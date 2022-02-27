Çamaşır yıkama ve ütüyü internete taşıdı

Babası ve ağabeyinin gittiği yoldan ilerleyerek hukuk eğitimi alır. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra da startuplara danışmanlık hizmeti vermeye başlar. Zehra Aydan Öztürk, bu süreçte girişimcilik ekosistemini yakından tanıma fırsatı bulur. Bu süreç, internetten gelir elde etme konusundaki tutkusunu harekete geçirir. Öztürk, katma değer oluşturan herkese zaman kazandırmak için çamaşır yıkama, kuru temizleme ve ütü işini online platforma taşır. İzmir’de Yikanacaklar.com’u kuran Zehra Aydan Öztürk’ün gündeminde ise sistemi hem Türkiye’ye hem de yurtdışına yaymak var.
ZEHRA Aydan Öztürk... Startuplara danışmanlık yaptığı süreçte girişimcilerin artı ve eksilerinden ders çıkararak kendi hikayesini yazan genç bir iş insanı. Ağırlıklı yeme içme sektöründe uygulanan online sipariş sistemini kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüye uyarlayan bir girişimci. ‘Yikanacaklar.com’un kurucularından ve CEO’su Zehra Aydan Öztürk ile hem kariyer yolculuğunu hem de yeni markasının doğuş öyküsünü ve yarınlarını konuştuk. Manisa Akhisarlı dikiş-nakış öğretmeni anne ile avukat babanın ikinci çocuğu olarak 1994’te dünyaya ‘merhaba’ diyen Zehra Aydan Öztürk, ilk, orta ve lise eğitimimi Akhisar’da tamamladığını söyleyerek, sözlerine şöyle sürdürdü.
STARTUPLARA DANIŞMANLIK
“Babamdan ve ailemizin ilk çocuğu ağabeyimden aldığım ilhamla da üniversitede hukuk eğitimi aldım. Avukatlık ruhsatımı almamın hemen ardından da Öztürk & Kuru Avukatlık Ofisi’nde çalışmaya başladım. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Girişimcilik Hukuku üzerine çalışma fırsatı buldum ve burada geçirdiğim 1,5 yıl boyunca çeşitli startuplara danışmanlık hizmeti verdim.”
O TUTKUSUNDA İTİCİ GÜÇ OLDU
Startuplarla birlikte çalışmanın, teknoloji dünyasında yer alma ve engin bir deniz olan internet alemi üzerinden gelir elde etme konusundaki tutkusunun harekete geçirmede itici güç olduğunu anlatan Öztürk, “Startuplara danışmanlık verirken bir taraftan da Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Pusula Sertifika Programı’nı tamamladım. Bu sayede hem kadın girişimci olmanın hem de girişimci olmak isteyenlere zaman kazandırmanın önemini bir kez daha anladım” diyerek, kendi girişimcilik hikayesinin başlangıç sürecini paylaştı.
ZAMAN, ENERJİ VE NAKİT TASARRUFU
“Katma değer oluşturan herkese zaman kazandırmak için günlük hayatta en çok zaman, enerji ve nakit sarf ettiğimiz bir işi online hale getirmek istedim” diyen Zehra Aydan Öztürk, ‘yikanacaklar.com’un doğuş öyküsünü şöyle aktardı: “Gündelik işlerde en çok zamanımızı alan, su ve enerji tüketimimizin büyük çoğunluğunu kaplayan ve daha önemlisi en sıkıcı olanın çamaşır yıkama, kurutma ve ütü olduğunu fark ettim. Annem, babamın her gün işe ütülü kıyafetle gitmesine oldukça özen gösterirdi. Biz de avukat olunca her gün şık görünmenin arkada bir mesai gerektirdiğini fark ettik. Böylelikle ‘yikanacaklar.com’ fikri bireylere su, enerji ve nakit tasarrufunun yanında; kendilerine, girişimlerine, ailelerine ayırabilecekleri keyifli zaman yaratmak üzere doğmuş oldu. ‘Yikanacaklar.com henüz fikir aşamasında iken, fikri birlikte olgunlaştırdığımız aynı zamanda avukat olan ağabeyim Ahmet Can Öztürk ve arkadaşım Orhun Tenker de işletmenin başlangıç finansmanını sağlayarak hissedar ve fikir sunucu olarak yer almayı kabul ettiler.”
