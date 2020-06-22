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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Yeni sevgilisiyle ev alışverişinde

22 Haziran 2020

Öz yeğeniyle yaşadığı aşk skandalıyla 3 yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, yeni sevgilisiyle Bodrum’da ev alışverişi yaparken görüntülendi.

3 yıl önce Bodrum’da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, patlak veren bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti. O günden beri Bodrum’da inziva hayatı yaşayan ve İstanbul’a gelmeyen Başoğlu, belli ki özel hayatını yeniden rayına koymuş!
Yeni sevgilisiyle ev alışverişinde
Hakkında ‘hayasızca davranışta’ bulunmak suçundan, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, önceki gün yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum’da alışveriş yaparken görüntülendi.
Midtown AVM’deki H&M Home’a gelen sevgililer, evleri için alışveriş yaptı. Gizemli sevgilisiyle el ele reyonlarda dolaşan ve alışveriş yapan Başoğlu’nun keyfinin yerinde olduğu da gözlerden kaçmadı.
Yeni sevgilisiyle ev alışverişinde


Birlikte tatil
yapıyorlar
Kızı İdil Fırat’ın oyuncu Mert Fırat’la evliliğine karşı çıkan ve düğünlerine dahi gitmeyen Önder Fırat’ın 1 yıllık küslüğün ardından kızıyla barıştığını şubat ayında ilk benden duymuştunuz. Londra’da bir araya gelerek barışan aile, kötü günleri geride bıraktı.
Ünlü iş insanı şimdilerde kızı ve damadını Bodrum Yalıkavak’taki yazlık evinde ağırlıyor.
Önceki gün çocuklarıyla yemeğe giden Önder Bey’in keyfine diyecek yokmuş. İdil Fırat o gece çektikleri kareyi dün Instagram hesabında paylaşarak dede olmaya hazırlanan Önder Bey’in Babalar Günü’nü de kutladı.
Yeni sevgilisiyle ev alışverişinde

3 aylık hamile olan İdil Hanım’ın yaz boyunca babasıyla birlikte Bodrum’da kalacağı Mert Fırat’ın ise işleri nedeniyle arada İstanbul’a gidip geleceği söyleniyor.

Sahne için form tutuyor
Sahnelerin sevilen ismi Gülben Ergen, aylar süren karantinanın ardından hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor!
3 Temmuz akşamı, Bodrum’daki Günay Restoran’da sahneye çıkacak olan Ergen, forma girmek için Şeyda Coşkun ile çalışmaya başlamış.
Yeni sevgilisiyle ev alışverişinde
Ünlülerin spor koçu Coşkun ile sıkı bir diyet ve egzersiz programına başlayan 3 çocuk annesi şarkıcı, sahnelere bomba gibi dönmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı sadece sesi ve sahne şovuyla değil, fiziği ve kıyafetleriyle de hayranlarını mest edecek belli ki!

Tekne sezonunu açtılar
Pandemi yüzünden kalabalık yerlerin tehdit noktası olmasıyla, tekne tatili yapmak her zamankinden daha revaçta. Cemiyetin ünlü isimleri de hem meraklı gözlerden uzaklaşmak hem de aileleriyle baş başa olmak için tekne tatilini tercih ediyor. O isimlerden olan Mehmet Ali-Sedef Karamehmet çifti de tekne sezonunu geçtiğimiz günlerde açmış. Göcek’te objektiflere takılan çift, Mehmet Ali Bey’in kullandığı botla sahilde tur attıktan sonra akşamüzeri teknelerine geri döndü.
Yeni sevgilisiyle ev alışverişinde

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