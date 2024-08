Haberin Devamı

Mükemmel olmak mümkün değil sadece mükemmel olma çabasıyla kendimize şefkatsiz oluruz. Mükemmel olamayız ama gelebileceğimiz en iyi nokta varlığımızın en yüksek ifadesidir. En yüksek ifademiz ise pürüzlü ve bu haliyle mükemmeldir.

1-Mükemmel olma takıntım yüzünden bir sevgilim bile olmadı, 34 yaşındayım hem kendim mükemmel olamadığım için hem de beğenemediğim için yalnız kaldım. Annem de tıpkı benim gibiydi. Bundan kurtulmam mümkün mü?

Mükemmel olmak mümkün değil yani nafile bir çaba. En iyi olma ya da en iyiyi yapma çabasını takdir ediyorum ancak bu çaba sırasında kendimize şefkati hatırlamalıyız. Öz şefkatli yüksek çaba varlığımızın en yüksek ifadesi olma yolunda bizi yukarıya taşıyacaktır. Hep bir şeyler eksik olacak. Bazı şeyler de beğenmediğimiz gibi olacak. Dualite dünyasında iyi-kötü, güzel-çirkin hepsi bir arada. Biz mükemmel olmadığımız için karşıda da mükemmelliği aramamalıyız. Bir partner ilişkisinde kriter setini incelediğimde ilk sorum; ‘Bunları beklerken sen ne veriyorsun?’ Yani kaslı bir partner bekliyorsan fit olmalısın, çok zengin istiyorsan senin de üstün olduğun birkaç alan olmalı, kültürlü biri yine kültürlü birilerini isteyecektir...

2-Obsesif Kompülsif Bozukluk hastasıyım, temizlik takıntım inanılmaz boyutta, ne kadar temizlesem de evimde istediğim mükemmel düzeni kuramıyorum. Ellerim parçalandı, kanıyor ve hâlâ devam ediyorum. Tedavi olmayı birkaç kez denedim olmadı bıraktım, nasıl kurtulurum?

Acilen bir psikiyatristle görüşmen gerekiyor. Yol alamamış olman fayda görmeyeceğin anlamını taşımaz. Doktor değiştirmeli ve seninle yakından ilgilenecek birini seçmelisin. İlaç önerildiğinde titizlikle kullanmalısın. Hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Ev kullanıldığında ve kirlendiğinde yuva oluyor. İçinde huzur ve neşe olmayan bir ev donuk bir mülktür. Evi yuva yapan sevgi, neşe ve sıcaklıktır. Bolca tatlı anı biriktiğinde sıcak bir yuva olur. Temiz olması, derli toplu olması yeterli. Ev kirlenir. Sen ne yaparsan yap bu böyle. Kendini yıpratmaktan vazgeçmelisin. ‘Onay bağımlılığı’ bu hastalığın tetiklenmesinin altında yatan en önemli sebeptir. Diğerlerinden onay bekleme ve takdirlerini kazanma çaban bu hastalığın duygusal sebepleri arasındadır. Mükemmel olarak ve yaparak onay, sevgi, takdir ve ilgi satın alıyorsun. Sen olduğun halinle koşulsuz seviliyorsun.

3-İş yerimde 15 yıldır çalışıyorum. Elimden gelenin çok daha fazlasını yapma mücadelem beni çok yordu. Bir işin orta karar yapılması ya da yapılmış gibi gösterilip baştan savılması beni delirtiyor. Bu yüzden yarım, baştan savma yapılmış her işin üstünden geçiyorum. Herkes çıktıktan sonra en az 2 saat daha mesai yapıyorum. Herkesi öyle alıştırdım ki yeni gelenler bile bana yıkılıyor. Hastalandım. Bundan kurtulamazsam daha da hastalanacağım. Bana nasıl yardımcı olursunuz?

