Lavaboya el verdi

HEP kendi işini yapma, icat etme hayaliye büyür. İş hayatına ilk adımı ise lise yıllarında turizm sektöründe çalışarak atar.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekoratif Tasarım Bölümü’nden mezun olunca da yüksek lisans için Amerika’nın yolunu tutar. Beytan Kün, satıştan bilişime birçok alanda çalışır. Altı yıllık Amerika macerasının ardından da İzmir’e dönen Kün, kariyerine uluslararası şirketlerde devam eder. Kün’ün hayatı doğaltaş ve seramikten ürünler yapan üniversite arkadaşıyla karşılaşmasıyla değişir. Beytan Kün, hem hayalini hem de bu alanda farkındalık yaratmak için harekete geçer. El yapımı lavabo ve duvar karoları fikriyle 2012’de İzmir’de Kuhn Seramik’i kurar. Bugün Türkiye’de birçok noktaya ürün veren Kün’ün gündeminde ise ihracat var.
BEYTAN Kün... Hem çocukluk döneminde hem de profesyonel çalışma hayatı boyunca girişimcilik ruhunu hep canlı tutarak kendini geliştirmiş bir isim. Edindiği tüm birikimi de lavabo ve duvar karosuna katma değer ekleyerek farkını ortaya koyan bir iş insanı. Kuhn Seramik’in kurucusu Beytan Kün ile girişimcilik serüveninden geleceğe dair hedeflerine birçok konuyu konuştuk. 1974 Ankara doğumlu olan Kün, banka müdürü olan babasının tayiniyle birlikte ilkokul dördüncü sınıftan sonra İzmir’e taşındıklarını söyleyerek, hikayesinin devamını şöyle anlattı:
KENDİ İŞİNİN HAYALİNİ KURDU
“1983’te İzmir’e geldim. Babam çocukluğundan itibaren hep ticaretin içinde olan olduğu için bana da rol model oldu. Benim de yeni bir iş kurma, yeni ürünler geliştirme fikri hep kafamda olan bir şeydi. Bunu o dönem hayata geçiremedim. Ama lisedeyken yaz tatilinde Bodrum’da bir otelde çalışmaya başlayarak yeni bir dönemin de kapısını aralamış oldum. Bana büyük bir deneyim kattı, hayatı ve insanları yakından tanıdım.”
SANATIN ÜZERİNE İŞLETME
Bir yandan kendi iş kurma hayali kuran Beytan Kün, öte tarafta ise tasarım ve resim yapmayı da çok sever. Sanata duyduğu bu ilgi üniversite tercihinde de etkili olur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekoratif Tasarım Bölümü’nü kazanan Kün, “Üniversite döneminde de stajlarla kariyerime yön verdim. Daha sonra ise hem kendimi geliştirmek hem de dünya vatandaşlığı vizyonuyla yurtdışına açılmam gerektiğini düşündüm. Ablam Amerika’ya gidip geldiği için onun referansıyla bu açılımı orada yapabileceğimi düşündüm ve 1995’te işletme üzerine yüksek lisans yapmak için gittim. Farklı bir alanda okumaya başladım. Bir yandan da çalıştım. İlk etapta okuldaki kütüphanede çalıştım. Daha sonra ise çalışma hayatıma sırasıyla güneş gözlüğü satışı ve bilişim alanında devam ettim” diyerek, Amerika serüvenini anlattı.
STANDARDIN DIŞINA ÇIKTI
Yaklaşık altı yıllık Amerika deneyiminin ardından Kün, askerlik görevi nedeniyle yurda dönüş yapar. Kün, o süreci şöyle anlattı:
“Amerika’daki iş hayatıma askerlik nedeniyle ara verdim. Askerlik sonrası dönüş için hazırlanırken 11 Eylül olayları yaşandı ve ben Amerika defterini kapatmış oldum. İzmir’de yabancı bir şirkette işe girdim. Sıcak satış üzerine çalıştım. Yurtdışı deneyimimi buraya aktardım. 3 yılın ardından dünyaca ünlü bir gıda firmasının Ege ve Akdeniz Bölge Satış Müdürü oldum. Bu 6 sene devam etti. Yurtdışı projelerden de sorumluydum. Ama hep hayalimde kendi işimi kurmak vardı. Bu süreçte ise üniversite arkadaşımla denk geldim. Onun doğaltaş ve seramik alanındaki çalışmaları bende bir ışık yaktı. Arkadaşımın da deneyimlerinden faydalanarak kişiye özel, içinde ruh barındıran bir konsept yaratabileceğimi düşünerek işe koyuldum. El yapımı lavabo ve duvar karosu anlanın da bir fırsatın olduğunu gördüm. 6 ay kadar bunun için çalıştım. Standartlardan uzaklaşmak ve niş bir ürün olsun istedim. Ve 2012 Mart’ta İzmir’de Kuhn Seramik doğdu.”
