Yaza düğün var!

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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi yaptı. Evlilik teklifi sırasında Sarıtaş’ın sevgilisine muhteşem bir tektaş takdim ettiği de gelen bilgiler arasında. Zarif tasarımıyla dikkat çeken yüzük, Zeynep Mayruk’un parmağında ışıldarken, çiftin mutluluğu da gözlerinden okunuyordu.





Gözlerden uzak aşk yaşayan ünlü çiftin, yaz aylarında Çeşme’de düğün yapacağını da öğrendim. Mutlu çiftin evlilik süreci ve düğün detayları merakla beklenirken, gelinliğini de acaba Zeynep Mayruk kendisi mi tasarlayacak diye düşündüm. Londra’da moda okuyan başarılı tasarımcının düğün boyunca giyecekleri eminim çiftin hayranları tarafından mercek altına alınacaktır...

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Yeni bir fuar geliyor

TG EXPO, Kuaförler Derneği’yle yaptığı iş birliği ile sektöre yeni bir fuar kazandırıyor; ‘Salonist EXPO’. Güzellik, bakım, kuaförlük ve saç bakım trendleri alanında Türkiye’de yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaklaşımla kapılarını açacak olan Salonist EXPO, 24-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak. Fuarın tanıtım toplantısı, geçtiğimiz günlerde TG EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız, TG EXPO Genel Müdürü Cem Şenel ve Kuaförler Derneği Başkanı Sabit Akkaya’nın ev sahipliğinde Çırağan Kempinski Otel’de yapıldı.

Sanat buluşması başlıyor

İstanbul’daki 24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek organizasyonunu üstlendiği Art Show: Galeriler Buluşması yarın başlıyor. Nişantaşı’ndaki The Ritz-Carlton Residences, B Blok’ta yapılacak sanat fuarı, 25 Şubat’a kadar devam edecek. Bilgili Holding’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek sergide, çizgisi birbirinden farklı galerileri ortak bir dil altında toplayabilmek adına mimari tasarımı Emre Arolat ve Murat Tabanlıoğlu ortaklaşa üstlenirken, TBWA iletişim ve kurumsal kimlik desteği sağlıyor. Benzer düşünce ve beklentilerle yola çıkarak demokratik bir ortamda sergi yapma arzusuyla şekillenen etkinlik, tamamen ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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Büyük gurur

Türkiye’nin futbol yıldızlarından Arda Turan, Galatasaray Spor Kulübü’nün üyesi oldu. “Benim tüm hayallerim de, hayallerimin gerçekleştiği yer de Galatasaray” diyen Arda Turan, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Dursun Özbek’in elinden aldığı üyelik mazbatasıyla poz verdi ve duygularını şu cümlelerle anlattı: “Bugün formasını giymekten, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray Kulübü’nden üyelik mazbatamı aldım. Yıllar boyunca sarı-kırmızılı forma için sahada verdiğim emeklerin bu üyelikle onurlandırılmış olmasının gururunu yaşıyorum. Bu gurur bana ömür boyu yeter.”

Arkadaşlarla Sevgililer Günü partisi

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, 14 Şubat Sevgililer Günü için Acarkent’teki evinde 70 arkadaşına parti verdi. Partinin catering ve organizasyonunu ise Sipahi’nin yakın arkadaşı İrem Güreli’nin şirketi Remss Catering üstlendi.

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Renkli geçen davete cemiyetten Bahar Süzer, Evrim Kırmızıtaş, Ebru Ceylan, Gül Erçetingöz, Dilek Dilber, Arzu Kunt, Ayşe Kalkavan, Ceyda Becek gibi ünlü isimler katılırken, Aslı Hanım da her zamanki gibi şıklığını konuşturdu! Fendi marka elbisesini Tom Ford ayakkabılarıyla tamamlayan Sipahi, kusursuz ev sahipliğiyle dostlarına unutulmaz anlar yaşattı.