BİR TIKLA
ÇÖZÜM SUNDUK
ZEHRA Aydan Öztürk, ‘yikanacaklar.com’un çalışma sistemiyle ilgili de şu bilgileri paylaştı: “İnternet sitemiz üzerinden üyelerimiz tercih ettikleri tarih-saat aralığında teslim alınmak ve teslim edilmek üzere siparişlerini oluşturabiliyor. İşlem yapılacak ürünleri de adreslerinden alıp, kullanıma hazır şekilde tekrar adreslerine teslim ediyoruz. Üyelerimize teslim alma ve teslim etme tarih ile saatlerini kendilerine göre belirleyerek, planlı teslimat sağlıyoruz. ‘Yikanacaklar.com’un sunduğu abonelik paketleriyle de üyeler bütün bir ayın çamaşır yıkama ve ütüleme derdinden tek tıkla kurtulmuş oluyor. Bu sayede bireysel su, elektrik ve kimyasal tüketiminin önüne geçiliyor. Bu sistemde de belirli kriterlerden geçirdiğimiz çözüm ortaklarımız var. Her geçen gün yenileri ekleniyor. Bugün özellikle yeme içme sektöründe uygulanan online sipariş sistemini bir yerde biz de kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüye uyarladık.”
YIKANACAKLAR
LİSTESİNDE
DÜNYA DA VAR
YIKANACAKLAR.COM’un şu an İzmir’in merkez ilçeleri ile Urla ve Güzelbahçe’de hizmet verdiğini söyleyen Zehra Aydan Öztürk, ‘yikanacaklar.com’un geleceğe dair kısa vadeli planının İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hizmet vermek olduğunu kaydetti. Öztürk, hedefleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
“Bunun ardından ‘yikanacaklar.com’un paraleli olarak washlist.com ile Amerika başta olmak üzere dünya pazarına açılmak gibi planlarımız var. Ayrıca ilk yatırımcılarımız ağabeyim ve arkadaşım olmuştu. Şimdi bunlara yenilerini de eklemek istiyoruz. Üyelerimize yönelik planlarımız ise abonelik sistemi ile evlerdeki çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ütü, ütü masası gibi bolca yer kaplayan, enerji tüketen ürünleri metruk hale getirmek. Bu sayede de üyelerimize zaman, su, enerji, nakit ve alan tasarrufu sağlamak istiyoruz.”
KISA KISA
* Zehra Aydan Öztürk, “yikanacaklar.com’un tüm faydalarının yanı sıra özellikle çamaşır yıkama ve ütü gibi ev işlerini kadınların görevi şeklinde cinsiyet kalıplarından uzaklaştırıp, profesyonellerin işi olarak görülmesini sağlamak da bu yolda beni en mutlu eden sonuç olacak” diyor.
Çamaşır yıkama ve ütüyü internete taşıdı
Babası ve ağabeyinin gittiği yoldan ilerleyerek hukuk eğitimi alır. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra da startuplara danışmanlık hizmeti vermeye başlar. Zehra Aydan Öztürk, bu süreçte girişimcilik ekosistemini yakından tanıma fırsatı bulur. Bu süreç, internetten gelir elde etme konusundaki tutkusunu harekete geçirir. Öztürk, katma değer oluşturan herkese zaman kazandırmak için çamaşır yıkama, kuru temizleme ve ütü işini online platforma taşır. İzmir’de Yikanacaklar.com’u kuran Zehra Aydan Öztürk’ün gündeminde ise sistemi hem Türkiye’ye hem de yurtdışına yaymak var.
ZEHRA Aydan Öztürk... Startuplara danışmanlık yaptığı süreçte girişimcilerin artı ve eksilerinden ders çıkararak kendi hikayesini yazan genç bir iş insanı. Ağırlıklı yeme içme sektöründe uygulanan online sipariş sistemini kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüye uyarlayan bir girişimci. ‘Yikanacaklar.com’un kurucularından ve CEO’su Zehra Aydan Öztürk ile hem kariyer yolculuğunu hem de yeni markasının doğuş öyküsünü ve yarınlarını konuştuk. Manisa Akhisarlı dikiş-nakış öğretmeni anne ile avukat babanın ikinci çocuğu olarak 1994’te dünyaya ‘merhaba’ diyen Zehra Aydan Öztürk, ilk, orta ve lise eğitimimi Akhisar’da tamamladığını söyleyerek, sözlerine şöyle sürdürdü.
STARTUPLARA DANIŞMANLIK
“Babamdan ve ailemizin ilk çocuğu ağabeyimden aldığım ilhamla da üniversitede hukuk eğitimi aldım. Avukatlık ruhsatımı almamın hemen ardından da Öztürk & Kuru Avukatlık Ofisi’nde çalışmaya başladım. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Girişimcilik Hukuku üzerine çalışma fırsatı buldum ve burada geçirdiğim 1,5 yıl boyunca çeşitli startuplara danışmanlık hizmeti verdim.”