ORKESTRA ŞEFİ
KUHN Seramik’in farklı tasarımcı ve atölyelerle çalışarak yoluna devam ettiğini paylaşan Beytan Kün, “İş ortaklarım, çözüm ortaklarım var. Kendi tasarımlarım, koleksiyonlarım da bulunuyor. Hammadde anlamında iki farklı ürün grubuyla yol alıyoruz. Çıkışımız seramik el yapımı lavabo ve seramikti. Şimdi buna betonu da ekledik. Pazarın ihtiyacına göre hareket ediyoruz. Her yıl bir koleksiyon çıkarıyoruz. Bu işte de moda var. Yeniliklere açık bir firmayız. Sürekli bir AR-GE yapıyoruz” diyor.
HEDEF İHRACAT
ONLİNE satışın yanı sıra Türkiye’nin çeşitli kentlerinde satış noktalarının da bulunduğunu söyleyen Beytan Kün, şu bilgileri verdi:
“12 kentte 45 satış noktamız var. Biz butik bir üreticiyiz. Aylık 50 lavabo, duvar karosunda da bu sayı 5 ile 10 bin adet arasında değişiyor. Şimdi Türkiye’de önemli bir marka olduk. Dolaylı yoldan ihracatımız var. Şimdi bunu doğrudan yapmak istiyoruz. Hedef ülke olarak ise kendimize İngiltere’yi belirledik. 5 yıllık hedefimiz ihracat.”
KISA KISA
* “Pazarda kendini var etmek, marka bilinirliğini sağlamak, yayıla bilmek çok zor” diyen Beytan Kün, “Çok niş bir ürünle rekabet etmeye çalışıyoruz. Keyifli bir ürünle zor bir pazarda mücadele ediyoruz” diyerek, bunun kendilerine sabretmeyi öğrettiğini söylüyor.
Lavaboya el verdi
HEP kendi işini yapma, icat etme hayaliye büyür. İş hayatına ilk adımı ise lise yıllarında turizm sektöründe çalışarak atar.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekoratif Tasarım Bölümü’nden mezun olunca da yüksek lisans için Amerika’nın yolunu tutar. Beytan Kün, satıştan bilişime birçok alanda çalışır. Altı yıllık Amerika macerasının ardından da İzmir’e dönen Kün, kariyerine uluslararası şirketlerde devam eder. Kün’ün hayatı doğaltaş ve seramikten ürünler yapan üniversite arkadaşıyla karşılaşmasıyla değişir. Beytan Kün, hem hayalini hem de bu alanda farkındalık yaratmak için harekete geçer. El yapımı lavabo ve duvar karoları fikriyle 2012’de İzmir’de Kuhn Seramik’i kurar. Bugün Türkiye’de birçok noktaya ürün veren Kün’ün gündeminde ise ihracat var.
BEYTAN Kün... Hem çocukluk döneminde hem de profesyonel çalışma hayatı boyunca girişimcilik ruhunu hep canlı tutarak kendini geliştirmiş bir isim. Edindiği tüm birikimi de lavabo ve duvar karosuna katma değer ekleyerek farkını ortaya koyan bir iş insanı. Kuhn Seramik’in kurucusu Beytan Kün ile girişimcilik serüveninden geleceğe dair hedeflerine birçok konuyu konuştuk. 1974 Ankara doğumlu olan Kün, banka müdürü olan babasının tayiniyle birlikte ilkokul dördüncü sınıftan sonra İzmir’e taşındıklarını söyleyerek, hikayesinin devamını şöyle anlattı:
KENDİ İŞİNİN HAYALİNİ KURDU
“1983’te İzmir’e geldim. Babam çocukluğundan itibaren hep ticaretin içinde olan olduğu için bana da rol model oldu. Benim de yeni bir iş kurma, yeni ürünler geliştirme fikri hep kafamda olan bir şeydi. Bunu o dönem hayata geçiremedim. Ama lisedeyken yaz tatilinde Bodrum’da bir otelde çalışmaya başlayarak yeni bir dönemin de kapısını aralamış oldum. Bana büyük bir deneyim kattı, hayatı ve insanları yakından tanıdım.”
