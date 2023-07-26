ASELSAN’dan hava savunmada ‘terzi işi’ çözümler

Haberin Devamı

- IDEF’2023 Uluslararası Savunma Fuarı dün itibarıyla açıldı. Bu sene fuarın 16’ncısı düzenleniyor. Fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı 1300’den fazla firmanın katılacağı söylendi. İlk fuar 1993 yılında düzenlenmişti ve 22 ülkeden 31 yerli ve 159 yabancı olmak üzere toplam 190 firma katılmıştı. Son yapılma tarihi olan 2021’de ise 53 ülkeden 537’si yerli ve 701’i yabancı toplam 1238 firma fuara iştirak etmişti. Sayılara baktığınızda Türk şirketlerinin oranının nasıl arttığını sizler de net olarak görebilirsiniz. IDEF sayfasında bulamayacağımız bilgi ise sergilenen ürün miktarı. Aslında bugün ASELSAN‘ın fuarda sergilediği ürün sayısı, ilk fuara katılan bütün Türk firmalarının ürün sayılarından daha fazla. Ayrıca kilogram başına düşen ihracat fiyatı üzerinden değerlendirme yapmaya kalkarsak kıyas kabul edilmeyecek bir noktada olduğumuz söylenebilir. Türk şirketleri teknolojik olarak ara ürünleri üretmeyi başardığı andan itibaren çözüm modelleri geliştirmeyi de başardı . Şimdi size ASELSAN’ın bu fuar için hazırladığı ve lansmanını yapmayı planladığı ürünleri tanıtmaya çalışacağım...

Haberin Devamı

İHTİYACA GÖRE TASARIM

Türk savunma sanayisi haberlerine baktığımız zaman ortaya çıkan ürünlerle gurur duyuyoruz. Ancak büyük resme baktığımızda bir ürünü üretmek işin sadece bir bölümü… Çok stratejik bir ürünü hazır şekilde satın almak da tek başına bir çözüm değil. Bir ürünü değişen ihtiyaçlara göre uyarlayamadığınız zaman işlevini yerine getiremediğini ülkemizin etrafındaki pek çok çatışma bölgesinde yaşanan deneyimlerde görebiliyorsunuz. Bir ülkenin saldırılara karşı savunmasının ön cephesinde artık hava savunma sistemleri yer alıyor. Gökyüzünü güven altına almadıkça ülke toprakları da büyük askeri platformlarınız da güvende olmuyor. Savaş uçaklarının yanında SİHA’lar, mini İHA’lar, İHA sürüleri, balistik füzelerin çeşitlenmesi, alçak irtifada radarlara yakalanmayan seyir füzeleri gibi pek çok tehdide karşı önlem almanız gerekiyor. Terzi işi çözümlere ihtiyaç tam da burada ortaya çıkıyor. Alçak, orta ve yüksek irtifa hedeflerine yönelik farklı katmanlarda hava savunma çözümleri sunan ASELSAN, milli mühendislik gücüyle hava savunma silah ve füze sistemlerinin sensör, komuta kontrol, haberleşme ve atış kontrol sistemleriyle entegre olduğu katmanlı hava savunma konseptine uygun çözümler tasarlıyor ve üretiyor.

Haberin Devamı

4 YENİ SAVUNMA ÜRÜNÜ

ASELSAN’ın hava savunma füze sistemi çözümlerinden Kaideye Monteli Stinger (KMS) projesinin ardından Ateş İdare Cihazı (AİC) ve Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi (KORKUT), Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR A+) ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin (HİSAR O+) milli olarak geliştirilmesiyle ülkemiz açısından önemli bir teknolojik aşama kat edildi. Yüksek irtifada milli bölge hava savunma füze sistemi çözümü SİPER üzerine çalışmalar da Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde tüm hızıyla devam ediyor. 90’lı yıllardan beri hava savunma üzerine çalışan şirket, farklı tehditlere karşı geliştirdiği dört yeni hava savunma ürününün lansmanını IDEF’2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda bir arada yapıyor. İsmini gök vatanımızdan alan GÖKSUR Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, GÖKDEMİR Füze Fırlatma Sistemi ile GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi bir arada görücüye çıkıyor.

Haberin Devamı

1- GÖKSUR: YAKIN TEHDİDE HAVA KALKANI

Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, deniz platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında görev alacak hayati önem taşıyan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada GÖKSUR, Mavi Vatan’da gemisavar füzeleri, Silahlı/Silahsız İnsansız Hava Araçları, seyir füzeleri, savaş uçak-ları ile helikopterlerin içinde olduğu tehdit setine karşı hava ve füze savunma görevini icra edebilecek. GÖKSUR, önleyici füze olarak TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen BOZDOĞAN Füzesi ile güncel hava tehditlerine karşı gemi özsavunması için etkili bir çözüm sağlayacak.

