Erken çocukluk çağı ve bilinç dışı

Bilinç dışımız yüzde 97’miz, bilincimiz ise yüzde 3’ümüzdür. Bilinç dışı programlarımızın yüzde 70’i ilk üç yaşta oluşmuştur. Yüzde 85’i ise ilk yedi yaşta tamamlanmış oluyor. Yani bilinç dışımızın yüzde 85’i ilk yedi yaşta oluşuyorsa erken çocukluk çağı demek, bizim bilinç dışımız demektir. Bilinç dışımız bizi en çok yöneten parçamız ise ilk yedi yaş, hayatımızın en önemli yaşları demektir. Bir bant, kayıt cihazı gibi sık duyduğu şeyleri kaydeder. O yüzden çocukların yanında davranışlarımıza, söylediklerimize ve onlara neleri yüklediğimize dikkat etmeliyiz. Bilinç dışı, faydalıyı zararlıdan ayırt edemediği için sık duyduğu ve inandığı şeyleri direkt kaydeder.



1- Üç yaşında babamı kaybettim, şimdi evliyim ve iki çocuğum var. Sürekli eşimi ve çocuklarımı kaybetme korkusu yaşıyorum. Bunu yenmem mümkün mü? Çocuklarım da bu korkum nedeniyle bana bağımlı hale geldiler, bunu onlara aktarmak istemiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?



Erken yaşta babanı kaybetmek, sevdiklerini kaybetme konusunda korku yaşaman için zemin hazırlamış. Bilinç dışı programlarımızın oluştuğu bu dönemde olması ise bir bilinç dışı kaydı yaratmış. Çok seversem kaybederim, sevdiklerimi kaybederim ya da güvende olmadığına dair kayıtlar oluşmuş. Bu kayıtlar kader değil bilinç dışına kendinin ve sevdiklerinin güvende olduğuna dair yüklemeler yapılmalı ve bu tarama, drama çalışılmalı. Konu bu, travmayla yüzleşmeye hazır mısın? Bir anne olarak bu kaydını çocuklarına aktarmamalı, dönüşmelisin. Senden kontrolü bırakmanı isteyemem, kontrol önemli, onları tabii ki kollayacaksın ama gerektiği kadar, dengede olması çok önemli.



2- Bir memur çocuğuyum ve hep ‘para geldiği gibi gider, buna paramız yetmez’ sözleriyle büyüdüm. Önemli bir firmada CFO olarak çalışıyorum, dolgun bir maaş ve prim almama rağmen param geldiği gibi gidiyor ve ay sonu bakıyorum yine yetmiyor. Diğer arkadaşlarım ailelerine bu parayla rahatça bakarken benim param bana bile yetmiyor. Sürekli kulağımda bu söz, değiştirmem mümkün mü?



Memur çocuğu olman, düzenli ama cüzi bir maaşla geçinmek durumunda olan ailenden çok da haklı olarak bu sözleri bolca duyarak büyüdüğünden eminim. Bunu da geçtim atalarımıza bakacak olursak hep kıtlık ve yokluk var. Bir somun ekmek ve katıkla büyümüş ve yaşamış ne çok atamız var. Biz savaş mağduru atalarımızın çocuklarıyız. Bu kıtlık kayıtlarımızı çalışmalıyız. Bilinçli bir farkındalık koymuş olman ise bu kaydı önemli oranda iptal eder. Sonsuz kaynaktan bolca bizim için akıyor. Çalışıp, azim gösterdiğimizde ve saf niyetli olduğumuzda bize bolca akar. İmam Gazali Hazretleri, ‘Çuvallarla altınımız olsa bereketimiz yoksa kullanmak nasip olmaz’ der. Aslına bakarsan bereket yok diyebiliriz. Bereket dişil enerjidir. Cinsiyet belirtmediğin için genel yazacağım. Bir dişide de bir erkekte de dişil enerji cinsiyetine göre olmalıdır. Bereketi artırmak için dişil enerji artırılmalı. Örneğin, yemek yapılabilir, kullanılmayan eşyalar evden çıkarılabilir, detaylı bir ev temizliği yapılabilir, şefkatli olunmalı, dedikodudan kaçınmalı, gereksiz harcama yapılmamalı. Yani bereket çukurlarından kaçınmalıdır.



3- Bir türlü ilişkilerimde düzen tutturamıyorum. İlişkim tam rayına giriyor. Tatlı bir hâl alıyor ve iş ciddiye gidiyor, ben kız arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Ne kadar sevsem de benim için cazibiyeti kalmıyor. 40 yaşındayım ve ciddi bir tek ilişkim bile olmadı belki yüzlerce sevgilim oldu. Çocukluğum ve ailemle ilgisi olabilir mi?



