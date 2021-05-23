Üç markaya hayat verdi

Her ikisi de farklı sektörlerde kariyerlerine satış alanında yön verir. Her buluşmalarında da yaşamı renklendirmek için neler yapabileceklerini konuşurlar. İşten kumsaldaki yaşama kadar birçok alanda insanların kendilerini iyi hissettirecek kıyafetlere ihtiyaç duyduğunu düşünürler. Ve Selvin Yeşukan Çevikel ile Tuba Özen Yazar, farklı sektörlerdeki birikimlerini hazır giyime aktarmaya karar verir. Giyimde basit bir yaşam hedefiyle Çevikel ve Yazar, 2016’da kendi markalarını kurar. Bugün İzmir’de Live Basic markasıyla tişörtten kimonoya kadar çeşitli ürünlere nakış ekleyerek katma değer yaratan Selvin Yeşukan Çevikel ve Tuba Özen Yazar’ın hedefinde ise daha fazla ülkeye ulaşmak var.

LIVE Basic... Hayatın tadını çıkartıp, bütün güzelliklerini kucaklayarak, koşuşturmacadan uzakta basit yaşamanın zorluğundan ilham almış bir marka. Yaşamı renklendirmek, yaşamın her anında birlikte olmak amacıyla yola çıkan iki iş insanın hikayesinin yansıması. Live Basic’in hem doğuş öyküsünü hem de yarınlara dair hedeflerini markanın kurucuları Tuba Özen Yazar ve Selvin Yeşukan Çevikel’den dinledik. 1982 İzmir doğumlu olan Tuba Özen Yazar, tüm eğitim hayatını İzmir’de tamamlar. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat mezun olan Yazar’ın, aslında üniversiteden itibaren satış odaklı deneyimleri olur.

KURUMSAL HAYATIN ARDINDAN

Üniversitenin ardından da bu deneyimlerle birlikte kurumsal hayata ilk adımını global bir giyim markasında 5 yıl mağaza müdürlüğü, ardından da 7,5 yıl farklı bir şirkette bölge müdürlüğü yaparak atar. 1979 İzmir doğumlu Selvin Yeşukan Çevikel de üniversite tercihi için kent değiştirir ve Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik okur, ikinci sınıfta da otomotiv sektörüyle tanışır. Asıl hayali turizmde işin mutfağında çalışmak olsa da bu hayata geçmeyince Selvin Yeşukan Çevikel, kariyerine otomotiv sektörünün satış alanında yön verir. Çevikel, 20 yılın sonunda da kendi hayallerinin peşinden gitmek için kurumsal hayata nokta koyar. Eşleri aracılığıyla tanışan ve arkadaş olan Selvin Yeşukan Çevikel ve Tuba Özen Yazar, kurumsal hayatın yoğun temposu içinde buluştukları her fırsatta modaya olan meraklarıyla neler yapabileceklerini konuşurlar. Çevikel, o süreci şöyle anlattı:

ÖNCELİKLERİ RAHATLIK OLDU