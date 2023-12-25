Yılbaşı konseri 12 milyon TL!

Haberin Devamı

1,5 yıl önce sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül’ün çıktığı her yer tıka basa doluyor. Günler öncesinden yerlerin tükendiği sanatçının sahnesi cemiyet hayatı ve iş dünyasında da herkesin dilinde. İzleyenlerin tekrar tekrar gittiği Kırmızıgül’ün sahnesi, tıpkı filmlerindeki gibi; kâh ağlatıyor, kâh güldürüyor, kâh oynatıyor. Sanatçı adeta şov yapıyor. Sahnede sadece şarkı söylemenin dışında hayatından da kesitler anlatan ünlü sanatçının yılbaşı programı merak ediliyordu.

Çok sayıda mekânın peşinde olduğu Mahsun Kırmızıgül, yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıkacak. Savoy Hotel’in yılbaşı galasında sahneye çıkacak olan sanatçının aldığı ücreti de öğrendim! Tam tamına 12 milyon TL!

Haberin Devamı

Biliyorsunuz günlerdir sanatçıların yılbaşı konserleri için aldıkları ücretler konuşuluyor. Tarkan, 25 milyon TL ile zirvede. Mahsun Kırmızıgül de 12 milyon TL ile zirveye yerleşti ve ikinciliği kaptı! Üçüncü sırada 10 milyon TL ile Kenan Doğulu var... Bu arada Mahsun Kırmızıgül’ü yılbaşında izlemenin bedeli ise 16 bin TL’den başlıyor!



Süleyman Orakçıoğlu - Mustafa Üstündağ

Stil sahibi kutlama

Bağdat Caddesi Damat Tween mağazasında düzenlenen “Yeni Yılı Moda ile Kutluyoruz” daveti iş ve cemiyet hayatının sevilen isimlerini “Lüks, Stil ve Moda” konsepti ile ağırladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen davete, aralarında Anıl Tiryaki, Benan Terzioğlu, Katre Turan, Merve Oflaz, Mine Ceran, Mustafa Üstündağ, Tuba Kalçık Üstündağ ve Sercan Yaşar’ın da olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Çeşitli alışveriş sürprizlerin de yaşandığı davette, sevilen DJ Doğuş Çabakçor da müzikleriyle konuklara keyifli anlar yaşattı.



Betül Avcı - Büşra Orakçıoğlu - Ceylan Atınç

Haberin Devamı

Yılbaşı daveti buluşturdu

Rebornia Kliniğin Kurucuları, Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Emre Üregen ve Uzm. Bio. Dr. Çiğdem Üregen, Vadistanbul’da bulunan kliniğinde yılbaşı daveti vererek dostlarını ağırladı. Cemiyet dünyasından da çok sayıda ünlü ismin katıldığı davetinde, misafirler keyifli atmosferde yeni yıl heyecanını yaşadı. Keman dinletisi ve ikramlar eşliğinde sohbet eden konuklar aynı zamanda estetik alanında verilen hizmetler hakkında bilgi sahibi de oldu.



Emre-Çiğdem Üregen



Dilek Birgen - Doğuş Aydın

Eğitime destek kermesi

TED Üsküdar Koleji, “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına destek olmak amacıyla yılbaşı kermesi düzenledi. Yılbaşı kermesine öğrenciler, velilerin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Ahmet Çetinsaya ile çocukları Bahadır ve Başak Çetinsaya’nın ev sahipliği yaptığı alışveriş şenliğinde, stantlar gün boyu doldu taştı. Sosyal sorumluluk bilinciyle kermese katılan Hande Sezer Pekcan, İpek Köse, Arzu Kunt gibi ünlü isimler alışveriş yaparak Türk Eğitim Derneği’ne katkı sağladı. Türk Eğitim Derneği TED Üsküdar Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, kermeste hazır bulunurken katılan herkese teşekkür etti.

Haberin Devamı



Bahadır Çetinsaya - Mehmet Burak Çetinsaya - Berna Çetinsaya



Başak Çetinsaya - Emel Ayaydın