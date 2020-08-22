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Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>2021 model görünmeyen kameralar
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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

2021 model görünmeyen kameralar

22 Ağustos 2020

Okurlarımızdan İhsan Denizci, bakınız ne diyor:

2021 model görünmeyen kameralar

“BURULAŞ / Bursaspor Acemler Metro İstasyonu önünde hizmet veren asansör çalışmıyor. Engelli vatandaşlarımız için bu durum hiç de kabul edilir değil. Ayrıca her iki asansörde de ‘Bu asansörler 24 saat kamera ile izlenmektedir’ yazısıyla uyarı yapılmıştır. Ancak ne hikmetse ortada, kıyıda, köşede, içinde ve dışında kamera yok. Yoksa asansör 2021 model görünmeyen kameralarla mı izleniyor?”

ENGELİ OLAN ENGELLİ RAMPASI

2021 model görünmeyen kameralar

Adının açıklanmasını istemeyen zabıta memuru, şöyle diyor: “Tarihi Abdal Köprüsü onarıma girmişti. Onarım sonrası basamaklı alanın bir bölümüne engelli rampası yapılmıştı. Gelin görün ki rampanın önü sizin de gördüğünüz gibi kapalı! Durumu birçok kez “Bu böyle olmamış…” cinsinden ulaşabildiğim yetkililere aktarmıştım. Ancak sonuç; ‘sıfıra sıfır elde var sıfır’ Engeli olan engelli rampası özellikle oraya hiç yakışmadı!”

MENHOL KAPAKLARIYLA İMTİHAN

Bir laf vardır: Sinek ufaktır; ama mide bulandırır. Çalışır didinirsiniz; bir sürü güzel hizmet yaparsınız; ama küçük bir menhol kapağı bu güzel hizmetleri örtüverir. Ne demek istediğimi aşağıdaki iki mesajı okuyunca daha iyi anlayacaksınız; ama sevgili yetkililer; ne olur şu ‘küçük’ menhollerle (rögar) de ilgilenin bir zahmet...

DİKKATE ALINMAYACAĞIMIZI BİLDİĞİMİZ İÇİN...

2021 model görünmeyen kameralar

Adının açıklanmamasını isteyen üniversite öğrencileri A. K., ve O. D.,: “BUSKİ 1 durağında otobüs bekliyorduk. Durağa yanaşan belediye otobüsünden bir kadın indi. O kadın elimizle işaret ederek göstermeye çalıştığımız noktada BUSKİ’ye ait olan menhol kapağı yanındaki çukura takılarak (Eksik döşenmiş taş sebep oldu) düştü. Kalkması konusunda yardım ettik. İnanın bu olaya çok üzüldük. Durumu kime anlatmaya kalksak muhatap bulamayacağımızı ve muhatap bulsak bile dikkate alınmayacağımızı bildiğimiz için konuyu sizlere yolluyoruz. Yayımlarsanız çok seviniriz. Saygılarımızı sunarız.”
Sahiplenme kültürünüz için teşekkür ediyorum gençler. Düşen kadının yerinde bizim ailemizin bir ferdi de olabilirdi. Sayın yetkililer; aman yaptırdığınız işleri kontrol etmeyin. Yoksa günah olur!

ARABAYI ANİDEN ÜZERİME SÜRDÜ... MEĞERSE...

2021 model görünmeyen kameralar

Emekli kamu yöneticisi Serdar Yılmazer: “19 Ağustos 2020 saat 21.37’de ailecek aracımla birlikte Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi’nde seyrediyorduk. Bir aracın aniden direksiyonunu kırarak üzerimize doğru gelmesine tanık olduk. Çok korktuk. Biraz dalgın olsaydım kafa kafaya çarpışacaktık. Öyle öfkelendik ki anlatamayız. Sonra ne görelim? Cadde boyunca birçok araç aynı manevrayı yapmasın mı? Meğerse araç sürücüleri cadde üzerindeki menhol kapaklarının etrafındaki oyukların içine düşmemek için kaçıyorlarmış! Öfkem ve öfkemiz nefrete dönüştü bunu görünce. Böyle sorumsuzluk mu olur Allah aşkına! Ya, dikkatli olmasaydım… Madem bir çalışma yaptınız ve çalışmalarınız da devam ediyor. Neden uyarıcı trafik işareti ile yaptığınız işi desteklemiyorsunuz? Yetkililere soruyorum. Sizde vicdan mı yok!”

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