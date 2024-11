Türkiye’nin ‘Konfor’lu mobilya üretim kampüsü

Haberin Devamı





DÜNYA mobilya pazarının her yıl yaklaşık yüzde 6.3 büyüdüğü tahmin ediliyor. Öyle ki 2030’a kadar bu pazarın 1.4 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Böyle dinamik bir sektörde Türkiye de önemli bir aktör. İç piyasadaki hareketliliğin yanı sıra ihracat kanalında da sektörün karnesi hayli iyi. Bu yılın ilk yarısında Türkiye mobilya sektörü 3 milyar 320 milyon 659 bin dolarlık ihracata imza attı. Egeli ihracatçılar ise 157 milyon 636 bin dolarlık dövizi ülkeye kazandırmayı başardı. Sektörün güçlü aktörlerinden Konfor Grup da son dönemde hem yaptığı yatırımlar hem de yenilenen vizyonuyla dikkat çekiyor. İcra Kurulu Üyesi Akın Can’la yatırımdan geleceğe dair planlara kadar birçok konuyu konuştuk.

Haberin Devamı

YENİ BİR KİMLİK

Grubun çatısı altında 3 marka yer alıyor: Konfor Mobilya, Çetmen Mobilya ve Konfor Yatak… İzmirli Konfor Mobilya, 1978’den bu yana faaliyet gösteren bir marka. 2018’de yeni bir kimlikle tüketicinin karşısına çıkan Konfor Mobilya, ilk konsept mağazasını açmış. Akın Can, sektörde hem iç hem de dış pazarda güçlü olmanın anahtarının üretimden geçtiğini söylüyor. Can, bu mantıkla 2021’de Türkiye geneli tek kampüste en büyük fabrika inşaatı olacak bir üretim yatırımını başlattıklarını paylaşıyor.

2025’TE 100 MAĞAZA

Akın Can, “Grubun amiral gemisi Konfor Mobilya… Gelecek vizyonumuzda bu markanın ayrı bir yeri var. Premium bir marka. Sektörün büyük aktörleriyle rekabet için bu markamıza büyük yatırımlar yapıyoruz. Konfor Mobilya ve Konfor Yatak olarak şu anda 70’e yakın mağazaya ulaştık. Bunların tamamı franchise. 34 kentte yer alıyoruz. Yeniden konumlandırılan Çetmen Mobilya’nın ise 59 mağazası bulunuyor. Burada da franchise vermeye başladık. 59 mağazanın 11’i franchise… Burada da yoğunluk Ege’de. Konfor özelinde 2025’te ciddi büyüme hedefimiz var. Konfor Mobilya için 60 mağaza açmayı planlıyoruz. Konfor Yatak için bu hedef 40. Yani bu iki marka için 2025’te 100 mağaza açmayı planlıyoruz” diyor.

Haberin Devamı

* Grup bünyesine yeni bir markanın daha dahil olduğunu söyleyen Akın Can, “Çizgi diye Ege’nin çok bildiği eski bir markayı grup bünyemize kattık. Böylelikle farklı segmentlerdeki müşteri gruplarına yönelik üretim yapabileceğiz. Yaygın satışta kullanacağımız, AVM mağazalarında kullanacağımız bir segment” dedi.



30 SANİYEDE BİR YATAK

Tüm bu büyüme hedeflerinin arkasındaki güç ise hiç kuşkusuz yeni kurulan tesis, yani Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü… “Burası bize büyük bir rekabetçilik sağlayacak” diyen Can, şu bilgileri paylaşıyor:

“Şu an üretim başladı. Yaklaşık 117 milyon dolarlık yatırım söz konusu. Sarnıç ve Pancar’daki üretim noktalarımızı burada tek çatı altında topladık. Çalışan sayımız da 750’den bin 100’e çıktı. Hedefimiz 2026’ye kadar bu sayıyı 2 bin 500’e çıkarmak. Üretim kapasitelerimizde de ciddi artışlar var. Yeni yatırımla birlikte 30 saniyede 1 yatak üreteceğiz. Günlük yatak kapasitemiz 3 bine çıkacak. Yine günlük bin panel mobilya, 400-450 koltuk oturma grubu üreteceğiz. 163 bin metrekare üzerine kurulu, 30 bin metrekare yeşil alana sahip modern bir yapı olarak Türkiye’nin en büyük entegre mobilya üretim tesisinden söz ediyoruz.”





BU FABRİKADA HALI

SAHA DA VAR RESTORAN DA



KONFOR Park Üretim ve Yaşam Kampüsü’nü resmi açılışı 2025 Mayıs’ta yapılacak. Burada sadece üretim düşünülmemiş… Çalışan motivasyonundan enerji tasarrufuna birçok detaya da yer verilmiş. Akın Can, “Çatısında toplanan yağmur sularının filtrasyon sağlanarak kullanım suyunda ve peyzaj sulamasında tekrar değerlendirileceği, enerji tasarruflu teknolojiler kullanılarak enerji ihtiyacının bir bölümünün yenilenebilir kaynaklarından sağlanacağı Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü; basketbol, voleybol sahaları, spor salonları ve yemek alanlarıyla çalışanlarımız açısından da tam bir sosyalleşme alanı olacak” bilgisini paylaşıyor.







YURTDIŞINDA DA BÜYÜYORUZ



KONFOR sadece Türkiye’de büyümeyi hedeflemiyor. Yurtdışında da ciddi mağazalaşma atağı içinde. Aralarından Irak, Güney Afrika, İngiltere ve Azerbaycan gibi ülkelerinde olduğu 12 noktada mağazalarının bulunduğunu söylüyor Akın Can. 30’un üzerinde de ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Can, yurtdışı hedeflerini şöyle aktarıyor:

"Mağazalaşmanın yanı sıra hem Türkiye’de hem de yurtdışında önemli perakende devlerinin çözüm ortağıyız. Onlar için üretim yapıyoruz. Mağazalaşma hedefimizin son durağı yakın zamanda Hindistan oldu. Bu ülkede master franchise modeliyle büyüyeceğiz. Hedefimiz Hindistan’da iki yıl içinde 15 mağazaya ulaşmak.”

Haberin Devamı

* Akın Can, önümüzdeki 3 yılın sonunda toplam 450 mağaza ve 9 milyar TL’lik pazar payı hedefiyle hareket ettiklerini aktardı.





KADIN GÜCÜ



AKIN Can, Konfor Grup’un iş hayatında kadın gücüne de her daim önem verdiğini söylüyor ve ekliyor: “Bu doğrultuda başlattığımız ‘Konfor’da Kadın Gücü’ projemizle 2024 istihdam hedeflerimize uygun olarak işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikasıyla hareket ediyoruz. Şu an çalışanlarımızın yüzde 15’ini kadınlar oluşturuyor. Hedefimiz bu oranı yüzde 45’e çıkarmak. Beyaz yaka kısmında ise kadın oranı yüzde 70’lerde.”