Diğerlerinin sorumluluklarını onlara teslim etmeyi öğrenmelisin. Aslında onların tekamüllerine engel oluyorsun. Yapamayacaklar, bedelini ödeyecekler ki bir daha yapmayı öğrensinler. Bir başka bakış açısı ise ‘yüksek ego; siz yapamazsınız ben yapabilirim.’ Yani bu konuda egonu dengelemelisin. Onlar da yapabilir. Kendilerini geliştirmeleri için rehberlik edebilirsin, desteklersin, yol gösterirsin ama bırakmalısın. Kendine onlara bıraktığında onların tekamüllerine fayda sağladığını hatırlat lütfen. Sadece kendi sorumluluklarını almayı, diğerlerinin sorumluluklarını diğerlerine teslim etmeyi öğrenmelisin. Gerçek bir rehber bunu böyle yapar. Onların hayat yollarına katkı olursun. Mükemmel olmayıversin, sen yap, rehberlik et...

4-Senede birkaç estetik ameliyat oluyorum. Kendimce mükemmel bir görüntü var ve onu yakalama çabasındayım. Bir türlü kendimi beğenmiyorum. Ne yaptıysam kurtulamadım. Yaşlanıp çirkinleşmek ise en büyük korkumken ameliyatlar yüzünden her gün çirkinleşiyorum, doktorum ilaca başladı biraz daha iyiyim, kendimi aynaya baktığımda beğendiğimi hayal bile edemiyorum. Sizce ümit var mı?

Çocukken görülmemiş, koşulsuz sevilmemiş olmanın yansımaları... Ve pek çoğumuz bunu yaşadı. Zamanında görünmediğin için ekstra güzel olma çabanla görünmeye ve dikkat çekmeye çalışıyorsun. Olduğun her halinle kendini koşulsuz sevmeyi öğrenmelisin. Bir evcil hayvan sahibini nasıl sever? Ya da biz evcil hayvanımızı nasıl severiz; koşulsuz... Hayvanlar bize koşulsuz sevmeyi öğretir ve elbette sevilmeyi... Belki bir evcil hayvan edinmek sana iyi gelir. Ve bundan sonra yapman gereken en önemli şey kendimi koşulsuz sevmek ve olduğun her halinle kabul etmek. Kendini olduğun her halinle kabul ederek kendinden daha iyi bir ben yaratmak. Egonla çok güzel olma çabanı anlıyorum ama biraz da ruhuna yatırım yapma zamanı geldi, öyle değil mi? Erdemlerle zenginleşerek değerlerle zenginleşerek çok daha güzel görüneceğinden eminim. Bir insanın kalbi ne kadar temiz, huyları ne kadar güzelse ve ne kadar erdemli, değerlerine bağlıysa o kadar güzel görünür.

5-Mükemmel bir eş olaya çalıştım ve hayal kırıklığı içindeyim. Mükemmel yemek yaparım, evimin düzeni mükemmeldir, çok iyi misafir ağırlarım. Eşimi evde her zaman el üstünde tuttum ona hizmet ettim ve karşılık olarak aldatıldım. Mükemmel ve iyi kadınların şansı yok. ‘Allah çirkin şansı versin’ derler ya sanırım çok haklılar. Eşimin beni aldattığı kadın yemek yapmaktan, ev işinden bihaber, tek işi gezmek olan ve ne yazık ki çirkin bir kadın. Eşime veremediğim ve onun verdiği ne olabilir sizce?

O aslında çok açık görünüyor. Eşin ev işleri ve evle ilgili o kadar beklenti içinde değil demek ki... Belki bu kadar işinin arasında ona vakit ayıramamış olabilirsin yani söylemek istediğim evde bu mükemmel düzeni tutturmak çok emek istiyor. Belki bütün gün iş yaptığın için onu çok yorgun karşıladın belki de onun tek istediği şey senin ilgindi. Şu an sadece varsayımlar da bulunuyorum elbette. Sevgi bankasını ne dolduruyor acaba? Belki bir sarılmak... Belki özel vakit geçirmek... Biz ise ona hizmet ederek, kendimizi paralayarak, ona çok sevgi verdiğimizi düşünmüş olabiliriz öyle değil mi? Ona gösterdiğin özeni görememiş olabilir. Beklentisi çok farklı yönde olmuş olabilir. Çiftlere her zaman tavsiyem tabii ki etkili bir iletişim. Aldatıldığını söyledi, boşandın mı beraber misin bilmiyorum. Berabersen sevildiğini hissetmek için ne bekliyor acaba? Sen sevildiğini nasıl hissedersin, senin beklentin neler? Sevgi dilinizi geliştirmelisiniz. Umarım toparlayacak noktadadır. Evliliği kutsal buluyorum.