TÜRKİYE’DE BENZERİ YOK?’ olarak güncelliyor ve özür diliyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun!

Üşümesinler diye mi giydirdiniz?

Hürriyet Bursa gazetesi okuru Semih Hocaoğlu, özetimle: “Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Zekai Gümüşdiş Sanayi Caddesi üzerindeki trafik işaret levhaları (Opet ve Petrol Ofisi akaryakıt istasyonu önünden başlıyor) aylar önce belediye çalışanlarınca siyah naylon poşet ile kapatılmıştı. Buradaki amacın ne olduğunu merak ediyorum. Merak edilemeyecek gibi de değil ki! Ayrıca devamında bulunan ‘yol çalışması var’ işareti de gereksiz. Sebebiyse yol çalışması biteli bir yıl oldu. Bunlara ne dersiniz?” diyor.