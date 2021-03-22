Vakalar artınca Bodrum’a döndüler

Cemiyetin ünlü çifti Ronit-Cem Hakko, sahip oldukları sanat koleksiyonunu sanatseverlere açmak için Vakko Foundation’ı kuruyor. Bu vakıf aracılığıyla Vakko, ülkenin kültürel mirasını da dünyaya tanıtmak istiyor.

Türkiye’nin ilk kurumsal sanat galerisini 1978’de Ankara’da kuran babası Vitali Hakko’nun izinden giden Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, şimdi vakıflaşarak Vakko’nun sahip olduğu kültürel mirası sürdürülebilir kılacak.



Moda sektörünün, dünyanın geleceği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünen Hakko, üretim süreçlerinde de sürdürülebilir bir yaklaşıma geçilmesini istemişti.





Vakko’nun kuruluşundan bu yana sanatla, kültürle ve kültürel mirasla olan yakın ilişkisini daha da güçlendirmek için Vakko Foundation’ı hayata geçirmeyi planlayan Cem Hakko, böylece sahip oldukları sanat koleksiyonunun yanı sıra ülkenin ve dünyanın değerli sanatçılarını sanatseverle buluşturarak sanatı ulaşabilir kılacak.

Yeni platform

2012’de konsept mağaza Shopi Go’yu kuran Murat Süter, hızla markalaşmıştı. Süter, şimdi de sanatın yatırım aracından ziyade hayatın bir parçası olarak görülmesi amacıyla Shopi Go Art’ı kurdu.