Haberin Devamı

2- GÖKDEMİR: NOKTA HAVA SAVUNMASI

ASELSAN’ın bir diğer hava savunma ürünü olan GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi geliştirme faaliyetlerinde, milli olarak geliştirilmekte olan hava-hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesi hedeflendi. GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi’nde TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen GÖKDOĞAN füzesi kullanılarak güncel hava tehditlerine karşı nokta hava savunması için etkili bir çözüm sağlandı. GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, ilk atışlı testini Haziran 2022’de ASELSAN Ateş İdare Cihazı’na entegre olarak başarı ile gerçekleştirdi. İntikale hazırlık ve mevzilenme süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR pek çok güncel özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Haberin Devamı

3- GÖKBERK: MOBİL LAZER SİLAHI

ASELSAN, lazer silah sistemlerine ilişkin yoğun çalışmalar yürütüyor. GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi; İHA’ların radar ve elektro-optik algı-layıcılar ile arama, tespit ve takibinin yapılabileceği; en az 5kW gücündeki lazer silahı kullanılarak tehditleri fiziksel olarak imha ediyor. Sistem, Kangal karıştırıcı altsistemi ile karıştırma yaparak İHA’ların işlevsel imhasını gerçekleştiren bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. GÖKBERK, tüm sistemi 6x6 lastik tekerlekli araç platformunda bir araya getiriyor. GÖKBERK, lazer silahı kullanarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı altsistemini kullanarak da işlevsel imhasını gerçekleştirebiliyor. GÖKBERK’in öncelikli kullanım alanları olarak kara ve deniz platformları, enerji santralleri, hava alanları, sınır karakolları, karargâh binaları ve konvoy geçiş güzergâhları olarak belirlendi. İlerleyen dönemde mevcut platformlar-daki güç seviyelerinin arttırılması ile Modüler Lazer Silah Kuleleri’nin geliştirilmesi de planlanıyor. GÖKBERK için lazer kaynağında TÜBİTAK BİL-GEM ile işbirliği içinde çalışılıyor.

4- GÜRZ: ÜSTÜN HAREKET KABİLİYETİ

Son yıllarda değişen savaş koşulları ile birlikte hareket kabiliyeti yüksek hava ve füze savunma sistemlerine olan ihtiyaç da arttı. ASELSAN’ın bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirdiği GÜRZ Hava ve Füze Savunma Sistemi, hem sabit tesislerin hem de intikal halindeki konvoyların hava tehditlerine karşı korunmasını sağlayabilecek. Sistemin üstün hedef tespiti, takip yeteneği, önleyici seti ve silah tahsis çözümleri sayesinde tehditlere karşı yüksek imha gücünü maliyet etkin bir mimaride sunabilecek. Hava savunma sistemleri, savunma sanayisi alanında üretilebilecek en karmaşık sistemler arasında yer alıyor. Çok geniş bir yelpazedeki tehditlere karşı çok kısa bir zamanda karşılık verebilmek için haberleşmeden komuta kontrole, elektro-optikten radara akla gelebilecek neredeyse tüm sistemleri bünyesinde barındırıyor. ASELSAN, bu alanda uzmanlık gerektiren pek çok alanda geliştirdiği yetkin yeteneklerle öne çıkıyor. ASELSAN, projelerinin çoğunda ülkemizin önemli füze geliştiricileri ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE ile işbirliği içinde çalışıyor.

TÜM ASELSAN’IN ELLERİNE SAĞLIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Savunma Sanayii Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’da görev yaptığı süre boyunca çok başarılı işlerin altına imza attı. Millileştirme seferberliği kapsamında ASELSAN tarihine damga vuracak kritik projelerde Haluk Hocamızın emeği var. Bayrağı ondan devralan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sektörde deneyimli, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı’nda kritik görevlerde görev almış, Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını çok yakından bilen bir isim.

Behçet Karataş (ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı) - Mete Yarar - Ahmet Akyol (ASELSAN Genel Müdürü) - Prof. Dr. Mehmet Çelik (ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı) - Mustafa Akkul (ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı)

Bir önceki görevi olan ASELSAN Genel Müdür Yardımcılığı nedeniyle şirketi de çok iyi biliyor. Kahraman ordumuzun ihtiyaçları için üretilen pek çok sistem gibi ASELSAN hava savunma ürünlerinin de yakın zamanda ihraç haberlerini duymaya başlayacağımızdan kuşkum yok. Emeği geçen, alın teri ve akıl teri döken tüm ASELSAN çalışanlarının eline sağlık…