O TUTKUSUNDA İTİCİ GÜÇ OLDU
Startuplarla birlikte çalışmanın, teknoloji dünyasında yer alma ve engin bir deniz olan internet alemi üzerinden gelir elde etme konusundaki tutkusunun harekete geçirmede itici güç olduğunu anlatan Öztürk, “Startuplara danışmanlık verirken bir taraftan da Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Pusula Sertifika Programı’nı tamamladım. Bu sayede hem kadın girişimci olmanın hem de girişimci olmak isteyenlere zaman kazandırmanın önemini bir kez daha anladım” diyerek, kendi girişimcilik hikayesinin başlangıç sürecini paylaştı.
ZAMAN, ENERJİ VE NAKİT TASARRUFU
“Katma değer oluşturan herkese zaman kazandırmak için günlük hayatta en çok zaman, enerji ve nakit sarf ettiğimiz bir işi online hale getirmek istedim” diyen Zehra Aydan Öztürk, ‘yikanacaklar.com’un doğuş öyküsünü şöyle aktardı: “Gündelik işlerde en çok zamanımızı alan, su ve enerji tüketimimizin büyük çoğunluğunu kaplayan ve daha önemlisi en sıkıcı olanın çamaşır yıkama, kurutma ve ütü olduğunu fark ettim. Annem, babamın her gün işe ütülü kıyafetle gitmesine oldukça özen gösterirdi. Biz de avukat olunca her gün şık görünmenin arkada bir mesai gerektirdiğini fark ettik. Böylelikle ‘yikanacaklar.com’ fikri bireylere su, enerji ve nakit tasarrufunun yanında; kendilerine, girişimlerine, ailelerine ayırabilecekleri keyifli zaman yaratmak üzere doğmuş oldu. ‘Yikanacaklar.com henüz fikir aşamasında iken, fikri birlikte olgunlaştırdığımız aynı zamanda avukat olan ağabeyim Ahmet Can Öztürk ve arkadaşım Orhun Tenker de işletmenin başlangıç finansmanını sağlayarak hissedar ve fikir sunucu olarak yer almayı kabul ettiler.”
BİR TIKLA
ÇÖZÜM SUNDUK
ZEHRA Aydan Öztürk, ‘yikanacaklar.com’un çalışma sistemiyle ilgili de şu bilgileri paylaştı: “İnternet sitemiz üzerinden üyelerimiz tercih ettikleri tarih-saat aralığında teslim alınmak ve teslim edilmek üzere siparişlerini oluşturabiliyor. İşlem yapılacak ürünleri de adreslerinden alıp, kullanıma hazır şekilde tekrar adreslerine teslim ediyoruz. Üyelerimize teslim alma ve teslim etme tarih ile saatlerini kendilerine göre belirleyerek, planlı teslimat sağlıyoruz. ‘Yikanacaklar.com’un sunduğu abonelik paketleriyle de üyeler bütün bir ayın çamaşır yıkama ve ütüleme derdinden tek tıkla kurtulmuş oluyor. Bu sayede bireysel su, elektrik ve kimyasal tüketiminin önüne geçiliyor. Bu sistemde de belirli kriterlerden geçirdiğimiz çözüm ortaklarımız var. Her geçen gün yenileri ekleniyor. Bugün özellikle yeme içme sektöründe uygulanan online sipariş sistemini bir yerde biz de kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüye uyarladık.”
YIKANACAKLAR
LİSTESİNDE
DÜNYA DA VAR
YIKANACAKLAR.COM’un şu an İzmir’in merkez ilçeleri ile Urla ve Güzelbahçe’de hizmet verdiğini söyleyen Zehra Aydan Öztürk, ‘yikanacaklar.com’un geleceğe dair kısa vadeli planının İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hizmet vermek olduğunu kaydetti. Öztürk, hedefleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
“Bunun ardından ‘yikanacaklar.com’un paraleli olarak washlist.com ile Amerika başta olmak üzere dünya pazarına açılmak gibi planlarımız var. Ayrıca ilk yatırımcılarımız ağabeyim ve arkadaşım olmuştu. Şimdi bunlara yenilerini de eklemek istiyoruz. Üyelerimize yönelik planlarımız ise abonelik sistemi ile evlerdeki çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ütü, ütü masası gibi bolca yer kaplayan, enerji tüketen ürünleri metruk hale getirmek. Bu sayede de üyelerimize zaman, su, enerji, nakit ve alan tasarrufu sağlamak istiyoruz.”
KISA KISA
* Zehra Aydan Öztürk, “yikanacaklar.com’un tüm faydalarının yanı sıra özellikle çamaşır yıkama ve ütü gibi ev işlerini kadınların görevi şeklinde cinsiyet kalıplarından uzaklaştırıp, profesyonellerin işi olarak görülmesini sağlamak da bu yolda beni en mutlu eden sonuç olacak” diyor.