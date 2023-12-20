Yeni proje yeni aşkı getirdi

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Cemiyetin ünlü ismi Zeynep Yılmaz’ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık, geçtiğimiz aylarda Kemer Country Golf Club’ın içinde yer alan Range Cafe’nin tasarımını üstlenmişti. Tasarım ve uygulamasının Thanx Mimarlık tarafından yapıldığı kafede golfçülerin keyifli vakit geçirebileceği iç ve dış mekânlar yaratılmış, bu özellikleriyle kısa sürede uğrak noktası olmuştu.





Şimdi aldığım duyumlara göre Zeynep Yılmaz, kafenin açılışında iş insanı Bülent Ciritci ile tanışmış, arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüşmüş. Ödüllü bir golfçü olan Bülent Ciritci, Ciritci Tarım patronu. Tarım sektöründe iki asrı aşkın süredir hizmet veren Ciritci Ailesi, Adana’nın ileri gelenlerinden.

Aynı sosyal çevreye sahip çift; spor, seyahat, sanat gibi ortak tutkular temelinde ilişkilerini geliştirmiş. Doğrusu, birbirlerine de çok yakışmışlar...

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Bebekle ilk poz

Cemiyet hayatının ünlü çifti Adil-Beyhan Benardete’nin oğulları Adilcan Benardete, iki yıl önce Kemer Country & Golf Club’da yapılan görkemli bir düğünle hayatını nişanlısı Seda Çamlıca ile birleştirmişti.

Genç çift, şimdi ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Aralık başında kızları Aden Alegra’yı kucaklarına alan çift, ailelerini de mutluluktan havalara uçurdu! Golf sahalarının yıldız ismi Beyhan Benardete, geçtiğimiz günlerde torunuyla fotoğrafını paylaşarak, duygularını şöyle dile getirdi: “Şansları bol, yürekleri sevgiyle dolsun.” Ne güzel bir dilek...

‘Yansıma’ Global’e göz kırptı





Türkiye’nin müzik sahnesinde adından sıkça söz ettiren sanatçı Derya Uluğ ve yetenekli müzisyen Asil Gök, birlikte hazırladıkları ve seslendirdikleri ‘Yansıma’ adlı şarkılarıyla Spotify Global Viral 50 listesinde etkileyici bir çıkış gerçekleştirdi. ‘Yansıma’, sadece global platformlarda değil, aynı zamanda Türkiye’nin müzik listelerinde de adından söz ettiriyor. Türkiye En İyi 50, Hot Hits, Türkçe Pop ve Viral 50 gibi önemli listelerde de yükselişini sürdüren şarkı, dinleyici kitlesi tarafından büyük ilgi görüyor.

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Alışveriş festivali başlıyor





Yeni yıla sayılı günler kala birbirinden ayrıcalıklı markalar, World Academy katkılarıyla ‘Magic Christmas Market’te bir araya geliyor. 21 Aralık Perşembe günü, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da kapılarını açacak olan alışveriş festivali,müzik ve eğlence dolu bir atmosfer ile misafirlerini ağırlayacak. Yılın en görkemli zamanlarında ‘Magic Christmas Market’te ayrıcalıklı bir gün geçirmek,alışveriş ve eğlencenin en sihirli halini yakalamak isteyen misafirlere duyurulur...

Ablaları tasarladı, kardeşi pişirdi!

Raisa Vanessa ve Brothers, İskoçya’dan ilham alan yolculuğunu özel bir davetle kutladı.

İngiltere Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen özel davete İngiltere Başkonsolosu Kenan Poleo’nun yanı sıra moda, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

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Davette hoş bir detay yakaladım. Raisa ve Vanessa Sason kardeşlerin bir de küçük kardeşi var; Ralph...

O, gastronomi alanında başarılı bir şef. Gecenin yemeklerini de meğer o hazırlamış! Yaşları birbirine yakın üç kardeş aynı zamanda birbirlerinin de en iyi arkadaşı olduklarını söylüyor. Bu iş birliği de şahane olmuş!



Büşra Develi - Başak Dizer Tatlıtuğ