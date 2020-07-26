Balkondan Amerika’ya

İtalyan dili ve edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra, küçük bir atölyede ihracat personeli olarak profesyonel iş hayatına ilk adımı atar.
Süreç içerisinde tekstil ve deri sektöründe müşteri temsilciliği de yapar, İtalyanca öğretmenliği de... Yurdanur Yurtsever Karadeniz, anne olunca iş hayatına ara verir. Bu sürede ise kızlarının küçülen kot pantolonlarından hobi amaçlı çanta yapar. Zamanla eskiyen ürünleri de kullanarak özgün çantalar tasarlamaya başlar. 2018’de kendi şirketini kuran Karadeniz, bugün evinin 3 metrekarelik balkonunda ürettiği origami çantalarını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor. ‘Evviva by Yuri’ markasıyla İzmir’den, Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat da yapan Karadeniz’in gündeminde hayallerine başka kadınları dahil etmek var.
YURDANUR Yurtsever Karadeniz... Bir yıl arayla dünyaya gelen iki kızının bakımını üstlenerek ara verdiği profesyonel iş hayatına girişimci olarak iddialı bir dönüş yapan iş insanı... Mücadeleci ve yaratıcı kimliğiyle de birçok ev kadınına rol model olacak girişimci. Evviva by Yuri markasının kurucusu Yurdanur Yurtsever Karadeniz ile girişimcilik serüveninden geleceğe dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1979 İzmir doğumlu olan Yurdanur Yurtseven Karadeniz, İzmir’deki lise eğitiminin ardından üniversite için Ankara’nın yolunu tuttuğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
ALTI AY İŞSİZ KALDI
“Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı Bölümü’nden 2005’te mezun oldum. İki dil bilen biri olarak hemen iş bulacağımı düşündüm, ama 6 ay işsiz kaldım. Daha sonra İzmir’de küçük bir atölyede ihracat personeli olarak çalışmaya başladım. Ama ben ilk günden beri tekstil sektöründe çalışmak istiyordum. Ve o yönde kariyerime yön verdim. Daha sonra ise bir deri firmasında müşteri temsilcisi olarak profesyonel iş hayatıma devam ettim. Burada da ünlü bir İtalyan markayla çalışma şansı elde ettim. Ama bazı çalışma arkadaşlarıyla sorun yaşayınca istifa etim.”
İLK ÇANTALAR KIZLARINA
Yurdanur Yurtsever Karadeniz, tekstil ve deri sektörünün ardından kariyerine bir halk eğitim merkezinde İtalyanca öğretmenliği yaparak devam eder. Karadeniz, öğretmenlik macerasının daha sonra bir kolejde sürdüğünü belirterek, hikayenin devamını şöyle aktardı:
“Hamile olunca, bu kez 1.5 yıllık öğretmenlik macerasına da ara vermem gerekti. Temposu çok yüksek iş hayatının ardından, hareketli bir annelik süreci başladı. Birer yıl arayla iki kız çocuğum oldu. Küçüklüğümden itibaren dikiş makinesi hariç, örme, kanaviçe gibi deneyimlerim vardı. Çocuklar kreşe başladıktan sonra yeni arayışlara girdim. Sosyal paylaşım platformlarının da katkısıyla ilk olarak kızlarımın sevdiği çizgi film karakterlerinden hareketle, onların küçülmüş kot pantolon paçalarından kestiğim kumaşları birleştirerek çanta yaptım.”
GELENEKSEL JAPON MODASI
İlk çantalarını 2016’da kızları için yapan Yurdanur Yurtsever Karadeniz, “İki yıl boyunca istediğim tarzda bir çanta bulamayınca da bu alana yönelme kararı aldım. Örme, nakış, kanaviçe noktasında bilgim vardı, ama dikiş bilgim sıfırdı. Önce annemin dikiş makinesini tamir ettirdim. Ardından da Youtube’da dikiş videolarını izleyerek kendimi geliştirdim. Tekstil ve deri sektörlerinde çalışmanın verdiği tecrübelerden de faydalanarak, malzeme temin etmeye başladım. Bu sürede ürünlerim Japon geleneksel modası üzerine gelişti. Origamiyi kullanarak çantalar tasarladım. KOSGEB’den de girişimcilik eğitim aldım. 2018’de de şahıs şirketimi kurdum. Ve bugün ‘Evviva by Yuri’ markasıyla özgün çanta tasarımlarımı tüketicinin beğenisine sunuyorum” diyerek, geldiği noktayı paylaştı.
