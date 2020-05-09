Acili acilen yakın

Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor okurumuz, özetimle şunları söylüyor:
“Çekirge Devlet Hastanesi’nin acil girişine işaret eden ışıklı tabelanın üç harfi aylardır yanmıyor. Bu durum bazı vatandaşlarımız için engel oluşturabilir. Diyeceğim o ki, sorunu giderin ve acilen acil lambalarını yakın! Saygılarımla.”
Böylesine aşikâr sorunun üstelik çözümü de son derece basit bir konunun ilgililerince görülmemesi cidden çok ayıp. Öyleyse; İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı’nın dikkatlerine diyeyim!
BIKTIK ARTIK
ENDÜSTRİ Mühendisi Bülent Hızlı şikayetini şöyle dile getiriyor: “Nilüfer, Ata Bulvarı’nda (Özgür Kavaklı inşaatı önü) aracımla seyir halindeydim. Cadde üzerindeki menhol kapağının etrafında oluşan çukuru fark edemedim. Aracımla üzerinden geçtim ve öfkelendim. Aracım öyle sarsıldı ki, tarif edemem. Bıktık bu çukurlardan” diyor. Açık konuşmak gerekirse ben de bıktım o çukurlardan Bülent Bey...
DİKKAT MENHOL ÇUKURUNA GİREBİLİRSİNİZ
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan esnaf okurumuz Sadi Yükselen, “Ne olacak bizim halimiz?” diyor ve ekliyor: “Muhammet Bey, arıza uyarısı veren aracımı tamire götürmek için yola çıktım. Yıldırım, Kurtbasan Caddesi Sıracevizler Mahallesi No:59 1/A önüne geldiğimde aracım kanguru gibi zıpladı! Açıkçası korktum. Zıplama sebebimiz işaret ettiğim noktadaki menhol kapağı çukuruna girmiş olmamdı. Bir tavsiyem olacak belediyelerimize. Kadrolarında ‘menhol çukuru başkanlığı’ oluştursunlar!”
Gerçekten çok acı bir durum bu Sadi Yükselen. Kentimizde on binlerce benzeri sorun var ve ilgili yetkililerin umuru değil.
OSMANGAZİ’YE 2 SORU
OKURUMUZ Pelin Alnıpak, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi, Mudanya Yolu Caddesi Endülüs Park karşısındaki yeşil alan çöplüğe aday olmuş! Şunları çok merak ediyorum. 1) Bu kirliliğe sebep olanlar neden cezalandırmıyor? 2) Sorumlusu olan belediyemiz bu çöpleri neden toplamıyor?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
İSKİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
“DESTEK bekliyoruz’ başlıklı yayımınıza konu olan ‘trafo kapakları’ (Yavuz Selim Mahallesi) ilgili ekiplerce takılarak, oluşması muhtemel olan risklerin önüne geçilmiştir. Ayrıca kapakların bazı vatandaşlarımızca çalındığı tespit edilmiştir. Yenisi takılan kapaklar kilit desteğiyle sağlamlaştırılmıştır. Bildiriminiz için teşekkür ediyoruz.
Acili acilen yakın
Adının açıklanmasını istemeyen bir doktor okurumuz, özetimle şunları söylüyor:
“Çekirge Devlet Hastanesi’nin acil girişine işaret eden ışıklı tabelanın üç harfi aylardır yanmıyor. Bu durum bazı vatandaşlarımız için engel oluşturabilir. Diyeceğim o ki, sorunu giderin ve acilen acil lambalarını yakın! Saygılarımla.”
Böylesine aşikâr sorunun üstelik çözümü de son derece basit bir konunun ilgililerince görülmemesi cidden çok ayıp. Öyleyse; İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı’nın dikkatlerine diyeyim!
BIKTIK ARTIK
ENDÜSTRİ Mühendisi Bülent Hızlı şikayetini şöyle dile getiriyor: “Nilüfer, Ata Bulvarı’nda (Özgür Kavaklı inşaatı önü) aracımla seyir halindeydim. Cadde üzerindeki menhol kapağının etrafında oluşan çukuru fark edemedim. Aracımla üzerinden geçtim ve öfkelendim. Aracım öyle sarsıldı ki, tarif edemem. Bıktık bu çukurlardan” diyor. Açık konuşmak gerekirse ben de bıktım o çukurlardan Bülent Bey...
DİKKAT MENHOL ÇUKURUNA GİREBİLİRSİNİZ
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan esnaf okurumuz Sadi Yükselen, “Ne olacak bizim halimiz?” diyor ve ekliyor: “Muhammet Bey, arıza uyarısı veren aracımı tamire götürmek için yola çıktım. Yıldırım, Kurtbasan Caddesi Sıracevizler Mahallesi No:59 1/A önüne geldiğimde aracım kanguru gibi zıpladı! Açıkçası korktum. Zıplama sebebimiz işaret ettiğim noktadaki menhol kapağı çukuruna girmiş olmamdı. Bir tavsiyem olacak belediyelerimize. Kadrolarında ‘menhol çukuru başkanlığı’ oluştursunlar!”
Gerçekten çok acı bir durum bu Sadi Yükselen. Kentimizde on binlerce benzeri sorun var ve ilgili yetkililerin umuru değil.
OSMANGAZİ’YE 2 SORU
OKURUMUZ Pelin Alnıpak, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi, Mudanya Yolu Caddesi Endülüs Park karşısındaki yeşil alan çöplüğe aday olmuş! Şunları çok merak ediyorum. 1) Bu kirliliğe sebep olanlar neden cezalandırmıyor? 2) Sorumlusu olan belediyemiz bu çöpleri neden toplamıyor?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
İSKİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
“DESTEK bekliyoruz’ başlıklı yayımınıza konu olan ‘trafo kapakları’ (Yavuz Selim Mahallesi) ilgili ekiplerce takılarak, oluşması muhtemel olan risklerin önüne geçilmiştir. Ayrıca kapakların bazı vatandaşlarımızca çalındığı tespit edilmiştir. Yenisi takılan kapaklar kilit desteğiyle sağlamlaştırılmıştır. Bildiriminiz için teşekkür ediyoruz.