SANATIN ÜZERİNE İŞLETME
Bir yandan kendi iş kurma hayali kuran Beytan Kün, öte tarafta ise tasarım ve resim yapmayı da çok sever. Sanata duyduğu bu ilgi üniversite tercihinde de etkili olur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekoratif Tasarım Bölümü’nü kazanan Kün, “Üniversite döneminde de stajlarla kariyerime yön verdim. Daha sonra ise hem kendimi geliştirmek hem de dünya vatandaşlığı vizyonuyla yurtdışına açılmam gerektiğini düşündüm. Ablam Amerika’ya gidip geldiği için onun referansıyla bu açılımı orada yapabileceğimi düşündüm ve 1995’te işletme üzerine yüksek lisans yapmak için gittim. Farklı bir alanda okumaya başladım. Bir yandan da çalıştım. İlk etapta okuldaki kütüphanede çalıştım. Daha sonra ise çalışma hayatıma sırasıyla güneş gözlüğü satışı ve bilişim alanında devam ettim” diyerek, Amerika serüvenini anlattı.
STANDARDIN DIŞINA ÇIKTI
Yaklaşık altı yıllık Amerika deneyiminin ardından Kün, askerlik görevi nedeniyle yurda dönüş yapar. Kün, o süreci şöyle anlattı:
“Amerika’daki iş hayatıma askerlik nedeniyle ara verdim. Askerlik sonrası dönüş için hazırlanırken 11 Eylül olayları yaşandı ve ben Amerika defterini kapatmış oldum. İzmir’de yabancı bir şirkette işe girdim. Sıcak satış üzerine çalıştım. Yurtdışı deneyimimi buraya aktardım. 3 yılın ardından dünyaca ünlü bir gıda firmasının Ege ve Akdeniz Bölge Satış Müdürü oldum. Bu 6 sene devam etti. Yurtdışı projelerden de sorumluydum. Ama hep hayalimde kendi işimi kurmak vardı. Bu süreçte ise üniversite arkadaşımla denk geldim. Onun doğaltaş ve seramik alanındaki çalışmaları bende bir ışık yaktı. Arkadaşımın da deneyimlerinden faydalanarak kişiye özel, içinde ruh barındıran bir konsept yaratabileceğimi düşünerek işe koyuldum. El yapımı lavabo ve duvar karosu anlanın da bir fırsatın olduğunu gördüm. 6 ay kadar bunun için çalıştım. Standartlardan uzaklaşmak ve niş bir ürün olsun istedim. Ve 2012 Mart’ta İzmir’de Kuhn Seramik doğdu.”
ORKESTRA ŞEFİ
KUHN Seramik’in farklı tasarımcı ve atölyelerle çalışarak yoluna devam ettiğini paylaşan Beytan Kün, “İş ortaklarım, çözüm ortaklarım var. Kendi tasarımlarım, koleksiyonlarım da bulunuyor. Hammadde anlamında iki farklı ürün grubuyla yol alıyoruz. Çıkışımız seramik el yapımı lavabo ve seramikti. Şimdi buna betonu da ekledik. Pazarın ihtiyacına göre hareket ediyoruz. Her yıl bir koleksiyon çıkarıyoruz. Bu işte de moda var. Yeniliklere açık bir firmayız. Sürekli bir AR-GE yapıyoruz” diyor.
HEDEF İHRACAT
ONLİNE satışın yanı sıra Türkiye’nin çeşitli kentlerinde satış noktalarının da bulunduğunu söyleyen Beytan Kün, şu bilgileri verdi:
“12 kentte 45 satış noktamız var. Biz butik bir üreticiyiz. Aylık 50 lavabo, duvar karosunda da bu sayı 5 ile 10 bin adet arasında değişiyor. Şimdi Türkiye’de önemli bir marka olduk. Dolaylı yoldan ihracatımız var. Şimdi bunu doğrudan yapmak istiyoruz. Hedef ülke olarak ise kendimize İngiltere’yi belirledik. 5 yıllık hedefimiz ihracat.”
KISA KISA
* “Pazarda kendini var etmek, marka bilinirliğini sağlamak, yayıla bilmek çok zor” diyen Beytan Kün, “Çok niş bir ürünle rekabet etmeye çalışıyoruz. Keyifli bir ürünle zor bir pazarda mücadele ediyoruz” diyerek, bunun kendilerine sabretmeyi öğrettiğini söylüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle