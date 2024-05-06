Niyet ve isteklerimizi hayatımıza nasıl çekeriz?

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Bilinç dışımızla her an bir yaratım yapıyor, bir şeyler diliyoruz ve ne yazık ki bunun farkında bile değiliz. Biz sadece sohbet ettiğimizi, şikâyet ettiğimizi zannederken bunu bilinç dışımız bir istek ve emir olarak kabul ediyor…Bilinç dışımızı, beyin yapımızı fark ederek dua, niyet, istek, dilek ve yaratımlarımızı hayatımıza nasıl çekeriz?

1- Ben yıllardır güzel bir yuva ve eş diledim, Allah’tan çok şey mi istedim bilemiyorum ama yıllardır karşıma seçenek bile çıkmadı, yaşlandıkça güceniyorum, iyi bir insan olmak için o kadar çaba gösterdim ve yalnız kalmak gücüme gidiyor, neyi eksik yaptım sizce?

Yüce Yaradan için hiçbir şey yük ve zor gelmez, üstelik yüce Yaradan her daim cömerttir. Biz bedenlenmeden önce ruhsal sözler veririz, evliliğimiz, kiminle evleneceğimiz, çocuklarımız, ne kadar yaşayacağımız, ilahi yaşam amacımız ve kimden ne öğreneceğim, kime ne öğreteceğim gibi… Bu sözleri verdikten sonra unutur ve bedenleniriz. Yaşadıkça hatırlarız ve hatta evleneceğimiz kişi ile karşılaştığımızda onu tanırız çünkü onunla yakın çevremizde zaman geçireceğizdir. Zannettiğimiz gibi koca evrende sonsuz olasılıktan seçmiyoruz, sonsuz olasılıklar içerisinde belli bir çerçevede seçimler yapmamıza izin verildi. Mutlak kaderimizin bu çerçevesinde yaptığımız seçimler yolumuzu şekillendiriyor. Yaradan’a gücenme, O senden çok, senin iyi olmanı ister emin ol. Evlenmek, partner konusunda bilinç dışınla engel yaratmış olabilirisin bu konuya bilinçli bir farkındalık koymalısın. Evlensen en kötü ne olur? Başına gelebilecek en kötü şey nedir? Korkularınla yüzleş…

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2- Aynı iş yerinde 15 yıldır çalışıyorum, başka şehirde çok daha iyi şartlarda iş imkânları önüme geldi ama burayı bırakamıyorum, burada daha iyi şartlarda iş imkânı için nasıl dilek dilemeliyim?

Şehir dışına çıksan en kötü ne olur? Senin ilk kendine sorman gereken soru… Şehir bağımlılığın var fark ettin mi? Aynı zamanda kişi, çevre bağımlılığından ötürü il değiştiremiyor olabilirsin. Sana il değiştirmeni öğütlemiyorum ancak serbest kalmanı öğütlüyorum. Bir ile takılı, bağımlı kalırsan dönüşemeyebilirsin. Belki il değiştirmen gerekiyordur, neden hep il dışı teklifler alıyorsun. Evren seni yönlendiriyor mu yoksa sadece farkındalık olup dönüşüp bu ilde de kalman gerekiyor olabilir ancak şehir, ülke bağımlılıkları da bir bağımlılık türü bunu bilmelisin. Bu konulara odaklan lütfen. En iyi en yüce yoldan ilahi yaşam amacına uygun yer, iş, pozisyon ne ise keyifle, kolaylıkla o alana alınmanı diledim… Bu bir fikir verebilir…

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3- Dua, dilek, istek, niyet konusunda kafam karışık bana hepsi aynı gibi geliyor, nasıl ayrıştırırım? Neden niyet ederiz?

Dua; yer, gök dua, dua ile her şey dönüşebilir, yüce Yaratıcı’nın “ol” demesine bakar ve bizim açımızdan akıl, sır ermez. Dilek, istekler ise sen diler, ister ve kuantum alanına bırakırsın ve onlar gerçekleşmek için sürekli titreşir. Neyi, nasıl istediğimize çok dikkat etmeliyiz, isterken zaman, süre vermemeliyiz çünkü hazır değilsek bizi sıkıştırabilir. İstek istekte kalır, lazım ise hep lazım olacaktır. Bu iki kelimeyi bilinç dışı farklı algılıyor burada doğru kelime hep ‘niyet’ olmalıdır. Niyet önünü hep açar. Dr.Rein’ın yaptığı çift kör bir çalışma ‘Neden niyet ederiz’ sorusuna tam bir yanıt olacaktır. 30 denekten DNA örnekleri alınmış ve sulandırılmış tüplerde deneklere verilmiş. Bu DNA sarmallarında açılım olacak mı? Deneyin temel konusu… Denekler spiritüel alanlarda ileri seviye ve teknik sahibi kişiler arasından seçilmiş. Deneklerin 10 tanesinden istekte bulunmaları, 10 tanesinden DNA sarmalının açıldığını imgelemesini ve istekte bulunmaları diğer 10 tanesinden ise DNA sarmalının açılmasına niyet etmeleri istenmiş. İlk iki grup sonuç alamamışken üçüncü grubun tamamında tüplerdeki DNA sarmallarında açılmalar gözlemlenmiş. Bu deney bize niyetin gücünü ispatlamış bulunmaktadır. Bizim dinimizde de ibadetlerde niyet etmenin temel sebebi budur.

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4- Benim 10 kilo vermem lazım ve hiç veremiyorum, nasıl istemeliyim?

‘10 kilo vermem lazım’ seni ideal kilondan her zaman 10 kilo fazla tutacaktır. Bilinç dışı için ‘lazım’ hep ’lazım’ da kalır. Bilinç dışın bunu sağlamak için sonsuz olasılık açar. Sağlıkla en yüce şekilde nasıl ideal ve fit bir bedene sahip olurum? Bu soru sormanın da gücünü çalıştıracaktır. Her gün en iyi en yüce yoldan daha ince, daha sağlıklı ve fitim olumlaması da iş görür.

5- Kimlerin duaları kabul olur?

Allah çalışkan, nezaketli, ahlaklı, saf kalpli, saf niyetleri çok sever. Herkes şüphesiz O’nun biriciği ama iyi bir kul olmanın da gerekleri vardır. Erdemlerini toplama çabasında ve yol almış, değerlerine sahip çıkan birinin de duaları şüphesiz ki duyulur. Kimi ince detaylı saatlerce ibadet eder, kimi tek bir cümle ile kalpten diler, kimi de teknik kullanarak bilinç dışını, kuantum alanını çalıştırarak dua eder. Kiminin duası daha makbul ve kabul olur onu bir tek Yaradan bilir ancak belli temel kuralları kullanarak biz duamızı doğru yapabiliriz. Dualarımızda detay vermeliyiz çünkü hayatımıza gelir. Kolay ve keyifle gelmesi önemlidir. Duaların kabulü için arınmak, saf niyetli, saf kalpli olmak, bütün için de istemek, ihtiyaç sahiplerini gözeterek onlar için de kalpten dilemekle ilgili tüm kadim bilgilerde kabul edileceği bilgisi bize aktarılmıştır. Biz iştahlı ruhlarız ve nefsimizle bolca diliyoruz. Bazen bizim için çok daha iyisi var onu da dilemeyi akıl edemiyoruz. Yüce Yaradan en iyi, en yücesini bize versin, dualarımızı kabul etsin, bazen vermeyerek de bizi korur, hep korusun, sonuçlarından bizi ve bütünü hoşnut etsin, bizim değil O’nun iradesiyle olsun, diledim…. Hürriyet okurları için sevgiyle… Bilin istedim…