KÜÇÜK İHRACATÇI
İLK etapta çalışmalarını evinin salonunda yapan Yurdanur Yurtsever Karadeniz, “Artan sipariş ve malzeme ihtiyacı nedeniyle bir balkonumuzu küçük bir atölye çevirdim. Yaklaşık 3 metrekarelik bir alanda üretim yapıyorum. Ürünlerimin tanıtım ve satışını ise Instagram sayfamdan paylaşıyorum. El yapımı ürünlerin satışının yapıldığı uluslararası bir platformda sanal dükkan açarak da yurtdışı maceram başladı. Şu an başta Amerika olmak üzere İngiltere, Hırvatistan, Hollanda, Kanada ve İtalya gibi birçok ülkeye çantalarımı ihraç ediyorum. Küçük ihracatçı oldum” diyor.
HEMCİNSLERİNE
İLHAM OLACAK
BUGÜN A’dan Z’ye her şeyi kendisinin yaptığını söyleyen Yurdanur Yurtsever Karadeniz, gelecekle ilgili planlarını şöyle aktardı:
“Ülkemizde üretim potansiyeline sahip, ancak farklı sebeplerden dolayı çalışma hayatına dahil olamamış birçok ev kadının da biraz zaman harcayarak, araştırarak benzer girişimlerde bulunabileceğine gönülden inanıyorum. Bu nedenle gelecekte ev kadınlarını da bu sürece dahil etmeyi planlıyorum. Ayrıca, mantığıma uygun takım arkadaşları olması halinde de bir atölye planlar arasında. Ben butik bir üreticiyim bu yapıyı bozmadan markalaşmayı hedefliyorum.”
KISA KISA
* Çantalarında eskiyen kotlar gibi kıyafetlerin kumaşlarını kullandığını, bu nedenle de ürünlerinde bir yaşanmışlığın olduğunu söyleyen Yurdanur Yurtsever Karadeniz, “Her şey yolunda giderse günde 3 çanta üretiyorum” diyor.
Balkondan Amerika’ya
İtalyan dili ve edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra, küçük bir atölyede ihracat personeli olarak profesyonel iş hayatına ilk adımı atar.
Süreç içerisinde tekstil ve deri sektöründe müşteri temsilciliği de yapar, İtalyanca öğretmenliği de... Yurdanur Yurtsever Karadeniz, anne olunca iş hayatına ara verir. Bu sürede ise kızlarının küçülen kot pantolonlarından hobi amaçlı çanta yapar. Zamanla eskiyen ürünleri de kullanarak özgün çantalar tasarlamaya başlar. 2018’de kendi şirketini kuran Karadeniz, bugün evinin 3 metrekarelik balkonunda ürettiği origami çantalarını Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor. ‘Evviva by Yuri’ markasıyla İzmir’den, Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat da yapan Karadeniz’in gündeminde hayallerine başka kadınları dahil etmek var.
YURDANUR Yurtsever Karadeniz... Bir yıl arayla dünyaya gelen iki kızının bakımını üstlenerek ara verdiği profesyonel iş hayatına girişimci olarak iddialı bir dönüş yapan iş insanı... Mücadeleci ve yaratıcı kimliğiyle de birçok ev kadınına rol model olacak girişimci. Evviva by Yuri markasının kurucusu Yurdanur Yurtsever Karadeniz ile girişimcilik serüveninden geleceğe dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1979 İzmir doğumlu olan Yurdanur Yurtseven Karadeniz, İzmir’deki lise eğitiminin ardından üniversite için Ankara’nın yolunu tuttuğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
ALTI AY İŞSİZ KALDI
“Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili Edebiyatı Bölümü’nden 2005’te mezun oldum. İki dil bilen biri olarak hemen iş bulacağımı düşündüm, ama 6 ay işsiz kaldım. Daha sonra İzmir’de küçük bir atölyede ihracat personeli olarak çalışmaya başladım. Ama ben ilk günden beri tekstil sektöründe çalışmak istiyordum. Ve o yönde kariyerime yön verdim. Daha sonra ise bir deri firmasında müşteri temsilcisi olarak profesyonel iş hayatıma devam ettim. Burada da ünlü bir İtalyan markayla çalışma şansı elde ettim. Ama bazı çalışma arkadaşlarıyla sorun yaşayınca istifa etim.”
