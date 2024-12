Egeli üç genç yapay zekayla dünyaya açıldı

Haberin Devamı

ÖZELLİKLE pandemi döneminde sıkça duyduğumuz dijital dönüşüm söylemi artık yerini ‘yapay zeka’ya bırakmış durumda. Hem fırsatlar hem de endişeler çokça dillendiriliyor. Birçok kurum ya da sektörün odağında yapay zeka var… Hatta birçok girişimci bu alanda yeni hikayeler yazıyor ya da yazmak için yoğun bir mesai harcıyor. Rıza Egehan Asad, Vorga Can ve Ekin Akyürek de yapay zeka alanında çalışan Egeli üç isim… Kurdukları Novus’la yapay zeka ve içerik üretimi teknolojilerine odaklanan Asad, Can ve Akyürek, bugün bir ayakları Türkiye’de bir ayakları ise Amerika’da girişimcilik yolculuklarını büyüterek devam ediyor. Novus’un kurucuları Ekin Akyürek, Vorga Can ve Rıza Egehan Asad ile hem çalışmalarını hem de geleceğe dair planlarını konuştuk.

YOLLARI ÜNİVERSİTEDE KESİŞTİ

Rıza Egehan Asad, 1995’te Denizli’de, Ekin Akyürek 1996’da Manisa’da doğmuş. 1996 doğumlu Vorga Can da aslen İzmirli, anne tarafı ise Denizliliymiş… Farklı kentlerde büyüyen bu üç gencin yolu lisans eğitimi aldıkları İstanbul’da kesişmiş… Rıza Egehan Asad, Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde okumuş. Vorga Can da Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, sosyoloji dalında da çift anadal yapmış. Ayrıca, Maastricht Üniversitesi'nde European Studies/Civilization üzerine de eğitim görmüş. Ekin Akyürek de Koç Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik alanlarında çift anadal yapmış. Akademik yaşamına Massachusetts Institute of Technology'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nda (CSAIL) doktora öğrencisi olarak devam ediyormuş.

GÜÇLÜ BİR SİNERJİYE DÖNÜŞTÜ

Farklı disiplinlerden gelen üç gencin süreç içinde ortak projelerde işbirlikleri olmuş. Bu da Egehan, Ekin ve Vorga arasında güçlü bir sinerjiye dönüşmüş. Egehan'ın teknik uzmanlığı, Vorga'nın iş geliştirme becerileri ve Ekin’in yapay zeka alanındaki deneyimleri yeni bir girişimin fitilini ateşlemiş. Üniversite yıllarından başlayan arkadaşlıkları ve profesyonel deneyimleri, onları ortak bir vizyon etrafında bir araya getirmiş. Ve Novus'u kurmuşlar. Novus, yapay zeka ve içerik üretimi teknolojilerine odaklanan bir medya şirketi olarak kurulmuş. CEO Rıza Egehan Asad, Novus’un yapısını şöyle anlatıyor:

YENİ BİR STANDART BELİRLEDİLER

"Kuruluş sürecimizde, e-posta bültenleri için haber derlemeye ve reklam bazlı iş modellerine çözüm aramaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süreçte ekip olarak ciddi seviyedeki makine öğrenimi ve yapay zeka bilgimize yaslanarak, bu bilgi birikimimizi içerik üretiminde nasıl kullanabileceğimizi araştırmaya başladık. Sonrasında, yapay zeka ve içerik üretimi konusunda teknoloji sağlayıcı olarak konumlandık. İtalya ve Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz satışlarla, ürünlerimizin eski versiyonlarını test ettik ve başarılı bir ‘proof of concept’ (POC) oluşturduk. Gösterdiğimiz bu gelişimle birlikte, kendi verilerimizle yazılı içerik üretebilmemize imkan sağlayan Novus Writer’ın atası olan ürünümüzü ortaya çıkardık. OpenAI'nin geliştirme partnerlerinden biri olarak, bu alandaki ilerlememizi sürdürdük. Estonya'da startup Wise Guys’dan aldığımız yatırımlar, MIT Sandbox programı desteği ve Big Tech ile yaptığımız büyük bulut kredisi ve danışmanlık anlaşmaları, şirketimizin gelişimine büyük ivme kazandırdı. Bugün, işletmelerin birden fazla yapay zeka modelini aynı anda veya sırayla yönetmelerine olanak tanıyan, kullanıcı ihtiyaçlarını anlayan bir ‘Meta AI’la desteklenen ve farklı sektörlere uygun esnek dağıtım seçenekleri sunan DOT ürünümüzle, yapay zeka çözümlerinde yeni bir standart belirliyoruz.”

PARİS’E DE OFİS GELİYOR

NOVUS, 2025’te yeni yapay zeka ürünü DOT'u piyasaya sürmeyi planlıyor. DOT’un Avrupa merkezli pazarlanması ve geliştirilmesi için de yoğun çaba göstereceklerini anlatan Novus’un CRO’su Vorga Can, gelecek stratejilerini şöyle anlatıyor: "Ekip olarak belirlediğimiz stratejilerimizin başında global pazara yayılmak geliyor. Fransa, İtalya ve Almanya'daki operasyonlarımızı genişletmeyi, ABD'nin East Coast bölgesinde de faaliyetlerimizi yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimize yönelik olarak önümüzdeki yıl Paris’te de bir ofis açmayı planlıyoruz. Saclay bölgesinde yer alacak bu ofisimizde, makine öğrenimi mühendislerini istihdam ederek bir Ar-Ge merkezi de oluşturacağız. Bu sayede Fransa pazarına güçlü bir giriş yapabileceğimize inanıyoruz.”

ULUSLARARASI BİR EKİP

KURUCU ortak Ekin Akyürek, gelecek dönemde iş gücünü daha fazla geliştireceklerini söylüyor ve ekliyor: "Paris ofisimizin açılışı ve mevcut işe alım süreçlerimizle birlikte, 2025 yılı sonunda toplam istihdamımızın yüzde 70’in üzerinde artacağını öngörüyoruz. İşe alımlarımızın odak noktasında özellikle makine öğrenimi ve yapay zeka alanlarında uzman profesyoneller olacak. Sürdürülebilir başarı için çalışanlarımız ve şirketimiz arasında uzun vadeli bir bağlılık sağlamayı da hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımıza, kariyer gelişimlerini destekleyecek kapsamlı eğitim programları ve mentorluk olanakları sunacağız. Ayrıca, her geçen gün daha da globalleşen iş dünyamızda, çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Farklı kültürler ve uzmanlık alanlarından yetenekleri bir araya getirerek uluslararası bir ekip yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz.”

Merkezi Amerika olan Novus, İstanbul ve Boston'daki ofislerinde hibrit bir çalışma modeli benimsemiş. Rıza Egehan Asad, “İstanbul ofisimizde haftanın üç günü bir araya gelerek ortak projelere odaklanıyoruz. Ekip içi iletişim bizim için kritik bir öneme sahip; bu nedenle uzaktan çalıştığımız günlerde bile düzenli ve etkin bir şekilde bağlantıda kalmaya özen gösteriyoruz. Bu dinamik ve işbirliğine dayalı yaklaşım, hem teknolojimizi hem de ekibimizi sürekli ileriye taşıyor” diyor.