Tabii ki olabilir ama bunu çok detaylı dinlersem daha iyi rehberlik edebilirim. Sana ilk soracağım soru ‘İlk 1 yaşta annenle miydin?’ ‘İlk 1 yaşta anneni emdin mi’. Güvenli bağlanmanın ilk temeli ilk 1 yaşta atılır. İhtiyacın olduğunda annenin yanında olması, beslemesi, ihtiyaçlarını gidermesi sana güvende hissettirir. Bu şartlar sağlanmadıysa anne ile güvenli bağ kurulamaz ve bebek güvenli bağ kurmayı öğrenemez. Sonrasında ilk yedi yaşta terk edilme ya da anne baba ayrılığı, bir kopuş hikâyesi var mı? Bu sorulara cevap araman kendi hayatına ışık tutacak ve bilinçli bir farkındalık yaratacak. Güvenli bağlanmayı bilmemen bunu öğrenemeyeceğin anlamına gelmez. Kaçıngan bağlandığın için güvenli bağ kurulmaya başlandığı an kaçıyorsun bunu fark et, çocukluğuna in, çözümle ve dönüş...



4- Çocukluğum boyunca annem bana şişman ve çirkin olduğumu söyleyerek büyüttü. Manken olursam çok para kazanırmışım, okuyana para yokmuş. Güzel bir kız olmama rağmen hakaret edecek bir şeyler bulur. Hiç vazgeçmedi. Bulimia hastalığı oldum. Ben ondan daha çok kendime hakaret eder oldum. Kendimi bilmez şekilde yiyorum ve tabii pişmanlıkla yapmamam gereken şeyler yapıyorum. 42 kiloya düştüm. İki yıldır adet görmüyorum ve kalp yetmezliği başladı. Bundan kurtuluş var mı? Tüm çocukluğumu silseniz...



Tabii ki böyle bir teknik yok. Tüm çocukluğunu silmeyi çok istersen bilinç dışı, ileri seviye unutkanlığı senin için başlatacaktır hatta Alzheimer hastalığının bilinç dışı sebebi de geçmişi unutmak istemektir. Unutmak çözüm değil. Dönüştürmeli, şifalandırmalısın. Son derece şefkatsiz büyümüş, duygusal zorbalığa maruz kalmışsın. Annene öfkelenmek bir şeyi çözümlemez. Sana verilmemiş şefkati kendine vermeyi öğrenmelisin. Öz şefkatli ve öz değerli olsan kendine nasıl davranırdın? Bu sorulara odaklan ancak senin iyi bir psikiyatristle tedavi olduğundan emin olmak isterim. İyi bir doktor ekibiyle, tedavi ve terapiyle iyi olacağından eminim. Burada olman, yüzleşmiş olman demek. Cesaretinden ötürü seninle gurur duydum.



5- Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızıyım. Birkaç altın ve olan paramızı üzerimize bağlayarak varımızı, yoğumuzu bırakarak Türkiye’ye kaçtık. Çok güzel bir evimiz, okulum ve arkadaşlarım vardı. Kurbanı gizli keser, askerler baktığında ise kurban etlerini saklardık. Hep ezilerek büyüdüm. Şu ana baktığımda ise yine bir şeyler değişmedi. Patronum, arkadaşlarım, çevrem hep beni eziyor ve yok sayıyor. İyice içime kapandım ve bu sebepten evlilikten kaçtım. Bu kaderim mi, kaderimden kaçamaz mıyım?



‘Ben ezilirim’ kaydı küçük yaşta yüklenmiş. Bu kayıtlar kaderin değil. Kaderden kaçılmaz ama bilinç dışı kayıtların dönüşür. Sen bunu fark ederek bunun yarısını çözdün, çözmek için adım attın, bu çözülmeye başladı bile. Sana bu konuda yardımcı olacak rehberler eşlik edecek. Bak ben karşına çıktım sana cevap veriyorum belki bir arkadaşının kuracağı cümle, bir kitap, bir makale... Dönüşmek istediğinde çözümler önüne serilecek. Bu taramaları çalışmalısın. Travmayı çok acıtmadan çözen çok tekniğimiz var. Hazırsan başla... O, o zamandaydı şimdi güvendesin. İçindeki yaralı çocuğu şifalandırmaya hazırsın.