İLK ÇANTALAR KIZLARINA
Yurdanur Yurtsever Karadeniz, tekstil ve deri sektörünün ardından kariyerine bir halk eğitim merkezinde İtalyanca öğretmenliği yaparak devam eder. Karadeniz, öğretmenlik macerasının daha sonra bir kolejde sürdüğünü belirterek, hikayenin devamını şöyle aktardı:
“Hamile olunca, bu kez 1.5 yıllık öğretmenlik macerasına da ara vermem gerekti. Temposu çok yüksek iş hayatının ardından, hareketli bir annelik süreci başladı. Birer yıl arayla iki kız çocuğum oldu. Küçüklüğümden itibaren dikiş makinesi hariç, örme, kanaviçe gibi deneyimlerim vardı. Çocuklar kreşe başladıktan sonra yeni arayışlara girdim. Sosyal paylaşım platformlarının da katkısıyla ilk olarak kızlarımın sevdiği çizgi film karakterlerinden hareketle, onların küçülmüş kot pantolon paçalarından kestiğim kumaşları birleştirerek çanta yaptım.”
GELENEKSEL JAPON MODASI
İlk çantalarını 2016’da kızları için yapan Yurdanur Yurtsever Karadeniz, “İki yıl boyunca istediğim tarzda bir çanta bulamayınca da bu alana yönelme kararı aldım. Örme, nakış, kanaviçe noktasında bilgim vardı, ama dikiş bilgim sıfırdı. Önce annemin dikiş makinesini tamir ettirdim. Ardından da Youtube’da dikiş videolarını izleyerek kendimi geliştirdim. Tekstil ve deri sektörlerinde çalışmanın verdiği tecrübelerden de faydalanarak, malzeme temin etmeye başladım. Bu sürede ürünlerim Japon geleneksel modası üzerine gelişti. Origamiyi kullanarak çantalar tasarladım. KOSGEB’den de girişimcilik eğitim aldım. 2018’de de şahıs şirketimi kurdum. Ve bugün ‘Evviva by Yuri’ markasıyla özgün çanta tasarımlarımı tüketicinin beğenisine sunuyorum” diyerek, geldiği noktayı paylaştı.
KÜÇÜK İHRACATÇI
İLK etapta çalışmalarını evinin salonunda yapan Yurdanur Yurtsever Karadeniz, “Artan sipariş ve malzeme ihtiyacı nedeniyle bir balkonumuzu küçük bir atölye çevirdim. Yaklaşık 3 metrekarelik bir alanda üretim yapıyorum. Ürünlerimin tanıtım ve satışını ise Instagram sayfamdan paylaşıyorum. El yapımı ürünlerin satışının yapıldığı uluslararası bir platformda sanal dükkan açarak da yurtdışı maceram başladı. Şu an başta Amerika olmak üzere İngiltere, Hırvatistan, Hollanda, Kanada ve İtalya gibi birçok ülkeye çantalarımı ihraç ediyorum. Küçük ihracatçı oldum” diyor.
HEMCİNSLERİNE
İLHAM OLACAK
BUGÜN A’dan Z’ye her şeyi kendisinin yaptığını söyleyen Yurdanur Yurtsever Karadeniz, gelecekle ilgili planlarını şöyle aktardı:
“Ülkemizde üretim potansiyeline sahip, ancak farklı sebeplerden dolayı çalışma hayatına dahil olamamış birçok ev kadının da biraz zaman harcayarak, araştırarak benzer girişimlerde bulunabileceğine gönülden inanıyorum. Bu nedenle gelecekte ev kadınlarını da bu sürece dahil etmeyi planlıyorum. Ayrıca, mantığıma uygun takım arkadaşları olması halinde de bir atölye planlar arasında. Ben butik bir üreticiyim bu yapıyı bozmadan markalaşmayı hedefliyorum.”
KISA KISA
* Çantalarında eskiyen kotlar gibi kıyafetlerin kumaşlarını kullandığını, bu nedenle de ürünlerinde bir yaşanmışlığın olduğunu söyleyen Yurdanur Yurtsever Karadeniz, “Her şey yolunda giderse günde 3 çanta üretiyorum” diyor.