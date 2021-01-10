Ağır sözleşme şartları markasına hayat verdi

İlk adımı dede Şeref Ünel, 1951’de atar. 1987’de işi tamamen baba Emin Ünel ve anne Sema Ünel, devralır. Daha sonra ise kahve çuvalları, kahve çekirdekleri ve kavurma makineleriyle iç içe bir çocukluk geçiren üçüncü kuşaktan Şive Ünel, sahneye çıkar. Süt ve ürünleri teknolojisi bölümünden mezun olsa da Şive Ünel, dede mesleğinde kariyerine devam etme kararı alır. “Bizim kahvemizin hatırı ömürlük” diyen Şive Ünel, bugün Manisa Turgutlu’da bulunan Kurukahveci Şeref Ünel’in adını 100 yıllık şirketler listesine yazdırma hedefiyle çalışıyor.

ŞİVE Ünel... Her ne kadar var olan aile işinde kariyer yolculuğuna başlasa da orayı çağın gereklerine göre güncelleyerek sürece katkı koyan bir isim. Baba ve annesinin tecrübesine atikliğini ekleyerek farkındalık yaratan Kurukahveci Şeref Ünel’in üçüncü kuşak temsilcilerinden Şive Ünel ile hem markanın hikayesini hem de kendisinin katılma sürecini konuştuk. 1981 Manisa Turgutlu doğumlu Şive Ünel, her şeyi başlatan ismin dede Şeref Ünel olduğunu belirterek, o dönemi şöyle aktardı:



MARKALAŞMA İKİNCİ KUŞAKTAN

“Dedem Şeref Ünel, 1951 yılında Turgutlu’da ‘Şeref Ünel Kurukahve Tahmis’i kurar. Ve Turgutlu’nun ilk kurukahvecisi unvanını alır. Kahve sektöründe dedem, özenle seçilmiş kahve çekirdeklerini bakır kazanda kavurup, taş değirmende öğüterek yer edinir. İlerleyen zamanlarda da dedem Şeref Ünel ve babam Emin Ünel’in ortaklığıyla kahvenin yolculuğu devam eder. 1987 yılında da işi tamamen babam Emin Ünel ve annem Sema Ünel devralarak markalaşma süreci başlamış olur.”



